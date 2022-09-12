18 девушек, которым на пути к красоте попался не мастер, а горе луковое

Чего только мы не делаем со своей внешностью, чтобы выглядеть привлекательно и молодо! Маникюр, педикюр, окрашивание и стрижка волос, косметологические процедуры и макияж от визажиста — это лишь несколько пунктов из длинного списка. И здорово, когда все эти услуги оказывает настоящий профессионал. Но, к сожалению, так получается не всегда.

Мы в ADME натолкнулись на фотографии девушек, чье бьюти-преображение закончилось не совсем удачно. Но хорошо, что они нашли в себе силы посмеяться над этим и жить дальше.

«Подруга выходила замуж и оплатила нам макияж. Я не хотела устраивать скандал, просто тихо пошла в ванную и исправила что могла»

«Сделала салонный маникюр впервые за много лет и не могу остановить смех. Я думала, что смогу это исправить. Но как же я ошиблась!»

«Что я просила и что получила. Так странно, ведь этот же парикмахер делала мне отличный балаяж всего пару лет назад»

«Нарастила ресницы, а они через неделю отвалились»

«Сегодня мне сделали маникюр. Он получился настолько плохим, что даже смешно»

«Мне 30. Кольнула недавно ботокс, чтобы убрать „гусиные лапки“, а после него появились морщины. Теперь выгляжу на 10 лет старше»

У меня такое было несколько раз. Как я поняла, когда ботокс замораживает одну мышцу, начинает двигаться другая, и из-за этого появляются вот такие складки. © Cohnhead1 / Reddit

«Балаяж за $ 400. Мне отказались возвращать деньги, потому что пятна якобы получились потому, что год назад я красила волосы обычной краской»

«Сделала маникюр и заметила, что ногти выглядят немного кривыми. Сказала об этом мастеру. А он ответил, что это не ногти кривые, а мои пальцы»

«Подруга пригласила меня на вечеринку, где профессиональный визажист делал макияж»

Ну если это бесплатно, то нормально. А так и самой ведь можно накраситься. © sirgawain2 / Reddit

«Много лет красила волосы и наконец отрастила натурального цвета. Я так радовалась»

«Пошла в хороший салон и попросила подстричь их прямо, сделать одной длины, так как знала, что лесенкой они будут лежать плохо. Не знаю, что произошло, но вот что мне сделали».

«Мне только что сделали самый отвратительный в моей жизни маникюр. Денег с меня не взяли, но я все равно потом плакала»

«Пошла в салон с отличными отзывами, чтобы ввести ботокс. Теперь одна из моих бровей выглядит вот так»

«Не могу поверить, что парикмахер сотворил с моими волосами такое»

«На свадьбе я выглядела как злая ведьма»

«Вот как я хотела покраситься и вот что получилось. К счастью, мне удалось найти мастера, который все это исправил»

«Не могу поверить, что действительно заплатила деньги за этот маникюр. Я совсем не конфликтная, поэтому ничего не сказала»

«Вот какую прическу я хотела, но парикмахер испортила мне волосы»

«Я была так расстроена из-за стрижки, что не заметила, какой получился цвет. Я заплатила за окрашивание, но, только придя домой, поняла, что он желтый».

«Что я просила и что получила. Я поблагодарила мастера, заплатила, а потом пошла домой и спилила кончики»

«На следующей неделе я сниму гель и больше никогда не буду делать маникюр в том салоне».