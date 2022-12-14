18 человек, которые точно знают, что ремонт — это не обязательно трата нервов и больших денег

Несмотря на банальность и заезженность, фраза о том, что ремонт хуже пожара, весьма правдива. Обычно при слове «ремонт» возникают ассоциации с пылью, разложенными по коробкам вещами, которые невозможно отыскать при надобности, и, конечно же, раздорами между участниками действа. Однако иногда для обновления интерьера достаточно пары-тройки деталей, которые преобразят дом или квартиру за считаные дни или даже часы.

«Обновил кухню с помощью клейкой ленты неонового цвета»

«Как только я увидел этот странный коридор в моем бунгало 1880 года постройки, сразу понял, что он просто обязан стать библиотекой»

«Эта неоновая надпись сделала мою кухню розовой»

«Маленькая уютная сауна, которую я добавил в свой дом»

«Вот так я отделила кровать от остального помещения в своей однокомнатной квартире»

К зиме готовы!

«„Насколько сложно будет снять это вышедшее из моды зеркало, что делать с оставшейся от него дырой и что повесить на его место?“ — думала я, 72-летняя дама без навыков ремонта»

«Готово! И все благодаря моему зятю».

От деревянных панелей до глубокого синего оттенка

«Перекрасила стену в персиковый и добавила несколько аксессуаров»

«Вот как я разрисовала стены возле лестницы»

«Эта небольшая переделка заняла у меня уик-энд»

«Повесил полочку в ванной комнате»

«Сменила ковер в гостиной на персидский»

«Переделал ужасную мамину прачечную из 1960-х. Было сложно разместить все на таком маленьком пространстве, но я доволен результатом»

«Перекрасила тумбу и стены»

«Соорудил эти полки для своих кошек. Получилось одновременно и забавно, и функционально»

«Встроенная мебель до неузнаваемости изменила нашу гостиную»

«Квартира мужа до и после моего переезда»