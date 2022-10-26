17 женщин, которые вышли замуж, но от своей девичьей фамилии не отреклись
Свадебная традиция брать фамилию мужа постепенно уходит в прошлое. Причин, по которым женщины хотят оставлять свою, немало: кому-то не охота лишний раз утруждать себя переоформлением документов, кто-то надеется сохранить редкую фамилию, а другие сделали карьеру и не хотят после свадьбы стать «невидимками». Чтобы составить полную картину, мы прочитали истории о женщинах, которые не стали брать фамилию мужа. Спойлер: некоторые причины совсем неожиданные.
- Незадолго до свадьбы я устроилась на новую работу. Коллектив небольшой, все друг друга знают. А я и словом не обмолвилась про замужество. Фамилию тоже свою оставила. Причиной такой скрытности стала одна пикантная деталь: мой муж до того, как мы поженились, был моим начальником. Не хотелось объяснять, как так случилось, что я вышла замуж за босса. И еще немаловажная вещь: моя фамилия вымирает, в нашей стране с такой фамилией остались только я, мама и еще две дальние родственницы по папиной линии. Ни одного мужчины нет с нашей фамилией. Так что есть шанс, что мне удастся ее сохранить.
- Моя фамилия Языковская. Я не стала менять фамилию при замужестве, хотя родня не приняла мое решение. Причина проста: моя фамилия помогает мне зарабатывать деньги. Дело в том, что я готовлю людей к публичным выступлениям. И она настолько соответствует тому, чем я занимаюсь, что некоторые даже думают, что это псевдоним.
- Живу в Германии. Если ты доктор, то там так и можно всем представляться: «Доктор такая-то». Знакомая, выходя замуж, вот что сказала по поводу смены фамилии: «Вот уж фигушки, не стану менять фамилию! Это я вкалывала в медицинском 8 лет, а не мой муж!» © kaetzchen / Pikabu
- Я два раза была замужем и оба раза оставляла свою фамилию, чтобы не менять документы. Поэтому у нас в семье, пока не появился младший, фамилии у всех были разные. Я поняла, что это забавно, только когда писала заявление на предоставление скидки на посещение бассейна для мужа и дочери от первого брака: «Я, Смирнова, прошу предоставить скидку моему мужу Белкину и моей дочери Зяблиной на посещение бассейна». «Интересная у вас семья», — подняла бровь замдиректора. © lunaaprelia / Pikabu
- Когда я познакомилась со своим будущим мужем Барановым, я сильно смущалась, потому что, ругаясь при нем, могла назвать кого-нибудь «бараном». Потом привыкла. Даже на детей так иногда бранюсь, приговаривая, что они свою фамилию оправдывают (оба упрямы просто до умопомрачения). А сама осталась при своей фамилии, которая переводится как «долгожитель». И правда, моей бабушке уже 95, а она как коза скачет. © Ефегырф / ADME
- Я не взяла фамилию мужа, и мы счастливы в браке уже почти 17 лет. Если бы мы решили завести детей, мы бы дали им обе наши фамилии. Я считаю, что женщинам не нужно терять свою индивидуальность, когда они выходят замуж. © GEAUXJayna / Twitter
- А вот у меня муж — египтянин, и в их культуре не принято брать чужую фамилию. Это сбивает их с толку. Мне сказали так: «Ты вышла замуж, но это не изменило того, откуда ты». © Jennifer Heinser Omar
- Я не хотела, чтобы меня называли «миссис такая-то», добавляя к обращению имя и фамилию моего мужа. И это откровенно смешно, потому что моего мужа никогда не станут называть по моему имени — «мистером Робин». Меня воспитывал очень прогрессивно мыслящий отец, и я никогда не откажусь от нашей семейной фамилии. © Robyn Wilds
- У меня необычное имя — Дождь (Rain). И само собой, оно не сочетается со многими фамилиями. Не говоря уже про фамилию моего мужа, потому что она звучит как Убойный (Slaughter). © rainperry / Twitter
- Мои мама и папа до свадьбы были однофамильцами. Когда в ЗАГСе маму спросили, какую фамилию она будет брать после замужества, она с гордостью ответила, что оставит девичью. © Sandy / ADME
- А мой муж сам слезно просил не брать его фамилию. Дело в том, что в ней 13 букв и никто не в состоянии произнести ее правильно с первого раза. Муж не хотел, чтобы я постоянно проходила через то же, что и он. © Laurie J Hughes
- Я журналистка и сделала карьеру на своем имени. И тот факт, что я сохранила свою фамилию в браке, не означает, что я не люблю своего мужа. Мужчины не обязаны идентифицировать себя по семейному положению, так почему я должна это делать? © georgialewis76 / Twitter
- Одна моя знакомая все твердила, мол, выйду замуж, свою фамилию Княгинина менять не буду. Пусть муж как хочет терпит. Вышла замуж за Диму Лихачева. Ух, как долго они спорили! В результате Дима стал Княгининым. © пани Зербр / ADME
- У моего отца неблагозвучная фамилия, у матери — обычная. В браке она оставила свою, да и ему предложила взять ее фамилию. Он отказался под предлогом, что его отец обидится. Когда я родилась, папа должен был принести в роддом свидетельство о рождении, и, недолго думая, он зарегистрировал меня под своей неблагозвучной фамилией. Прошло 5 лет, меня отдали в детсад, и дети стали издеваться надо мной из-за фамилии. Я была в шоке и категорически потребовала у родителей поменять ее. Зря они с самого начала не дали мне фамилию мамы. © attacchino / Pikabu
- Я не стала менять фамилию, потому что мне пришлось бы переделывать кучу документов: банковские счета, кредитные карты, водительские права и паспорт, пенсионный и сберегательный счет. И я стала бы невидимкой в профессиональном плане, потому что мое имя отличалось бы от того, под которым я публиковалась и заработала себе репутацию. © Ines Monguio
- Я не считаю, что являюсь частью мужа. Мы по-прежнему два разных, равных человека. Смена фамилии в браке опирается на идею, что женщина становится собственностью своего мужа. © lizunyan / Twitter
- Со мной работал парень по фамилии Шут. Собрался жениться. Жену лично никто не знал, только с его слов. И вот рассказывает, что невеста отказалась брать его фамилию. Не хочет быть женой Шута. Настаивает, чтобы он взял ее фамилию. Ну мы говорим: «Смотри сам, но если ты ее любишь и ей это важно, то какая разница?» Вроде убедили. Самое интересное, что фамилию жены никто не спросил! И вот через месяц он приходит с новым паспортом, а там фамилия — Свищ. © Аноним2774841 / Ideer
А по вашему мнению, традиция брать фамилию мужа устарела или еще актуальна?
AdMe/Народное творчество/17 женщин, которые вышли замуж, но от своей девичьей фамилии не отреклись
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