20+ фото, смотришь на которые и думаешь: «Блин, да как такое возможно?»

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Иногда случается то, что предугадать ну никак невозможно. Такие неожиданности вполне могут ввести нас в ступор. Например, встреча с одиноким голубем посреди океана или пчелиный мед нереального цвета. Пользователи сети поведали всему миру о подобных сюрпризах.

«Пчелы отца сделали зеленый мед. Кто-нибудь хоть раз видел нечто подобное?»

О-о-о, ну вы и влипли. Потому что уже была история, когда пчелы делали голубой и зеленый мед. Оказалось, что они лакомились остатками конфет M&M’s с фабрики неподалеку. А там были искусственные красители. © safarimotormotelinn / Reddit

«Я сделал этот террариум 8 лет назад и с тех пор его не открывал. Воду с 2015 года так ни разу и не менял»

Если вы любите разные растения так же сильно, как автор этого фото, то после прочтения статьи загляните еще сюда и сюда.

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