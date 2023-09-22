Люди запечатлели 18 настолько необычных вещей, что не поверишь, пока сам не увидишь
В суете повседневности мы редко замечаем странности или чудеса, которые нас окружают. Благо есть категория особо глазастых людей, которые не только обращают внимание на нестандартные вещи и явления, но и делают снимки для других.
«Этот узор на помидоре похож на Эйфелеву башню»
«Фанта» в Италии не содержит красителей и искусственных ароматизаторов и выглядит так
«У меня прозрачная кожа»
«Компания по производству футболок помещает на бирку фотографию человека, который эту футболку сделал»
«Знакомьтесь, Диего. Он эксперт в шитье с 10-летним опытом. Любит энчилады, маму и бейсбол».
«Вот как выгорели на солнце кассеты»
«В этом театре есть неиспользуемая дверь на 2-й этаж без лестницы»
«Яблоко выглядит так, будто его раскрасили или обработали на компьютере»
«У моего кота очень широко посаженные глаза»
«У меня в глазу видно ярко выраженное темное кольцо»
«Была в шоке, когда увидела простыню моей дочери через камеру. На ней не отображается рисунок»
«Форму этой виноградины изменил ее собственный стебель»
«В комплект к японской жвачке входят бумажки, в которые можно завернуть использованную жвачку, чтобы выбросить ее позже»
«Нашли странные отметины на курином яйце сегодня утром»
- Работаю на птицеферме. Если я не ошибаюсь, это просто слабое место в скорлупе. Такие яйца я вижу каждый день. © onedum***man / Reddit
«Купила новый лифчик, там в чашечках встроены „ладошки“»
«Увидела аномально огромные виноградины»
«Птица за мгновение до раскрытия крыльев»
«Нашел идеально прямой банан»
«Эти цветы продавались с крошечными пакетиками питательных веществ, прикрепленных к стеблям»
Не всякий раз увиденное можно правильно распознать. Вот, например, люди сами не поняли, что нашли, но с помощью силы интернета быстро разобрались.
Фото на превью xAIRGUITARISTx / Reddit
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