17 привычных вещей, которые в других странах могут огорошить, как проливной дождь в пустыне
Мы привыкли думать, что многие давно знакомые предметы одинаковы во всем мире, однако это далеко от истины. Например, если проявить внимательность, можно заметить, что сигналы светофора в разных странах отличаются. В Германии там можно встретить изображение девочки с верблюдом, а в Испании — женщины. И даже ассортимент автоматов с едой сильно зависит от популярных в регионе продуктов.
Нам в ADME стало любопытно, какие же особенности есть у простых предметов в разных странах.
В Германии специально сделали такой сигнал на светофоре, чтобы привлечь внимание к зоопарку поблизости
В Корее обычную воду иногда продают в бутылках без этикеток, чтобы потом было проще их переработать
Вместо привычных хот-догов в Корее на бейсбольных матчах едят кусочки осьминогов
В Нидерландах на мусорных баках есть световые индикаторы. Так можно понять, насколько бак полон
Подобные тележки — обычное дело в Японии
«В Японии в некоторых магазинах используют такие тележки. Их специально разработали для того, чтобы проще было делать покупки. Вся соль вот в том, что корзины можно ставить вертикально. Тогда они будут более компактно расположены, а заторы между рядами станут меньше».
В Малайзии можно встретить знак, предупреждающий о Годзилле. Хорошо, что это шутка
В Японии можно купить сливочное масло уже нарезанным на кусочки
Кошачий пешеходный переход в Норвегии
В Бразилии перед карнавалом на дорогах можно увидеть, как перевозят декорации
В Греции можно купить воду в картонной упаковке
В Испании на некоторых светофорах изображены женщины
В Португалии продается рис для собак
Во Франции можно встретить автоматы по продаже багетов
А в горной швейцарской деревушке — автомат с сыром
Загадочные чешские дорожные знаки. Изображена корова, но подпись гласит, что это овца
В Исландии на улицах Рейкьявика можно найти граффити, обучающее 3 разным способам завязывания галстука
Нет, это не колбаса. В Швеции так упаковывают джем
- Это еще что. У нас так упаковывают даже кашу и бобы. © FedExDeliveryman / Reddit
А с какими нестандартными фишками вы сталкивались в других странах?