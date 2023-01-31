20 случаев на свадьбах, которые достойны немедленной экранизации в Голливуде
Свадьбы бывают очень разными, как и люди. Кто-то считает обязательным пышное торжество, кому-то достаточно скромного праздника в кругу семьи. Как бы то ни было, для любящих это важное событие. Но, увы, не всегда все проходит гладко: порой события превращаются в комедию, а то и в драму. Почитайте истории, которые приключились с людьми на свадьбах, и вы точно не удержитесь и скажете: «Ничего себе, как, оказывается, бывает...»
- Это была свадьба моего двоюродного брата. Невеста решила, что это ее день, а жених должен быть в тени. Была зима, все гости не поместились в зал для регистрации и мерзли на улице. Невеста вышла в огромной белой шубе. Сама свадьба проходила в какой-то глуши, с полями вокруг. Когда мы приехали, оказалось, что невеста выбрала праздник в стиле мультика «Холодное сердце» — зал был украшен чучелами белых сов. Когда все расселись, свет погас и она вышла в свете прожектора в платье как у Эльзы под песню «Let It Go». Ее муж ковылял в темноте позади нее. Она игнорировала его весь вечер, так как это было «ее время сиять». В конце все вышли на улицу, чтобы зажечь несколько бумажных фонариков. Один из них приземлился в поле, и его охватило пламя. © kinkyp3ach / Reddit
- Я была подружкой невесты. Из-за работы не смогла приехать примерить платье и отправила в салон свои мерки. Приехала за 20 минут до церемонии, мне вручили платье, и оно оказалось огромным! В итоге меня обмотали скотчем. Выглядело ужасно, и кому-то пришла в голову «блестящая» идея содрать с банкетного стола круглую белую скатерть и накинуть на меня, будто шаль. Невеста была явно не в восторге от моего вида. Платье все равно спадало с меня, и вместо танцев я просто сидела за столом в одиночестве, мечтая о том, чтобы переодеться. © Amorette Kitsa / Quora
- Свадьба проходила во дворе дома родителей жениха. Брат невесты появился в разорванной футболке с ежиком Соником. Все друзья жениха были одеты в мантии джедаев, а подружки невесты — в странные яркие платья доярок. Музыки не было. В качестве угощения преподнесли целую жареную свинью. © DoxieMonstre / Reddit
- Пошли втроем с подругами на скромную свадьбу «по-домашнему». Дверь открыли родственники то ли жениха, то ли невесты, пригласили войти. На вопрос, где Сергей и Александра, ответили, что они скоро подъедут, сейчас на фотосессии. А пока предложили угощаться. Мы наелись, а тут и они прибыли. Не наши! За гостеприимство мы оставили один подарок молодым. А свадьба, на которую мы были приглашены, была в соседнем подъезде. Все совпало: и имена, и расположение квартир. © Алена Кравчук
- Был среди приглашенных на одной свадьбе. Приехал кортеж автомобилей. Выходит жених, статный и миловидный, открывает дверь для невесты. Она степенно выходит: с лучезарной улыбкой из-под вуали, платье в пол, шлейф, букет белых роз. Он берет ее под руку и... наступает на белоснежный шлейф. Слышен характерный звук рвущейся материи. Невеста без паузы и замешательства бьет жениха букетом роз, только листочки и лепестки разлетаются. Тот достает свидетельство о браке и сжигает его. Уехали на разных машинах. Развели их через месяц. © CEMEH67 / Pikabu
- После 2 часов ожидания невеста так и не появилась, а потом позвонила жениху и сказала, что она передумала. Жених начал плакать, а его мама закричала: «Замолчи! Я говорила тебе жениться на Кэти, но не-е-ет, Кэти была слишком толстой, да? Тебе нужна была модель! Зачем ты ей? У тебя нет денег, и ты некрасивый! Кэти не бросила бы тебя, потому что она тоже некрасивая!» Гости в шоке. И да, Кэти тоже была там. Она боялась противостоять маме, но потом все же обняла его. © Unknown author / Reddit
- Подруга после расставания с парнем быстро нашла нового и спустя 4 месяца уже выходила замуж. В качестве фотографа пригласила бывшего, чтобы показать, что после расставания у нее все отлично и на прошлое ей плевать. Она не ожидала, что он примет вызов, да еще и запросит втридорога за услугу. И не думала, что он на ее свадьбе найдет девушку и новых клиентов. Теперь подруга плачет, хотя фотки получились суперские. © Подслушано / Ideer
- С женой прожили 10 лет не расписываясь. Родилась дочка. Поехали в ЗАГС получать свидетельство о рождении. Жена сидела в машине с малышкой. Подумал, почему бы и нам с ней не расписаться. Говорю работнице: «И нас зарегистрируйте». Она спрашивает, мол, а мать ребенка-то согласна. Звоню по громкой связи жене. Спрашиваю: «Выйдешь за меня?» Она не мешкая отвечает: «Выйду». Сначала я подпись поставил, потом сел в машину к дочери, а жена пошла свою подпись ставить. Свадьбу отмечали дома втроем: дочь в коляске спала, я в шортах, жена в халате. Запись предложения по телефону храню для дочери, чтобы, как подрастет, рассказать ей эту историю. © Scroll_Queeen / Pikabu
- Были на летней свадьбе на ферме. Все были одеты по-летнему. Дул ледяной ветер, и все сбились в кучу, как овцы. Зубы невесты стучали. Мы надеялись, что хотя бы после этого зайдем в помещение и будет передышка. Но нет, все происходило в старом амбаре с жестяными стенами, где был сквозняк. Не было никаких обогревателей. Я даже не могла пользоваться своими столовыми приборами, потому что пальцы потеряли чувствительность. Муж часами держал на руках ребенка моей подруги, и все хвалили его за то, что он так заботлив, а потом он прошептал мне, что это только для того, чтобы согреться. © Scroll_Queeen / Reddit
- Моя знакомая по фамилии Иванова вышла замуж за Иванова и в ЗАГСе пошутила, что будет менять фамилию. Ну что ж, паспорт отметили как недействительный и отправили на замену. Не поняли шутку. © an.der / Pikabu
- Столов и стульев не было. Гости должны были ставить свои напитки на землю и держать в руках тарелки. Все предположили, что это какая-то ошибка и столы со стульями просто забыли принести. Но когда я спросил невесту, что случилось, она просто сказала: «О, нам пришлось бы заплатить за это дополнительно». © tsim12345 / Reddit
- Моя свадьба. После того как сделали фото и прокатились, подъезжаем к ресторану, торжественно выходим из машины, и чей-то 5-летний ребенок громко нас встречает словами: «Ура! Наконец-то мы пойдем жрать». © Сердитий Юрчик / ADME
- Свадьба моего двоюродного брата проходила на открытом воздухе — у пруда на семейном ранчо. Тема — «Ковбои и байкеры». Невеста с родственниками подъехали к месту церемонии верхом, и вдруг она вопит: «К черту все это!» Они разворачивают лошадей и скачут прочь. Возвращаются (это была шутка). Потом прибыли жених и его друзья на мотоциклах. Никакой торжественности и традиционных нарядов. В принципе, было классно, но они все равно потом развелись. © Unknown author / Reddit
- Работаю фотографом. Однажды снимала свадьбу. Все шло хорошо, пока невеста хладнокровно и с ехидной улыбкой не сказала: «Нет!» Взгляд жениха, полный отчаяния, всполошившаяся родня... А невеста просто ушла. © Подслушано / Ideer
- Я фотограф. Приехал однажды на свадьбу, а невеста выдает: «Знаете, вы нас спасли». Оказалось, что за пару недель до свадьбы они разругались с женихом и девушка сказала, что нужно отменять свадьбу. А жених отвечает: «Если отменять, то фотограф не вернет аванс». Сели, успокоились: денег-то жалко. Извинились друг перед другом и продолжили подготовку к свадьбе. Я выслушал и говорю: «Я обязан вам вернуть аванс. Я всегда возвращаю деньги клиентам, если они отменяют свадьбу». © 22098 / Pikabu
- Большая свадьба в загородном отеле, где многие гости должны были остаться ночевать. Церемония прошла хорошо, но ближе к концу вечера невеста пропала... И один из друзей жениха тоже. Кто-то из гостей нашел их вместе. Оказывается, у них уже несколько месяцев был роман. Непонятно, почему невеста решила не отменять свадьбу. Обезумевший жених уехал домой на такси. Родители обоих уже спали, и подружки невесты попросили гостей не завтракать в отеле, чтобы невеста смогла объясниться с родителями наедине. Но мне было жаль завтрака, за который я заплатил, поэтому я пришел утром и ел свои сосиски, слушая семейную ссору. © frozenslushies / Reddit
- Снимал свадьбу. Банкет, традиционные поздравления от гостей и родственников. Выходит сестра невесты с семьей, все желают стандартного: счастья, денег и детишек. Младшему лет 5, он рассказывает стих, а после аплодисментов выдает в микрофон: «Не дождалась ты, Маринка, когда я вырасту, и замуж вышла». Ведущий долго пытался успокоить смеющийся зал. © fayruzov / Pikabu
- Это была 5-я или 6-я свадьба моего дяди. Он попросил дарить только деньги. На свадьбе он, вместо того чтобы праздновать, собрал все конверты, уселся за стол с блокнотом и калькулятором и все пересчитал. © -Anne_of_Avonlea- / Reddit
- Несколько лет работала на свадьбах, бывало всякое. Однажды бабушка жениха без бумажек и шпаргалок толкнула 10-минутную речь о том, что для своего внука она хотела намного лучшего, чем «эта невзрачная беременная женщина, которая сейчас сидит рядом с ним». Но больше всего меня поразило то, что все молча слушали. Ведущий не попытался сгладить ситуацию, жених не заступился за избранницу, и, главное, промолчали родители невесты. © ZlayaJaba / Pikabu
- Я была подружкой невесты на свадьбе, которая проходила на открытом воздухе рядом с фермой. Все коровы пришли посмотреть, что происходит. На фотографиях церемонии видно больше коров, чем людей, наблюдающих за церемонией. © lisa725 / Reddit
А вы бывали на свадьбах, где происходили странные или забавные истории?
AdMe/Народное творчество/20 случаев на свадьбах, которые достойны немедленной экранизации в Голливуде
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