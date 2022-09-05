18 твитов, читая которые мы понимаем, что не одиноки в своих чувствах по поводу начала учебного года
Начало учебного года — это большой вызов. Только вот парадокс в том, что сталкиваются с ним не только школьники, но и их родители. Да что уж, мамы и папы переживают гораздо больше, чем дети. У взрослых просто мурашки по коже бегут от предвкушения регулярных посещений утомительных школьных собраний и необходимости сидеть над ненужной им домашкой.
Мы в ADME не понаслышке знаем, как сложно приходится родителям в это время. Именно поэтому предпочитаем относиться ко всему с легкой иронией, как авторы следующих твитов.
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Как обычно проходят школьные будни ваших детей? Какие эмоции вы испытываете в начале учебного года?
AdMe/Народное творчество/18 твитов, читая которые мы понимаем, что не одиноки в своих чувствах по поводу начала учебного года
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