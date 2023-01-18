20+ рукодельниц, которым не нужны дорогие бутики, чтобы всегда выглядеть сногсшибательно
В наше время магазины одежды предлагают ассортимент на любой вкус. Современный ритм жизни заставил женщин отложить швейные машинки, спицы и свою креативность в дальний угол. Мы забыли, какое удовлетворение можно получить, создавая что-то своими руками для себя или близких. Посмотрите вместе с нами подборку фотографий рукодельниц, которые за короткое время создали неповторимые наряды.
«Сшила себе гламурный комбинезон, чтобы блистать в новом году. А своей собаке сделала галстук из остатков ткани»
- Вы моя новая икона стиля. © TetrisIsTotesSuper / Reddit
«Сшила платье в стиле 70-х годов по винтажной выкройке»
«Мой наряд на Рождество несколько лет назад и сейчас. Удивительно, чему можно научиться за короткий период. Начала добавлять бисер и нисколько не жалею»
«Воссоздала платье Софи Хэттер из „Ходячего замка“»
- Как красиво! Вы проделали невероятную работу, рассматриваю в миллионный раз. © UnicornKitt3n / Reddit
«Сшила новое платье для фигурного катания и выступила в нем»
«Это был очень быстрый проект, наряд был готов через 3 недели. В итоге платье стало одним из моих любимых для фигурного катания. Некоторые маленькие девочки в моем клубе говорят мне, что я выгляжу как фея Динь-Динь, хотя это не входило в мои планы».
«Смастерила платье себе и рубашку мужу на вечеринку»
«Сегодня вечеринка на работе. Я откладывала до последнего, чтобы закончить эти одинаковые наряды. Вчера я задержалась допоздна после работы, чтобы сшить мужу рубашку-снежинку. У меня ушло около 4–5 часов. Пришивание пуговиц вручную заняло целую вечность. Думаю, что ручное шитье не входит в число моих талантов. А утром я проснулась рано, чтобы приступить к моему платью. Ушло около 6 часов».
- Даже не знаю, чему я завидую больше: вашим навыкам шитья или мужу, который готов надеть одинаковые наряды на корпоратив. Отличная работа! © EstroTheJen / Reddit
«Я сделала свитер в стиле покемона Чаризарда на день рождения своего мужа»
«С удовольствием готовила для мужа этот подарок своими руками. Я вдохновилась, когда решила купить ему кроссовки в стиле покемонов. Я знаю, что он любит Чаризарда».
«Сшила это платье для праздничного ужина»
«Я очень довольна свадебным платьем, которое сшила сама. Оно не идеально, но я многому научилась»
- Она излучает радость и кружится в удивительном платье, которое сшила сама. Мне нравится все в этих фотографиях. © nezzthecatlady / Reddit
«У меня ушло 2 часа на создание этой блузки»
- Серьезно, всего 2 часа? Выглядит просто фантастически и отлично сидит на вас. © JodyLarrow / Reddit
«Сшила платье по винтажной выкройке 1957 года»
«Сшила это нарядное платье для свадьбы, на которую меня пригласили весной. С сатином работала впервые»
- Вам точно скажут, что вы выглядите великолепно в этом платье. А вы гордо ответите: «Я его сама сшила». © ****villain23 / Reddit
«Никогда раньше так не гордилась тем, что сделала сама»
«Влюбилась в этот костюм, который сшила сама»
«Связала свой первый свитер с V-образным вырезом»
«Юбка-солнце в стиле 50-х годов и жилет в тон для мужа»
«Заметила уже на корпоративе, что не подшила подол»
- Совершенно незаметно, крой ткани безупречен. © lariet50 / Reddit
«Я решила провести 2023 год, работая над книгой эдвардианских узоров. Февраль, 1900 год»
«Впервые сделала кардиган сама»
«Сшила юбку-мухомор»
«Мое первое шерстяное пальто. Безумно довольна тем, как оно получилось»
Посмотрев эту подборку, нам захотелось взять швейную машинку и смастерить что-нибудь красивое. А вы смогли бы сшить себе платье или связать свитер?