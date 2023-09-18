17 переписок, чей финал так же сложно предугадать, как погоду осенью

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Порой и рабочий, и выходной день мы начинаем не с чашки кофе, а открывая сообщения от коллег, близких и друзей. Предлагаем вам зарядиться порцией хорошего настроения, читая чужие переписки, финал которых столь же внезапен, как сообщение, отправленное котом, который решил прогуляться по клавиатуре.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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