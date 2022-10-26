17 женщин, которые вышли замуж, но от своей девичьей фамилии не отреклись

Свадебная традиция брать фамилию мужа постепенно уходит в прошлое. Причин, по которым женщины хотят оставлять свою, немало: кому-то не охота лишний раз утруждать себя переоформлением документов, кто-то надеется сохранить редкую фамилию, а другие сделали карьеру и не хотят после свадьбы стать «невидимками». Чтобы составить полную картину, мы прочитали истории о женщинах, которые не стали брать фамилию мужа. Спойлер: некоторые причины совсем неожиданные.