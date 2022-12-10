16 человек рассказали, какие вещи из секонд-хендов и барахолок им и даром не нужны

Барахолки и секонд-хенды — кладезь уникальных вещей, которые не всегда можно найти в обычных магазинах. Даже звезды любят посещать эти заведения в поисках винтажных платьев — Джулия Робертс, Энн Хэтэуэй и Дрю Бэрримор не прочь примерить поношенные вещи. Но некоторые люди довольно избирательны в том, что покупать с рук, и не зря.