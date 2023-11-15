14 таинственных предметов, которые из разряда «Это еще что такое?» перешли в «А, понятно!»
Чтобы разобраться с некоторыми сложными вещами, зачастую нужно озарение. Лучшие решения приходят к нам, когда наш мозг расслаблен, — он способен собрать воедино все фрагменты пазла и получить целостную картину. Назначение некоторых предметов могут понять только эксперты. Именно такие предметы, представленные в нашей статье, прошли путь от «непонятно для чего нужных» до удобных приспособлений, имеющих определенные функции.
Мы в ADME считаем, что полезно узнавать что-то новое каждый день. Следующие 14 фотографий действительно заставили нас задуматься: "Хм, что же это может быть?" Нам любопытно узнать, назначение каких из них вы поймете менее чем за 5 секунд.
1. Металлическая пружина с пластиковыми концами, длиной 20 см, без надписей и маркировки
Ответ: «Этот предмет служит для удаления волосков на лице».
2. У этого предмета есть присоска, которая, похоже, служит в качестве подставки. Одно отделение открытое, а другое закрытое, как на фотографии
Ответ: «Это приспособление для замены лампочек в труднодоступных местах».
3. «Силиконовая чашка? Моим родителям пришел этот предмет с неизвестного адреса. Он из мягкого материала»
Ответ: «Это устройство, помогающее избавиться от целлюлита. Здесь вы можете увидеть такое же приспособление».
4. «Помогите мне понять, что это такое»
Ответ: «Выглядит как вращающийся держатель для галстука, крепящийся к стене». Вот фотография почти такого же.
5. «Купил новую рубашку. В комплекте с упаковкой были эти пластмассовые полоски. Для чего они нужны?»
Ответ: «Это ребра жесткости для воротника. Вы можете вставить их в воротник, чтобы он сохранял форму».
6. «Нашел это под пассажирским сиденьем в моей машине. С обратной стороны есть магниты. Кто-то положил в мою машину GPS-трекер?»
Ответ: «Это определенно GPS-трекер. Мой начальник когда-то нашел такой же в своей машине».
7. «Что это за складное металлическое приспособление, прикрепленное к моему крыльцу?»
Ответ: «Это устройство для сминания банок».
8. «Нашел эту штуку у себя в офисе и не могу понять, для чего она нужна. Она металлическая, примерно 1 мм в толщину»
Ответ: «Это ключ, чтобы открывать держатели бумажных полотенец в уборных».
9. «Не могу вспомнить, для чего это нужно, если я вообще когда-то это знал. Что это такое?»
Ответ: «Эти щипцы нужны, чтобы поднимать горячие банки, не обжигая пальцы».
10. «Что это такое? Оно закрывается со щелчком, и это не ножницы»
11. «Деревянный предмет с резьбой и деревянными кольцами, которые не снимаются. Нашел это в парке»
12. Что бы это могло быть?
Ответ: «Это приспособление, чтобы отрезать верхушку скорлупы вареного яйца». Здесь можно увидеть несколько похожих.
13. Кто-нибудь знает, что это?
14. «Нашла эту штуку на чердаке, когда убиралась. Она из дерева, будто бы ручной работы, 20 см в длину, но я понятия не имею, для чего она нужна. Подскажите, что это?»
Ответ: «Думаю, это двойная ложка Якуба — символ гостеприимства в традиционном африканском искусстве. Он представляет собой две разные, противоположные друг другу вселенные».
Об истинном назначении какого из этих предметов вы догадались менее чем за 5 секунд? Вы бы хотели использовать какой-нибудь из них в повседневной жизни? Если да, то какой?