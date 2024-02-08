17 человек, которые нашли такие штуковины, что даже глазам не верится

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Есть люди, которым везет на нетривиальные находки. Одним попадаются вещи вековой давности, которые годами были скрыты от посторонних глаз, другим крошечные лесные домики, третьим — утерянные кем-то драгоценности. А иногда такие счастливчики и вовсе обнаруживают предметы, предназначение которых приходится угадывать всем интернетом.

«Нашел золотое кольцо, которое долго пролежало в земле. Ювелир сказал, что оно из 1800-х годов. Теперь его ношу я»

«Вчера вечером обнаружил жемчужину в своей устрице»

«Вот что мне попалось во время прогулки по пляжу»

«Нашел на работе интересный артефакт. Что это за неведомый прибор и зачем он нужен?»

Это просто малогабаритный испытатель ламп. Годность ламп определяется по показаниям стрелочного индикатора, шкала которого имеет три зоны: «Хорошая», «Плохая», «Сомнительная». © xomuak / Pikabu

«Был в Греции и нашел там послание из 1998 года»

«Разрезал картофелину и обнаружил, что внутри у нее вырос гриб!»

«У меня в коробке оказалось морщинистое яйцо»

«Нашел этот предмет в своем рождественском подарке. Для чего он?»

Это подставка (держатель) для мобильного телефона. © sunflakie / Reddit

«Я обнаружил пень, полный старых монет»

«Мне на глаза попалась мегаромашка»

«Нашел крошечный дом, построенный в дереве посреди леса»

«Решила почистить черепашатник, а там сюрприз»

«Нашел эту керамическую штуку в комиссионке. Никогда не видел ничего подобного! Что это?»

Это фарфоровая подставка для кистей. © Daxion27 / Reddit

«Купили с женой квартиру в старом доме и нашли в подвесном потолке сундук, который не открывали лет 100. А внутри оказался, в основном, театральный реквизит»

«Это очень, очень интересная находка! Мне кажется, владелец был актером театра, о чем свидетельствуют фотографии и театральная программа. Мне даже удалось связаться с потомками этого парня. И скоро сундук окажется в их руках».

«Шел с работы и наткнулся на загадочный резной камень»

«Обнаружила в супермаркете картошку в форме сердца»

«Нашел эти грибы на дереве. Мне думается, это самые красивые вещи на свете!»