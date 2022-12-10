16 человек рассказали, какие вещи из секонд-хендов и барахолок им и даром не нужны
Барахолки и секонд-хенды — кладезь уникальных вещей, которые не всегда можно найти в обычных магазинах. Даже звезды любят посещать эти заведения в поисках винтажных платьев — Джулия Робертс, Энн Хэтэуэй и Дрю Бэрримор не прочь примерить поношенные вещи. Но некоторые люди довольно избирательны в том, что покупать с рук, и не зря.
- Раз в пару лет собираю старые вещи и отношу их на мусорку. Вещи, которые почти не носила, выставляю на сайт частных объявлений по символической цене или отдаю в дар. Среди вещей, выброшенных на мусорку, было старое заношенное пальто с меховым воротником от любимой марки. И как же я была удивлена, когда увидела свое пальто на сайте, где его продавали как свою б/у вещь! Узнала его по 2 дефектам на фото, из-за которых пальто и было выброшено. Смешанные чувства испытала. © Подслушано / Ideer
- В местном секонд-хенде продавали б/у купальники и нижнее белье, но только топы. Как-то моя сестра купила и то и другое. Продавец уверил ее, что белье было новое. Просто первому хозяину оно не подошло, и он отдал его на благотворительность. Когда мы добрались до машины, сестра обнаружила, что ее покупки были в пятнах, особенно нижнее белье. Я никогда не куплю ничего из этого с рук, особенно после этого случая. © unkempt-ghoul / Reddit
- Купила как-то на сайте объявлений редкое издание одной книги с доставкой по почте. Заранее списалась с продавцом и попросила хорошо и надежно упаковать книгу, чтобы в пути не повредилась. Приходит посылка — девушка просто положила книгу в полиэтиленовый пакетик. Надо ли говорить, что к концу путешествия в пакетике отдельно болталась книжка, порванная и покоцанная, и отдельно обложка. Нарочно, что ли, не пойму. © Надежда Айтан
- Когда я была беременна, свекровь вручила мне пакет с использованными пустышками, которые купила на гаражной распродаже. Она сказала, что их можно использовать, если предварительно прокипятить. Нет. Ни за что! Как только я вернулась домой, сразу же отправила их в мусорку. © youneednewshoes / Reddit
- Я знаю, что люди часто покупают подержанные диваны, но я считаю, что на них легко скрыть пролитые жидкости. После нескольких лет использования на большинство диванов просто невозможно смотреть. © Happy_Muscle / Reddit
- Никогда бы не купила с рук клавиатуру. Я разобрала великое множество клавиатур, и все они были отвратительны. Если есть возможность, я лучше куплю новую. Ненавижу саму мысль об использовании чужих вещей. © XcunningXlinguistX / Reddit
- Кроме нижнего белья я бы еще не стал покупать старые жесткие диски или флешки. Они слишком непредсказуемы и довольно часто содержат много вредоносных программ. © JDDass / Reddit
- Не покупаю с рук ничего для моих собак. Люди перепродают корм для собак, лакомства, игрушки, которые не понравились их собакам, и я вообще не доверяю людям. © YourDBDGF / Reddit
- В 20 лет я окончила педагогический. Работы не было, денег тоже, и я устроилась официанткой. Вещей приличных не было, купила б/у кроссовки. Они были целые, но обшарпанные изрядно. Я их натирала зубной пастой. Правда, из-за этого от меня исходил запах постоянно. Однажды пошел дождь и смыл эту красоту, все на смене поняли, почему от меня так пахло пастой. Через пару дней бармен мне подарил белые кроссы. А потом я вышла за него замуж. Не из-за кроссовок, по любви! © Подслушано / Ideer
- Не стоит покупать б/у микрофон. Я ведущий радиопередачи, и каждый раз, когда я думаю о том, сколько людей плюнуло в эту штуку, меня передергивает. © The_SuperTeacher / Reddit
- Однажды я купил в секонд-хенде кондиционер и хорошенько, как я думал, почистил его внутри. В течение всей следующей недели я страдал от ужасных симптомов гриппа: насморк и головные боли. Оказывается, это было отравление плесенью из кондиционера. Вынул загрязненный блок, и на следующее утро все было в порядке. Больше никогда не рискну. © Sinaskafitch / Reddit
- Решил сменить телефон на модель постарше, с рук купить и сэкономить. Нашел объявление, встретился с продавцом, тот показал телефон. Я полез за деньгами, он полез за зарядкой, и спустя час уже дома я обнаружил, что модель у меня совершенно другая, нежели та, которую мне продавец показывал: вместо 32 Гб памяти в этом телефоне в 2 раза меньше. Причем продавец при мне вытаскивал симку, а когда я приехал домой, то симка была в телефоне. Видимо, когда я доставал деньги, он тупо поменял телефоны во внутреннем кармане, ну а я не посмотрел. В общем, сам виноват. © ZloyKarlik / Pikabu
- Бывшую в употреблении посуду не покупаю, хотя, бывает, очень красивые и интересные варианты попадаются. Но почему-то брезгую ею пользоваться, а загромождать дом ради самого антиквариата, чтобы просто лежало, смысла не вижу. © Overslept / ADME
- Кроме того, что в поношенной обуви могут быть микробы, она также приобретает определенную форму стопы первого владельца. Поэтому, купив такую вещь, мы будем чувствовать себя очень некомфортно в обуви, разношенной другим человеком. © SAugsburger / Reddit
- Практически все вокруг говорят: «Я зарабатываю хорошо, но люблю барахолки и получаю от этого удовольствие». Взгляд с другой стороны: я зарабатываю не очень много, но не могу заставить себя купить кем-то ношенную вещь. Лучше помучаюсь пару месяцев, но куплю новую. Признаться честно, я брезглива. Наверное, это вызывает больше осуждения, но я с этим ничего не могу поделать. Например, когда подруги покупают б/у туфли или сапожки, для меня это дико. © Diusya / Pikabu
Бонус: иногда подержанная вещь может принести только радость
- Все детство донашивала за кем-нибудь вещи. Меня из-за этого травили в школе, так что со временем сформировался комплекс по этому поводу. Тогда я решила, что своих детей я ни за что не одену в б/у вещь. Прошло 10 лет. Некоторые вещи для моей младшенькой мне дала подруга. Гуляем. Тут она радостно говорит: «О, вы в нашей курточке!» И я вдруг неожиданно для самой себя с радостью сказала: «Да!» © Подслушано / Ideer
А какую вещь вы бы не купили с рук ни за что на свете?
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