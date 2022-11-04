16 человек, чья жизнь была бы пресной, как овсянка на воде, если бы не их имена

С именами как бывает: если человека назвали по-простому, ему хочется чего-то более оригинального. Назвали более вычурно — как правило, всю жизнь мечтает носить самое простецкое имя. А уж сколько разнообразия в нашу жизнь привносят окружающие со своими неправильными прочтениями и шутками про «Галя, отмена» или «Привет, Андрей»... Вот в сегодняшней статье мы и собрали истории от людей, у которых с их именами связана какая-нибудь любопытная история.