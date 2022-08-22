18 историй про настолько жадных людей, что сколько им ни дай — все мало

Нас уже давно не удивляют люди, чья жадность не имеет границ. Им не приходит в голову поблагодарить за оказанную услугу, они хитрят и ловчат, чтобы получить побольше и бесплатно. От них самих и снега зимой не допросишься, зато им все должны. Неудивительно, что в конечном итоге никто не хочет иметь дела с такими наглецами.