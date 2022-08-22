18 историй про настолько жадных людей, что сколько им ни дай — все мало
Нас уже давно не удивляют люди, чья жадность не имеет границ. Им не приходит в голову поблагодарить за оказанную услугу, они хитрят и ловчат, чтобы получить побольше и бесплатно. От них самих и снега зимой не допросишься, зато им все должны. Неудивительно, что в конечном итоге никто не хочет иметь дела с такими наглецами.
Мы в ADME готовы погладить по головке каждого, кто сталкивается с беспардонными жадинами. Потому что даже если ты и понимаешь, что твой бывший, знакомый или родственник — обладатель черного пояса по наглости, на душе от этого легче не становится.
- От приятеля ушла жена, он очень хотел ее вернуть. Звонит и спрашивает, нет ли у меня знакомого поэта. Отвечаю, что есть, и спрашиваю, зачем ему. Оказывается, он хочет заказать поэму для жены, чтобы она впечатлилась и вернулась. Только чтобы настоящий поэт был, профессионал, а не детский или там любитель. Хорошо, говорю, узнаю, почем сейчас поэмы, и перезвоню. Нет, такого ему не надо, который за деньги пишет. Это не настоящий поэт, настоящий живет духовным. © Татьяна Лобанова / ADME
- Был у моей подруги муж, который предложил платить за съем квартиры пополам. И только значительно позже она узнала, что квартиру ему родители подарили. © Alina / ADME
- Брат недавно пожаловался, что хотел бы купить подержанный велосипед, но у него финансовый кризис. Я с матерью переговорил, и скинулись ему на новый велик. Он звонит: «Помоги выбрать, ты лучше разбираешься». Приезжаем, выбираем. Брат говорит: «А у меня нет с собой денег, мы просто посмотреть». Я такой, ну ок, заплачу со своей карты, потом отдашь. Прошло 3 недели — денег нет, в итоге брату велик подарил два раза. © VladimirSeverov / Pikabu
- Приехала подруга в гости. Она на удаленке и в будни работала из моей съемной квартиры, пока я в офисе. Застряла она в туалете и в панике ногой выломала дверь, чтобы выбраться. Посмеялись, она уехала, а дыра так и осталась. Через пару недель дверь заменили, и хозяин выставил мне приличный счет. Предложил поделить пополам, ведь так вроде честно. В общем, нет у меня больше подруги. © Подслушано / VK
- Мой брат, как только узнал, что тетушка переезжает в дом поменьше, нанял фургон. Но не для того, чтобы помочь ей с переездом, а чтобы забрать вещи, которые она не сможет взять с собой. © Christopher Walton / Quora
- Недавно участвовала в сделке — клиентка купила дом у пары пенсионеров. У них было два домика и один, маленький, они оставили себе, а большой, с домой и садом, продали. Звонит мне эта клиентка и угорает: говорит, заметила недавно, что с участка стали пропадать цветы. Позвала сына, тот поменял замки на воротах и калитке. Неделю было тихо, а потом опять пропажи. Снова позвала сына, он поколдовал и поставил освещение с датчиками движения. Той же ночью проснулась от яркого света и криков. Выхожу и вижу «картину маслом» — под калиткой застряла бабка, что продала этот участок, лежит и визжит. Оказалось, что ее муж, сухенький старичок, лазал под калиткой, но в этот день у него спину прихватило и пришлось лезть самой. Но самое главное, бабка в претензии: «А зачем вы замок поменяли?! Это же мои цветы! Я же ими торгую!» © MistyProfy / Pikabu
- Живем не особо богато. Должны были приехать родители, и так как у нас однушка и одна кровать, мы решили переночевать у друзей, а родителей оставить у нас. Все прошло отлично, целыми днями гуляли, к друзьям приходили только под вечер, спать. Как только родители уехали, им позвонили родственники и говорят: «О, мы тоже к вашему сыну поедем! Ему же есть где переночевать, а мы у него в квартире поживем». © novichek01 / Pikabu
- В детстве мы с братом деньги, которые получали за работу по дому, на дни рождения и праздники, откладывали на банковский счет. Когда мои родители развелись, мама пыталась забрать половину от этих сбережений вдобавок к тому, что ей удалось вытрясти из папы. © OreoAuthor / Reddit
- Моя двоюродная безработная сестра беременна и собирается стать матерью-одиночкой. Родители от нее отказались, и она жила у нашего дяди, но и он долго не вынес и попросил найти другое место проживания. На семейном сборище сестренка заявила, что я — жадина, раз не хочу взять ее пожить к себе и позаботиться о ребенке. Я говорю, что у меня есть другие обязательства и потому не могу ей помочь, а она орет, что я безответственно обращаюсь со своими деньгами и убегает в слезах. © Unknown author / Reddit
- У меня есть квартира в одном курортном местечке. Чтобы с ней было проще управляться, да и доход иметь постоянный, я сдаю ее администрации курорта, поэтому сам могу пользоваться ей всего несколько дней в году. Последний раз я подарил эти бесплатные денечки сестре на ее 25-й день рождения. Когда об этом узнала двоюродная сестра, тут же позвонила и сказала, что она берет свою семью и тоже хочет провести отпуск в моей недвижимости. Я дал ей код скидки, который позволяет платить только курорту, и попросил самой забронировать апартаменты. Через какое-то время она перезванивает в ярости и сообщает, что это слишком дорого, что я жадный и хочу испортить ей отпуск. И вообще, она хочет, чтобы им тоже все было бесплатно. Пришлось поставить ее на место, сообщив, что она не моя родная сестра, у нее не юбилей, и вообще она звонит мне первый раз за 3 года и то только для того, чтобы что-то у меня выпросить. © LuckyTheLurker / Reddit
- Несколько лет назад я купила новый диван и предложила друзьям забрать старый. Я сказала, кто первый его забронирует — тот и получит, но только забрать надо до среды. Одна подруга сказала, что возьмет диванчик, и на этом все. Сколько бы я ни напоминала, диван продолжал стоять у меня. В среду отдала его другому человеку, а потом от друзей узнала, что подружка ругается разными словами за то, что «позволила кому-то спереть ее диван». © LibbyRahl / Reddit
- Десять лет назад с мужем брали ипотеку на трешку. Свекровь охала и ахала, что мы влезли в кабалу, но так уж и быть, будет нам помогать. Ну не могла поверить, что сможем справиться без нее. Исправно раз в месяц давала по 1000 рублей. Мы все выплатили за 7 лет, а ее деньги складывали в отдельный конверт. Накопилось ровно 84 тысячи. Она еще даже не на пенсии, а уже пошли разговоры, что мы должны ей оплатить отдых, нанять бригаду для ремонта, возить на работу и так далее. Ведь она нам ипотеку закрыть помогла, а мы неблагодарные. Но у нас двое детей и нет лишних денег себе на отдых, а уж в ее хрущевке устанавливать теплые полы — транжирство. Вот тогда-то муж гордо вручил ей этот конвертик и сказал, чтобы ни в чем себе не отказывала. © Подслушано / VK
- У нас с мужем достаточно большой семейный бюджет. Около четверти из всех денег уходит на еду. Часто посещаем рестораны, покупаем много дорогих продуктов, берем даже больше, чем успеваем съесть. И вот пообедали плотно вне дома, вернулись и вспомнили, что суп в холодильник не убрали. Сегодня он сомнительный, но съедобный, а завтра уже только на выброс. Потратить кучу денег на обед нас жаба не грызет, купить горсточку малины за бешеные деньги — тоже, а вылить 2 тарелки супа жадность не позволяет. Едим, давимся. © Подслушано / VK
- В колледже подрабатывал разнорабочим на стройке. Как-то работали на настолько богатых людей, что когда купленную ими статую не получалось занести во двор, они вызвали вертолет, чтобы установить ее. Однажды жена говорит нам, что ее помощник идет в магазин и спрашивает, не хочет ли кто-нибудь тоже чего-нибудь. Один парень говорит: «А можно мне банку газировки?» И другие 6 парней попросили то же самое. Когда помощник вернулся, дамочка вышла во двор, раздала всем банки и попросила отдать ей деньги за них. © brock_lee / Reddit
- Купили мы квартирку: небольшая, убитая, но и цена соответствующая. Хозяин попросил дать немного времени, чтобы свои вещи до конца вывезти. А через 2 месяца приехал за своим шмотьем, посмотрел на наш ремонт и заявил: «Вы мне должны доплатить за то, что в квартире все так здорово. Если бы знал, что так можно, задешево не продал. Так что доплачивайте». © Палата № 6 / VK
- Я очень старался угодить своей девушке. Однажды я увидел в ее списке желаний один концерт и потратил много денег, чтобы приобрести на него билеты. К сожалению, мероприятие было через 2 месяца после ее дня рождения, но я красиво упаковал билеты и ждал, что она обрадуется. Но все, что я услышал: «Какой отстой столько ждать. А что я получу сейчас?» Мое сердце было разбито. © LostUnicorns / Reddit
- Для меня эталон жадности — мой бывший. Последней каплей стал случай, когда пошли вдвоем в кафе отметить его день рождения. Заказали «Том Ям» и бургер с картошкой. Я-то думала, это каждому, но, когда подошла официантка, он попросил дополнительные приборы. Типа сначала он суп поест, потом я доем. Я от стыда пулей вылетела из заведения. © sigur.rose / Pikabu
- Иногда, чтобы доехать домой с работы, мне приходится брать такси. Как-то мой парень предложил меня подвезти и я согласилась. После того как бойфренд подкинул меня до места, он попросил заплатить ему. Я сказала: «Хорошо, давай оплачу тебе бензин». А он стал настаивать на том, что я должна дать ему столько же денег, сколько бы заплатила таксисту. Ведь именно во столько бы мне обошлась поездка. © Topayornot / Reddit
А с какими феерическими жадинами вас сводила судьба?
AdMe/Народное творчество/18 историй про настолько жадных людей, что сколько им ни дай — все мало
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