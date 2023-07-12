20+ эпичных попутчиков, после встречи с которыми забудешь куда ехал

Поездки в общественном транспорте часто бывают еще какими необычными и запоминающимися. А все благодаря разнообразным попутчикам. Громкие телефонные разговоры, занятие чужих мест и странные требования — все это создает такие истории, что можно потом на весь интернет рассказывать.