20+ лихих историй про таких мужей и жен, что заскучать — вообще ноль шансов
Мы уверены, что знаем своих супругов как облупленных, но неожиданно случается ситуация, когда мы со всей очевидностью понимаем, что ох как заблуждались. Иногда это просто смешные случаи, а иногда и довольно-таки неприятные сюрпризы. Почитайте только.
- Мой бывший муж обиделся на то, что я время просмотра фильма отвлеклась и помогла ребенку с домашкой. Мы в сотый раз смотрели «Голый пистолет», дочь меня позвала, я вышла на пару минут, подсказала, вернулась, а он телик выключил, отвернулся к стене, накрылся с головой пледом и вздыхал. Обиделся на то, что я не разделила просмотр с ним, а отвлеклась. Ему было в тот момент 56 лет, а мне 44. © Helena78 / Pikabu
- Жена придумывала фантастические способы поссориться со мной. Ходит злая, огрызается, я ее спрашиваю: «Что не так?» Она говорит, что прочитала мою переписку с женой у меня в телефоне. Я говорю: «Но ведь жена — это ты?» А она такая заявляет: «В твоем телефоне это выглядит так, как будто ты с другой переписываешься, это меня взбесило». © dekot / Pikabu
- Я застала своего парня в постели с кошкой — она лежала у него на груди, а он держал ее за передние лапы и пел: «Я поцелую твои щечки! Я поцелую твои лапки!» Когда я неожиданно открыла дверь, они оба в оцепенении уставились на меня. До сих пор иногда пою ему эту песню! © earthwormcalypso / Reddit
- Мой муж окончил юридический факультет, сдал экзамен на адвоката и является опытным юристом. Но однажды он умудрился уйти на работу без брюк! Правда, до работы он доехать не успел, потому что холодное сиденье машины подсказало ему, что что-то не так. После этого я подарила ему зеркало в полный рост. P.S. Только что рассказала мужу, что опубликовала эту историю в интернете, а он пошутил, что в данный момент он тоже без брюк. Снова! Мы просто дома сейчас сидим. © LJGHunter / Reddit
- Мой муж аккуратно складывал свою одежду, прежде чем положить ее в корзину для грязного белья! А еще он гладил простыни, полотенца, джинсы, нижнее белье и носки. Все это его приучила делать мама, которая считала, что глажка нижнего белья дезинфицирует его, а выглаженная ткань служит дольше. Пришлось постепенно отучить мужа от таких привычек, а то не останется времени вообще ни на что, кроме поддержания высоких стандартов быта. © Schmoopster / Reddit
- Муж — человек очень сдержанный и даже стеснительный. Но однажды на праздники его мамочка подарила ему комплект черного термобелья. Возвращаемся домой, я сижу в комнате, и вдруг врывается муж в своем новом термобелье и исполняет совершенно безумный танец! Ничего похожего я за 10 лет брака даже близко на видела. Я по полу каталась от смеха! © maddomesticscientist / Reddit
- Я все время находила в нашей постели крошки, но мой мужчина клялся, что не ел там. Он яростно отрицал все мои обвинения до тех пор, пока однажды я не решила постирать постельное белье. Снимаю его, а оттуда выпадают пять чипсов. © syd_lit / Reddit
- Я, конечно, знал, что моя будущая жена — разностороняя и талантливая, что она любит бальные танцы (я бывал на ее соревнованиях). Но когда мы распаковывали вещи после медового месяца, я вдруг увидел какой-то футляр. Она вынула из него скрипку, настроила ее, а затем последовали 40 минут великолепной музыки! Она просто стояла и играла с закрытыми глазами. Так я узнал, что моя жена раньше была концертирующей скрипачкой. © designerutah / Reddit
- Сидела дома с детьми, готовились ужинать, ждали мужа. И вдруг на телефон приходит СМС с неизвестного номера: «Твой муж у меня». Звоню мужу — абонент недоступен. И тут понеслись мысли: ответить на СМС или нет, позвонить или нет. Ждать как ни в чем ни бывало или собрать вещи мужа и выставить в коридор. Накормила детей, уложила их спать, а сама вжалась в кресло вся на нервах. Жду, буквально рву на себе волосы.
10 вечера — мужа нет, 11 вечера — мужа нет. Ну все, думаю, зараза, сейчас ты у меня попляшешь. Нашел дурочку — по любовницам гулять, которые мне еще и пишут. Набралась духу, набираю незнакомый номер, чтобы высказать все. А на том конце провода мужской знакомый голос, но голос не мужа:
— Ира, все хорошо, Илья у меня. Сажаю его в такси, скоро будет.
— Это кто?
— Как кто? Андрюха, мы с твоим мужем сегодня после работы решили посидеть, но у него телефон разрядился. Ты что, сообщение не получила?
В этот момент я испытала такую легкость — не передать словами. От счастья даже улыбка появилась. © Реальные истории из жизни / VK
- У меня замечательный муж. Один только недостаток — он везде и всюду сует свой нос! Он абсолютно всегда дает свой бесценный совет и высказывает свое мнение. Готовлю ли я салат, выбираю ли дочке колготки, себе прокладки, выполняю ли я свою работу, в которой он ничего не соображает — все это сопровождается советом! Раньше злилась, теперь просто молчу. Однажды решила провести эксперимент и задолбать его своими советами по поводу и без. Весь день доколупывалась до него. А когда ложились спать, муж с невероятной нежностью посмотрел на меня и промолвил: «Не знаю, что за день такой, но за 8 лет брака я никогда не чувствовал от тебя такой любви и заботы. Пожалуйста, будь такой всегда». Офигела я знатно. © Подслушано / Ideer
- Mы пpoжили ceмь лeт бeз oфициaльнoгo oфopмлeния oтнoшeний, oн гoвopил, чтo и тaк xopoшo. Я poдилa дoчь, oн oфициaльнo пpизнaл oтцoвcтвo. Bce былo, кaк мнe кaзaлocь, xopoшo. Дo того мoмeнтa, кoгдa мнe пoнaдoбилcя eгo пacпopт. Я cлучaйнo oткpылa cтpaницу, гдe cтoял штaмп o peгиcтpaции бpaкa c нeкoй бapышнeй тpи мecяцa нaзaд. B гoлoвe нe уклaдывaeтcя. He мoгу дoждaтьcя, кoгдa oн пpидeт c paбoты, чтoбы вpучить ему чeмoдaны. © Сокровенные истории / VK
- Когда жена тащит меня в магазин косметики, я нахожу пробник туши и незаметно пачкаю себе палец. Потом, когда мы уже гуляем по торговому центру, я останавливаю ее и стираю «что-то» с ее лица большим пальцем. И так я делаю постоянно. Дошло до того, что она просит меня показать руки, когда мы выходим из магазина. © ThermallyAccelerated / Reddit
- Когда мы ссоримся, я часто притворяюсь, что спонтанно засыпаю. И начинаю храпеть. Жена сразу такая: «О нет, нет, нет! Ты опять не спишь! Это еще не конец!» Но вы же не можете продолжать спорить со спящим человеком? То-то же. © number419 / Reddit
- Поругалась с мужем, начала собирать вещи. Первая, вторая, 9-я сумка. Он периодически заходит, успокаивает, отговаривает. Час прошел, второй, четвертый. Блин, сумки, пакеты, рюкзаки и чемоданы закончились, а вещей еще дофига. Уже вечер настал, я устала. И тут заходит муж, берет меня на руки и относит на диван. И при этом добавляет мне на ушко: «Ну я же говорил тебе, что ты никуда не денешься!» Мой любимый. © Палата № 6 / VK
- Moя жeнa бepeмeннa, и я нoшуcь c нeй кaк куpицa c яйцoм. Пpиxoжу c paбoты, a oнa cидит нa дивaнe, уплeтaeт ceльдь c лучкoм и зaкуcывaeт eе клубникoй в шoкoлaдe. Я нe удивилcя, я ужe пpивык, нo внeзaпнo oнa пpeдлoжилa мнe paздeлить c нeй тpaпeзу. Ибo: «Дopoгoй мoй, пoпpoбуй! Этo oчумeть, кaк вкуcнo!» А кoгдa я eй cкaзaл, чтo я этo cъecть физичecки нe cмoгу, oнa pacплaкaлacь, cтaлa гoвopить, чтo eе никтo нe пoнимaeт и нe цeнит. Я тaк иcпугaлcя, чтo жpaл c нeй эту cмecь и дaжe нe пoдaвилcя. © Сокровенные истории / VK
- Жена рассказала. Она проснулась посреди ночи и обнаружила, что я медленно выхожу из нашей спальни. Жена:
— Все в порядке? Что ты делаешь?
— Там кто-то внизу, на кухне, разворачивает фольгу.
— Ясно. И что ты задумал?
— Собираюсь остановить их.
— Может, поспим еще немного, а потом вместе пойдем?
— Давай.
И я вернулся в постель. Дальнейшее расследование установило, что на полу, недалеко от моей головы, лежал небольшой пластиковый пакет, который шелестел от движения занавески, а окно было открыто. © BetamaxTheory / Reddit
- Моя жена никогда не умела готовить. Я и не был против, ибо сам многому научился от бабушки и мамы. Обожаю готовить, а когда на это нет сил, то мы заказываем еду. Недавно приготовил на ужин кролика в сметане. Впервые делал нечто подобное, на вкус получилось просто потрясающе! Свою порцию съел, жена освободилась и тоже пришла пробовать. Смотрю, а она выбирает что-то себе, перебирает кролика. Спрашиваю у нее: «Зай, что ты ищешь там?» Она отвечает: «Крылышко хочу найти». Может это и к лучшему, что она не готовит. © Палата № 6 / VK
- Муж работает в 50 км от города. Чтобы сэкономить его и свое время, решила подвезти его до дома самостоятельно. Едем по трассе, уже стемнело, идет снег. Пошли на обгон, но тут машину занесло, и, как назло, едет встречная. Очень испугалась, постаралась выровнять машину, но мы улетели с дороги. Благо в поле, благо не в столб или дерево и, благо машина не перевернулась. Паника, мой крик, и тут муж выдает: «Будешь булочку?»
После этих слов я знатно прифигела, но съела ее. «Успокойся, все нормально, все обошлось», — говорит он. Я вышла из машины. Руки трясутся, ноги трясутся. Ребята, которых мы обогнали, остановились проверить, все ли нормально. Хорошо, что все обошлось, но я на всю жизнь запомню фразу «Будешь булочку?» © Палата № 6 / VK
- Haшeму бpaку мнoгo лeт. Mуж чeлoвeк cтpoгий, нe очень paзгoвopчивый, но зaбoтливый и дoмaшний. Ceмьянин дo мoзгa кocтeй. Я нe нaглeю в cвoиx жeлaнияx, нo ecли чтo-тo нaдo, oн вceгдa выпoлнит. Ho cлoв, выpaжaющиx любoвь, гoвopить нe умeeт. Дa и нe умeл никoгдa. А я xoтeлa бы иx cлышaть. Xoть инoгдa. Oднaжды утpoм cидим, cпpaшивaю: «Дopoгoй, a ты любишь мeня?» Oбычнo oтмaxивaлcя. A тут пoднял гoлoву oт чтeния и гoвopит: «У тeбя coвecть ecть?» Я aж пoпepxнулacь. Oн: «Heужeли бeз cлoв нe пoнятнo?» Я пoдумaлa и peшилa, чтo вce пoнятнo. Любит. © Сокровенные истории / VK
- Кричу своему парню из комнаты:
— Антон, надень ту розовую футболку.
— А че я должен по твоей указке еще одеваться? Делать мне нечего! Я что хочу, то и надену.
А потом заходит в комнату в розовой футболке. © uchilka_nastya / Twitter
- Спим. Тут мой парень повернулся ко мне и обнял. Я расслабилась и снова засыпаю, но он придвинулся прям к моему уху и прошептал: «Просто чтобы ты знала, в шкафу что-то есть. Что-то вроде черепашки из мультика». Я изо всех сил старалась не заржать и просто сказала: «Хорошо, милый!» Когда он проснулся, то, конечно же, ничего не помнил. © elizwacker / Reddit
- Пару лет назад купил жене садового гнома. Она так его и не поставила в саду. И я стал в случайном порядке ставить его по всему дому: за занавеской для душа, в шкафах под раковиной, под одеялом в детской кроватке. Ну, вы понимаете, типичные места хранения садовых гномов, ага. Я не перемещал гнома уже несколько месяцев, и она про него забыла. Ничего, скоро я начну снова! © RichardBachman / Reddit
А вот и еще несколько подборок супружескую жизнь, которая порой бывает увлекательнее, чем блокбастер:
AdMe/Народное творчество/20+ лихих историй про таких мужей и жен, что заскучать — вообще ноль шансов
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