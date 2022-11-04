16 человек, чья жизнь была бы пресной, как овсянка на воде, если бы не их имена
С именами как бывает: если человека назвали по-простому, ему хочется чего-то более оригинального. Назвали более вычурно — как правило, всю жизнь мечтает носить самое простецкое имя. А уж сколько разнообразия в нашу жизнь привносят окружающие со своими неправильными прочтениями и шутками про «Галя, отмена» или «Привет, Андрей»... Вот в сегодняшней статье мы и собрали истории от людей, у которых с их именами связана какая-нибудь любопытная история.
- Живу я в Корее. Наши имена для корейской речи — кошмар и страдания, так что постепенно они преобразовываются во что-то новое. В каждой бригаде свои произношения: я слышал, как произносят Мими (Дмитрий), Бенючуазы (Вячеслав), ну и я — Сандра (Андрей). Сандрой, я так думаю, назвали из-за предыдущего работника, которого звали Александр. А потом пришел я — Андрей, и они просто дали мне его имя. © incheon / Pikabu
- Начинаю ненавидеть свое имя (Галя), ибо каждый умник шутит при мне про отмену. © Kirtian / Pikabu
- Меня зовут Оксана. Всю жизнь ненавидела свое имя, в 14 лет хотела сменить его на Ксению. Вся родня впала в истерику, так как меня назвали в честь покойной прабабушки, мол, это неуважение, все такое. Не сменила. Прошло 9 лет, имя Оксана все еще чужое мне и режет слух, но у меня уже куча документов: два диплома, права, загранпаспорт. Вроде смирилась. А недавно продавали прабабушкин дом и нашли ее документы. Мою прабабушку звали Ксения. © PivBear / Pikabu
- Каждый, чтоб ему пусто было, каждый шутник напевает мне: «Привет, Андрей!». Это так свежо и оригинально, что во мне просыпается зверь. Такое чувство, что люди до сих ни разу не встречали Андрея, и вот он, настал час столь долгожданной встречи. Бесят! © parovixod / Pikabu
- В моей семье дурацкая традиция — называть детей по дате рождения. Мой папа — Июлий Восмартович. Да, он родился в июле, а дедушка — восьмого марта. Я была до 14 лет Январиной Июльевной, но так достало, что при получении паспорта поменяла на Анастасию Юрьевну. © Elleryqueen / Pikabu
- Меня зовут Александра. Песню из «Москва слезам не верит» мне пели все новые знакомые. Задолбали! В последние годы песню уже никто особо не вспоминает, но недавно мне представили новую коллегу, а она как начала петь эту «Александру». Только уж чья бы корова мычала — саму коллегу зовут Светлана Соколова. © Frezia / Pikabu
- Меня зовут Маша, и я ненавижу свое имя. Куда бы я ни пришла, там есть как минимум еще одна Маша. У меня была одноклассница Маша, сейчас одногруппница Маша, мою тетю зовут Маша. Пришла на танцы, а там 4 Маши, помимо меня! Фраза, которую я чаще всего слышу: «Маша! Да не ты, другая Маша». Немного завидую людям с необычными и редкими именами. © Подслушано / Ideer
- Знала мужчину по имени Александр Македонский — его достали всякими шутками на эту тему, как раз тогда фильм вышел. Он взял и сменил имя на Николай, но тогда его стали доставать вопросами, почему он не Александр. Он потом имя обратно на Александра поменял. © KeraTamara / Pikabu
- Папа меня хотел назвать в честь друга Витей. А у мамы двоюродный брат был жулик и разгильдяй Витька. И она ни в какую: «Не дам, чтобы в семье еще один жулик Витька появился!» В итоге пришли к компромиссу — назвали Виталием. Привезли меня к маме на родину, показать родне. А те и говорят: «О! Как нашего Витьку зовут!» Мама такая: «В смысле?» А он, оказывается, по паспорту Виталий, а Витька — это прозвище из детства для краткости. © Vitanelly / Pikabu
- Меня Людмила зовут. С детства всегда сокращали до Люси и Люды. Дело было летом, село. Мне 10, племяннице Маше — 5 лет. Гоним мы корову с пастбища. И тут сзади мужской голос орет: «Машка, Люська! Куда, заразы, претесь!» Я в шоке, у Манюни вообще глаза на лоб полезли, ибо на нас никто никогда так не орал. Я оборачиваюсь, а это какой-то незнакомый мужик своих коров домой гонит. © Milabu / Pikabu
- Была у меня двоюродная бабушка, очень любил ее. И все звали ее Фока. Однажды уже в зрелом возрасте увидел ее документы. Оказалось, что ее зовут София. Спрашиваю у тетки (дочки бабы Фоки), а почему Фока-то? Оказалось, что виновником был я. Когда только учился говорить, тянулся к ней и говорил: «Фока, Фока». Так за ней в семье и закрепилось это имя, с моей подачи. © MudryKOT / Pikabu
- У меня есть подруга с очень необычным именем — Билкис. Назвали ее родители в честь царицы в древности. И как только не коверкают ее имя: то Белкиз, то Билкез, еще и клички разные придумывают. Родная мать и то ее кличет белкой. А в школе, когда проходили тему про белки, каждый считал своим долгом обязательно посмотреть на нее. © Аноним / Pikabu
- Сегодня мое имя (а оно транслитом пишется как GRIGORII) проинтерпретировали как Григор Второй. Натурально, так и сказали, «Григор the second, заберите свой заказ». © youlovegriszka / Twitter
- Меня зовут Игорь, и я работал в Кувейте. Со мной еще один наш техник — Егор. Приходим мы знакомиться с коллективом. На комбезах вышиты имена — Igor / Egor. Я, говорю им, Игорь. Пялятся на мой бейджик: «Как? Иго́р?». Говорю, мол, фиг с вами, пусть будет Иго́р. Второй техник: я, говорит, Егор. А коллеги: «Подожди-ка, у тебя написано Egor — то есть Иго́р, а Иго́р — это он!» А рядом ржет наш соотечественник, счастливый обладатель имени, которое можно написать транслитом без лишних заморочек, и говорит: «Все ж понятно: Ай-джи-о-ар — это Игорь, а И-джи-о-ар — это Егор». Так потом нас и называли: Айджиоар и Иджиоар. © KomissarInt / Pikabu
- Меня зовут Катандра. Не такое уж и сложное имя, созвучно с Александра, например. Но почему-то большинство людей, когда я представляюсь, отвечают не «Приятно познакомиться», а «Значит, Катей будешь». Я понимаю, что имя редкое и запомнить его сложно, но я, когда представляюсь, говорю сперва короткую форму — Кэт. То есть люди сами докапываются до того, какое у меня полное имя, а потом сами же его и коверкают. © Catandra / Pikabu
- Бабушку зовут Венера. Она не любила это имя и в школе всем представилась Наташей. Аттестат выдали на Наташу, и при поступлении в институт возникли вопросы. В школе выдали новый аттестат — так бабушка снова стала Венерой. Потом на работе она снова назвалась Наташей. До сих пор некоторые ее коллеги и одноклассники, когда звонят, называют ее Наташей. Многие так и не знают правды. © OldManWithNoName / Pikabu
Бонус: иногда необычное имя — не мучение, а совсем наоборот
- Мои родители меня назвали в честь святой Ифигении. Чего они только тогда не выслушали: «Пожалейте ребенка, не ломайте жизнь», «Ее же будут дразнить фигой». Да, меня дразнили фигой, а Машку и Наташку — какашками. И обижались они точно так же, как я обижалась на фигу. Многие, наверное, думают, что я мечтала сменить имя. А вот и нет, мое имя самое лучшее. Все эти Кати, Маши, Саши наштампованы пачками, а я единственная Ифигения — офигенная, ласково — Иффи. Дразнят всех, и жизнь этим уж точно не сломаете. © Подслушано / Ideer
У вас бывали запоминающиеся случаи, как-то связанные с вашим именем?
AdMe/Народное творчество/16 человек, чья жизнь была бы пресной, как овсянка на воде, если бы не их имена
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