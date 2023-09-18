AdMe
AdMe

17 переписок, чей финал так же сложно предугадать, как погоду осенью

Народное творчество
206122

Порой и рабочий, и выходной день мы начинаем не с чашки кофе, а открывая сообщения от коллег, близких и друзей. Предлагаем вам зарядиться порцией хорошего настроения, читая чужие переписки, финал которых столь же внезапен, как сообщение, отправленное котом, который решил прогуляться по клавиатуре.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: john****off1964 / Pikabu

3.

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Brabus38 / Pikabu

5.

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Naro4iTo / JoyReactor

7.

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

9.

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GachiGucci / Pikabu

12.

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dushniiila / Twitter

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Polimerich / Pikabu

17.

Если вы еще не до конца взбодрились этими переписками, порция здорового цинизма и иронии в твитах поможет вам в этом.

22
206122
AdMe/Народное творчество/17 переписок, чей финал так же сложно предугадать, как погоду осенью
Поделиться этой статьёй