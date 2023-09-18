17 переписок, чей финал так же сложно предугадать, как погоду осенью
Порой и рабочий, и выходной день мы начинаем не с чашки кофе, а открывая сообщения от коллег, близких и друзей. Предлагаем вам зарядиться порцией хорошего настроения, читая чужие переписки, финал которых столь же внезапен, как сообщение, отправленное котом, который решил прогуляться по клавиатуре.
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Если вы еще не до конца взбодрились этими переписками, порция здорового цинизма и иронии в твитах поможет вам в этом.