20 случаев на свадьбах, которые достойны немедленной экранизации в Голливуде

Свадьбы бывают очень разными, как и люди. Кто-то считает обязательным пышное торжество, кому-то достаточно скромного праздника в кругу семьи. Как бы то ни было, для любящих это важное событие. Но, увы, не всегда все проходит гладко: порой события превращаются в комедию, а то и в драму. Почитайте истории, которые приключились с людьми на свадьбах, и вы точно не удержитесь и скажете: «Ничего себе, как, оказывается, бывает...»