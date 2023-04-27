15 неожиданных хитростей, которые могут здорово облегчить нашу жизнь
В интернете можно найти множество практических советов на все случаи жизни. Так, в социальной сети Reddit пользователи делятся лайфхаками, которые упрощают им жизнь. Многие рекомендации выглядят как минимум странно, но при этом отлично работают.
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А вот несколько советов, которые значительно упростят процесс уборки в доме.
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Эти хитрости помогут выбрать хороший отель для отпуска.
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Есть несколько способов сэкономить время на готовке.
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С помощью этих уловок можно выспаться и за более короткое время.
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Этими приемами можно воспользоваться, чтобы избежать обычных ошибок при стирке белья.
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