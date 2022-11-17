10 вещей, на которые никогда не нужно скупиться, ведь они делают нашу жизнь комфортнее

Иногда так хочется сэкономить на чем-нибудь простом, например на шапке или носках. Однако бюджетные товары часто делают из не самых качественных материалов, что потом еще не раз может аукнуться. Мы насчитали как минимум 10 вещей, на которые стоит потратиться, чтобы в будущем самому себе сказать спасибо.

Теплые носки

Носки предназначены для того, чтобы согревать ноги в холодную погоду и впитывать пот. Некоторые люди даже предпочитают их домашним тапочкам, поэтому к выбору нужно подходить с умом. Лучше всего зимой будет согревать смесь шерсти и акрила. А еще есть носки из мериносовой шерсти — они отлично сохраняют тепло, впитывают и отводят влагу от кожи. Это идеальный вариант, хоть и стоят изделия из такой пряжи недешево. В изделиях из чистой шерсти, конечно, тепло, но это грубый, часто колючий материал — ноги в них будут чесаться. А, например, носки из плюшевой ткани (в составе которой полиэстер), хоть и приятные на ощупь, но толком не греют.

Стельки для обуви

Часто люди вообще не задумываются о качестве стелек в купленной обуви. Ходят как есть, а потом покупают любые стельки, когда фабричные уже износились. Многие производители обуви, кстати, тоже не заморачиваются. Как правило, они делают стельки с минимальной поддержкой стопы. Из-за этого ноги могут уставать, а обувь быстрее изнашивается.

Если вы носите обувь из магазина, а не сшитую по индивидуальному заказу, есть смысл докупить хорошие стельки. Как правило, их подбирают с консультантом в специализированном магазине или даже с врачом (например, если есть проблемы с ногами). Конечно, на такую покупку придется потратиться, зато ногам будет комфортно. А для холодной зимы есть даже специальные меховые стельки, с которыми будет тепло и уютно.

Чехол для телефона

Современные смартфоны обычно стоят недешево. Поэтому девайсу нужен хороший чехол, на защите техники не стоит экономить. Круто, если чехол удобный и приятный на ощупь, но отдельного внимания заслуживает материал, из которого он изготовлен. Силикон и резина с большей вероятностью при падении телефона «возьмут удар» на себя. А вот пластиковые чехлы плохо поглощают удары, поэтому нужной защиты не обеспечат.

Крем для лица

Практически любая, даже жирная кожа нуждается в увлажнении, особенно зимой. Лучше не экономить и купить на холодное время года более плотный крем, в составе которого есть питательные вещества в нужном количестве. Бюджетные варианты могут быть попросту бесполезны. Зимой многие забывают и о защите от солнца. Даже в холодное время года солнечные лучи могут негативно сказаться на состоянии кожи. Некоторые увлажняющие кремы содержат SPF. Да, стоить они могут дороже обычных, без защиты от УФ, но ведь здоровье важнее.

Компьютерное кресло

Комфортное кресло нужно не только на работе, но и дома. Ведь нередко после окончания трудового дня мы вновь садимся за компьютер или ноутбук. А для тех, кто работает удаленно, это вообще must-have. Неудобное кресло может привести к проблемам со спиной, шеей и плечами. Прежде всего стоит обратить внимание на регулируемую спинку, поясничную поддержку и материал обивки. Ткань должна быть дышащей, не слишком жесткой, но и не слишком мягкой.

Кастрюли

Многие не видят ничего плохого в том, чтобы экономить на кастрюлях, — покупать посуду подешевле или использовать ту, что досталась еще от бабушки. Но даже не профессиональные кулинары смогут отметить, что готовить в кастрюлях премиум-класса гораздо удобнее. В дешевых емкостях пища нередко прилипает и подгорает, так как нагрев происходит неравномерно. Кроме того, хорошие кастрюли прослужат годы, а готовка будет в радость. При покупке кастрюли обязательно стоит учесть материал — подходит ли он для конкретной варочной поверхности. Например, на электрических или керамических плитах не стоит готовить в медных емкостях.

Постельное белье

Многие люди выбирают хлопок, ведь он натуральный и стоит относительно недорого. Увы, белье из этого материала не такое хорошее, как кажется. Хлопок отлично впитывает влагу, создавая комфортную среду для размножения различных микроорганизмов (привет, аллергия). К тому же этот материал быстро изнашивается. Лучше выбрать шелковое постельное белье. Да, оно стоит дороже, зато материал гипоаллергенный и более прочный, а еще очень приятный на ощупь.

Увлажнитель воздуха

В отопительный сезон воздух дома становится суше. В условиях слишком низкого уровня влажности быстрее распространяются многие микроорганизмы. Поэтому в холодные периоды года увлажнитель — это палочка-выручалочка. У многих людей он уже есть, но не все заметили плюсы. Возможно, сам прибор выбран неудачно? Самые простые дешевые увлажнители покупать не стоит — лучше выбрать более современные модели. Они менее шумные, некоторые имеют даже датчик влажности воздуха и при достижении оптимального значения отключаются. Кстати, сам прибор нужно чистить от накипи и не допускать образования плесени. Поэтому при покупке стоит обращать внимание на то, насколько легко чистить увлажнитель.

Шторы

Хорошие плотные шторы — вещь очень нужная, но многие об этом не задумываются. Человеческий мозг даже во время сна воспринимает свет — если его в помещение поступает слишком много, учащается сердцебиение. А это уже может привести к негативным последствиям для здоровья. Лучше выбирать шторы блэкаут — они почти не пропускают свет с улицы. Так будет легче заснуть, а глаза максимально расслабятся в период сна.

Шапка

Шапка, конечно, может быть модным аксессуаром, но в холодное время года ее главная задача — сохранять тепло. Лучше всего согреет шапка из шерсти или хлопка. Но чистая шерсть довольно грубая, она может вызвать раздражение, из-за чего лоб будет чесаться. Носить шапку из хлопка плохо для волос. Идеальный вариант — мериносовая шерсть или смесь акрила с шерстью.