13 человек, которые знают, как с юмором отвечать безграмотным людям

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К сожалению, не все стремятся быть грамотными и стараются допускать в речи как можно меньше ошибок. Поэтому вокруг так много тех, кого хочется заново отправить в школу учить русский язык. Сегодня распознавать безграмотных людей помогают социальные сети. Впрочем, и с юмором направлять их на путь истинный. Мы выступаем за повышение уровня грамотности всеми возможными гуманными способами. А в конце статьи вас ждет бонус-лайфхак, который пригодится в минуту сомнений.

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Бонус: если не знаете, как правильно пишется слово, используйте другие

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А свидетелями каких чужих ошибок в словах, от которых филологам пришлось бы вызывать скорую помощь, были вы?

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.