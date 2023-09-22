Люди запечатлели 18 настолько необычных вещей, что не поверишь, пока сам не увидишь

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В суете повседневности мы редко замечаем странности или чудеса, которые нас окружают. Благо есть категория особо глазастых людей, которые не только обращают внимание на нестандартные вещи и явления, но и делают снимки для других.

«Этот узор на помидоре похож на Эйфелеву башню»

«Фанта» в Италии не содержит красителей и искусственных ароматизаторов и выглядит так

«У меня прозрачная кожа»

«Компания по производству футболок помещает на бирку фотографию человека, который эту футболку сделал»

«Знакомьтесь, Диего. Он эксперт в шитье с 10-летним опытом. Любит энчилады, маму и бейсбол».

«Вот как выгорели на солнце кассеты»

«В этом театре есть неиспользуемая дверь на 2-й этаж без лестницы»

«Яблоко выглядит так, будто его раскрасили или обработали на компьютере»

«У моего кота очень широко посаженные глаза»

«У меня в глазу видно ярко выраженное темное кольцо»

«Была в шоке, когда увидела простыню моей дочери через камеру. На ней не отображается рисунок»

«Форму этой виноградины изменил ее собственный стебель»

«В комплект к японской жвачке входят бумажки, в которые можно завернуть использованную жвачку, чтобы выбросить ее позже»

«Нашли странные отметины на курином яйце сегодня утром»

Работаю на птицеферме. Если я не ошибаюсь, это просто слабое место в скорлупе. Такие яйца я вижу каждый день. © onedum***man / Reddit

«Купила новый лифчик, там в чашечках встроены „ладошки“»

«Увидела аномально огромные виноградины»

«Птица за мгновение до раскрытия крыльев»

«Нашел идеально прямой банан»

«Эти цветы продавались с крошечными пакетиками питательных веществ, прикрепленных к стеблям»