Как справляются с жарой жители стран, где летом термометр просто зашкаливает

Летом можно наконец-то забросить подальше теплую верхнюю одежду, наесться фруктов, вволю накупаться и позагорать где-нибудь за городом. Но в некоторых странах в это время бывает так жарко, что людям приходится думать прежде всего о том, как хоть немного охладиться. Многие их лайфхаки точно стоит взять на вооружение.

ОАЭ

Лето в Эмиратах бывает невероятно жарким, а помочь спастись от удушающего зноя может бассейн. Правда, терморегуляторы есть далеко не у всех, а без них вода быстро нагревается. Но не так давно здесь появился новый сервис: за определенную сумму можно заказать доставку 25-килограммовых блоков льда. Их погружают в бассейн, и температура воды снижается.

Мексика

Многие местные предпочитают летом дремать не в кроватях, а в гамаках, которые развешивают на балконах и террасах. Через сетку тело приятно обдувает ветерок.

Европейские страны

Начиная с 2003 года, непривыкшие к удушающему зною страны Западной Европы с удручающей регулярностью накрывает летняя жара. Поэтому люди стали делиться различными лайфхаками, которые помогают хоть немного облегчить жизнь. Например, не нужно проветривать квартиру днем, когда температура на улице выше, чем в помещении. Так комнаты лишь быстрее прогреются. В самую жару многие европейцы плотно закрывают и зашторивают окна и только ближе к вечеру снова их распахивают.

Даже бюстгальтер в жару может причинить немало неудобств. Тело под ним начинает потеть, на одежде появляются некрасивые разводы, а влажная ткань безжалостно натирает кожу. Чтобы избежать всех этих неприятностей, можно наклеить на нижнюю часть чашечек гигиенические прокладки. Они отлично впитывают пот.

Забыться крепким сном, когда в спальне жарко, как в духовке, практически невозможно. Поэтому некоторые европейцы держат наволочки в морозилке. Засыпать на прохладном белье гораздо проще и приятнее.

Таиланд

В жару можно быстро охладиться с помощью кепки и пластыря. © Accomplished-Alps273 / Reddit

Обычно охлаждающие пластыри используются в Таиланде для того, чтобы сбить у больного температуру. Но от жары они тоже спасут. Наклеив полоску на лоб или на фронтальную часть кепки, можно избежать перегрева на улице.

Пережить жаркое и влажное лето в Таиланде помогают и десерты из замороженных ягод. Работает это лакомство ничуть не хуже мороженого или ледяного смузи. Кроме того, тайцы пользуются специальными спреями, которые не только увлажняют, но и охлаждают кожу.

Индия

Придумал такую штуку, потому что у меня нет кондиционера. © mathapp / Reddit

В некоторых регионах температура достигает 47 °C. Чтобы хоть как-то охладиться, люди стараются не выходить лишний раз из дома, а в помещениях устанавливают вентиляторы. Правда, такое устройство работает хуже, чем кондиционер. Чтобы сделать его чуть более эффективным, можно поставить перед вентилятором таз с холодной водой или прикрепить к решетке емкости со льдом. Некоторые люди смачивают пол в доме водой. Испарясь, влага снижает температуру в помещении.

Некоторые индийцы окрашивают крыши домов в белый цвет. Это помогает снизить температуру в помещении на 5–10 °C. Краска стоит относительно недорого, а обновлять ее нужно раз в 2–3 года.

Япония

В Японии есть масса замечательных штук, которые помогают быстро охладиться. В любой аптеке можно купить специальные салфетки, гель, спрей или лосьон. Салфетками обтирают тело, спрей наносят на одежду, а гель и лосьон — прямо на кожу.

Мужчина в охлаждающей куртке. На улице +36 °C. © uzi1102 / Reddit

В Японии даже выпускают специальную одежду для жаркой погоды. Наряды и белье шьют из особого материала, который быстро впитывает и испаряет влагу, а еще отражает ультрафиолет. Рабочие вообще носят куртки со встроенными кондиционерами, которые защищают их от перегрева.

Южная Корея

В Южной Корее есть специальные блюда для любого сезона. Например, пережить жару помогает холодная лапша. Иногда это блюдо даже готовят со льдом. Правда, некоторые корейцы утверждают, что в жару лучше всего есть именно горячие блюда.

Летом корейцы стараются не выходить из дома без зонтика. Причем неважно, идет на улице дождь или светит солнце. Зонтики отлично защищают от воздействия солнечных лучей и помогают не перегреться. А рядом с пешеходными переходами находятся навесы, в тени которых можно дождаться зеленого сигнала светофора. Некоторые скрываются от жары и влажности в супермаркетах, кафе и кинотеатрах. Другим же приходится пользоваться не только шляпой и зонтиком, но и берушами: иногда Сеул наполняют тучи мошек, которые могут залезть куда угодно.

Вьетнам

С наступлением лета местные жители не торопятся носить легкую одежду, а наоборот стараются закутаться посильнее. На улицах можно увидеть барышень, которые оставляют открытыми только глаза и щиколотки. Привычка так одеваться спасает людей от непопулярного здесь загара и солнечных ожогов.

Во Вьетнаме есть специальные автоматы, которые моментально делают напиток ледяным. © Brandon_Does_Life / Reddit

На улицах всегда можно приобрести холодные напитки: от кофе со льдом до сока из сахарного тростника. А недавно в некоторых магазинах появились автоматы, в которых можно буквально за секунды охладить бутылку с любой жидкостью.

Малайзия

Кокосовая вода с давних времен используется здесь в качестве основного охлаждающего напитка. Эта жидкость богата углеводами и белками, действует лучше и дольше, чем обычная газировка со льдом.

А жители города Шах-Алама могут спастись от летнего зноя в тематическом парке I-city Snow Walk. Здесь можно сыграть в арктический футбол, покататься на санках или просто погулять между ледяными скульптурами.

Филиппины

Филиппинский национальный десерт гало-гало помогает справиться с летним зноем. Его готовят из тертого льда, кокосовой стружки, сгущенного молока, фиолетового ямса (это такие сладковатые клубни) и других местных продуктов. Найти лакомство можно в любой кафешке.

Циновки баниг издавна используются на Филиппинах в качестве спальных ковриков. Их делают из различных сушеных листьев. Спать на них прохладнее, чем на обычном матрасе.