20+ рукодельниц, которым не нужны дорогие бутики, чтобы всегда выглядеть сногсшибательно

В наше время магазины одежды предлагают ассортимент на любой вкус. Современный ритм жизни заставил женщин отложить швейные машинки, спицы и свою креативность в дальний угол. Мы забыли, какое удовлетворение можно получить, создавая что-то своими руками для себя или близких. Посмотрите вместе с нами подборку фотографий рукодельниц, которые за короткое время создали неповторимые наряды.

«Сшила себе гламурный комбинезон, чтобы блистать в новом году. А своей собаке сделала галстук из остатков ткани»

Вы моя новая икона стиля. © TetrisIsTotesSuper / Reddit

«Сшила платье в стиле 70-х годов по винтажной выкройке»

«Мой наряд на Рождество несколько лет назад и сейчас. Удивительно, чему можно научиться за короткий период. Начала добавлять бисер и нисколько не жалею»

«Воссоздала платье Софи Хэттер из „Ходячего замка“»

Как красиво! Вы проделали невероятную работу, рассматриваю в миллионный раз. © UnicornKitt3n / Reddit

«Сшила новое платье для фигурного катания и выступила в нем»

«Это был очень быстрый проект, наряд был готов через 3 недели. В итоге платье стало одним из моих любимых для фигурного катания. Некоторые маленькие девочки в моем клубе говорят мне, что я выгляжу как фея Динь-Динь, хотя это не входило в мои планы».

«Смастерила платье себе и рубашку мужу на вечеринку»

«Сегодня вечеринка на работе. Я откладывала до последнего, чтобы закончить эти одинаковые наряды. Вчера я задержалась допоздна после работы, чтобы сшить мужу рубашку-снежинку. У меня ушло около 4–5 часов. Пришивание пуговиц вручную заняло целую вечность. Думаю, что ручное шитье не входит в число моих талантов. А утром я проснулась рано, чтобы приступить к моему платью. Ушло около 6 часов».

Даже не знаю, чему я завидую больше: вашим навыкам шитья или мужу, который готов надеть одинаковые наряды на корпоратив. Отличная работа! © EstroTheJen / Reddit

«Я сделала свитер в стиле покемона Чаризарда на день рождения своего мужа»

«С удовольствием готовила для мужа этот подарок своими руками. Я вдохновилась, когда решила купить ему кроссовки в стиле покемонов. Я знаю, что он любит Чаризарда».

«Сшила это платье для праздничного ужина»

«Я очень довольна свадебным платьем, которое сшила сама. Оно не идеально, но я многому научилась»

Она излучает радость и кружится в удивительном платье, которое сшила сама. Мне нравится все в этих фотографиях. © nezzthecatlady / Reddit

«У меня ушло 2 часа на создание этой блузки»

Серьезно, всего 2 часа? Выглядит просто фантастически и отлично сидит на вас. © JodyLarrow / Reddit

«Сшила платье по винтажной выкройке 1957 года»

«Сшила это нарядное платье для свадьбы, на которую меня пригласили весной. С сатином работала впервые»

Вам точно скажут, что вы выглядите великолепно в этом платье. А вы гордо ответите: «Я его сама сшила». © ****villain23 / Reddit

«Никогда раньше так не гордилась тем, что сделала сама»

«Влюбилась в этот костюм, который сшила сама»

«Связала свой первый свитер с V-образным вырезом»

«Юбка-солнце в стиле 50-х годов и жилет в тон для мужа»

«Заметила уже на корпоративе, что не подшила подол»

Совершенно незаметно, крой ткани безупречен. © lariet50 / Reddit

«Я решила провести 2023 год, работая над книгой эдвардианских узоров. Февраль, 1900 год»

«Впервые сделала кардиган сама»

«Сшила юбку-мухомор»

«Мое первое шерстяное пальто. Безумно довольна тем, как оно получилось»