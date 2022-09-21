17 привычных вещей, которые в других странах могут огорошить, как проливной дождь в пустыне

Мы привыкли думать, что многие давно знакомые предметы одинаковы во всем мире, однако это далеко от истины. Например, если проявить внимательность, можно заметить, что сигналы светофора в разных странах отличаются. В Германии там можно встретить изображение девочки с верблюдом, а в Испании — женщины. И даже ассортимент автоматов с едой сильно зависит от популярных в регионе продуктов.

Нам в ADME стало любопытно, какие же особенности есть у простых предметов в разных странах.

В Германии специально сделали такой сигнал на светофоре, чтобы привлечь внимание к зоопарку поблизости

В Корее обычную воду иногда продают в бутылках без этикеток, чтобы потом было проще их переработать

Вместо привычных хот-догов в Корее на бейсбольных матчах едят кусочки осьминогов

В Нидерландах на мусорных баках есть световые индикаторы. Так можно понять, насколько бак полон

Подобные тележки — обычное дело в Японии

«В Японии в некоторых магазинах используют такие тележки. Их специально разработали для того, чтобы проще было делать покупки. Вся соль вот в том, что корзины можно ставить вертикально. Тогда они будут более компактно расположены, а заторы между рядами станут меньше».

В Малайзии можно встретить знак, предупреждающий о Годзилле. Хорошо, что это шутка

В Японии можно купить сливочное масло уже нарезанным на кусочки

Кошачий пешеходный переход в Норвегии

В Бразилии перед карнавалом на дорогах можно увидеть, как перевозят декорации

В Греции можно купить воду в картонной упаковке

В Испании на некоторых светофорах изображены женщины

В Португалии продается рис для собак

Во Франции можно встретить автоматы по продаже багетов

А в горной швейцарской деревушке — автомат с сыром

Загадочные чешские дорожные знаки. Изображена корова, но подпись гласит, что это овца

В Исландии на улицах Рейкьявика можно найти граффити, обучающее 3 разным способам завязывания галстука

Нет, это не колбаса. В Швеции так упаковывают джем

Это еще что. У нас так упаковывают даже кашу и бобы. © FedExDeliveryman / Reddit