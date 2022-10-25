Как сделать коробку для подарков своими руками
Красивые яркие коробки с подарками, банты, ленты и поздравления — это атрибуты не одного только Нового года. Дни рождения, годовщины свадьбы, крестины, повышение на работе — любое из этих событий стоит красиво оформленного подарка. А уж если упаковка сделана собственноручно, то ценность презента вырастает в несколько раз. Показываем подробную инструкцию, как сделать подарочную коробочку из картона или бумаги своими руками. В статье вы найдете шаблоны коробок для подарков.
Квадратная коробка
Чтобы сделать простую квадратную коробку самостоятельно, вам понадобятся:
- плотная бумага
- канцелярский нож или ножницы
- линейка
- простой карандаш
- клей или двусторонний скотч
Сначала сделаем крышку. Возьмите квадратный лист бумаги или картона размером примерно 13 на 13 см. Отступите от края бумаги вниз и в сторону примерно 1,2 см, затем еще 1,2 см вниз и 2,5 см в сторону. Отметьте эти точки карандашом и прочертите ровные линии от них вниз либо слегка надавите на бумагу, чтобы обозначить будущие линии сгиба. Поверните лист на 90 градусов и повторите это со всех сторон.
У вас должна получиться схема, как на фото выше. Далее нужно вырезать ножницами или канцелярским ножом углы, чуть удлинив надрезы у квадрата с внутренней стороны (см. фото). По углам в итоге получится что-то вроде жирной буквы L.
Согните все выступающие части внутрь. Нанесите клей или наклейте двусторонний скотч на обратную сторону каждой загнутой части и склейте их между собой. Последними приклейте самые большие выступающие части — именно они укрепят нашу крышку.
Основную часть коробки сделать проще. Возьмите квадратный лист такого же размера, как для крышки, и сделайте отметки на расстояние 3,8 см от края в сторону и вниз с каждой стороны. Карандашом или чем-то другим прочертите линии будущих сгибов вниз, сделайте надрезы, как на фото выше, согните получившиеся выступы внутрь, нанесите клей на задние части и склейте их.
У вас получилась небольшая, но милая коробка для подарка. В нее можно положить небольшой презент: свечку, бижутерию, мыло ручной работы, косметику. И порадовать своих близких не только подарком, но и упаковкой.
Прямоугольная коробка из одного листа
Материалы для этой подарочной коробки такие же, как и для предыдущей:
- лист бумаги (в данном случае 33 на 32 см)
- простой карандаш
- линейка
- канцелярский нож или ножницы
- клей
Итак, возьмите лист бумаги. Желательно, чтобы она была не совсем тонкой, так как края могут порваться в месте надрезов. Если есть возможность, замените бумагу картоном. Сделайте отступы примерно в 7,5 см вбок и 10 см вниз от верхнего края и 7,5 см вбок и вниз от нижнего края листа, затем вырежьте два квадрата сверху, как на фото. Снизу нужно просто сделать надрез.
Получившуюся с одной стороны полоску бумаги согните вдоль — это будущая крышка нашей коробочки. На этой полоске сверху отступите пару сантиметров и согните бумагу вдоль, чтобы крышка держалась внутри коробки.
Сверху снова отступите 7,5 см вбок и 7,5 см вниз и сделайте надрез сверху вниз, как на фото. Основа коробки готова — теперь пора собирать ее. Так же, как показано на фото, поднимите заднюю стенку, согните 7,5-сантиметровые выступы внутрь, нанесите клей на их внешнюю сторону и приклейте к стенке.
Проделайте то же самое с передней стенкой. Накройте коробку крышкой. Еще один вариант упаковки подарка, сделанный самостоятельно, готов. В такой коробочке можно презентовать что угодно — начиная от набора косметики по уходу и заканчивая сладким угощением.
Коробка-подушка
Еще один вариант упаковки подарков — коробки в виде маленьких подушек. Делаются они очень просто — ни глаза, ни руки не успеют устать, гарантируем. Вам понадобится минимальный набор материалов и принадлежностей:
- бумага
- ножницы
- двусторонний скотч
- компакт-диск (вместо него можно взять другой плоский предмет округлой формы)
Возьмите лист размером примерно 15 на 18 см. Если не хотите работать с бумагой, замените ее картоном. На длинной стороне отметьте точки на уровне 7,5 см и 15 см. Из точки 7,5 см от края проведите вниз линию, отмечая будущий сгиб. Теперь сделайте сгиб вдоль этой линии. Оставшийся в конце 3-сантиметровый край тоже согните вдоль — на него будет крепиться скотч.
Дальше — самое интересное. Положите на край согнутого листа диск (тарелку, кружку, пластинку — что угодно) и прочертите карандашом полукруг, как на фото. Обрежьте бумагу, делая края закругленными. Теперь начертите полукруг в другую сторону, чем-нибудь твердым прочертив линию сгиба. Возьмите двусторонний скотч и приклейте тонкую полоску на 3-сантиметровый выступ, который оставили раньше. Прижмите этот выступ к противоположной части листа. Согните очерченные внутри полукругом части будущей коробки — они сформируют боковые стенки.
Готово! Сделать такую коробку будет несложно даже тем, кто раньше никогда не пробовал мастерить подобное и сомневается в своих силах.
Теперь можно не тратиться на покупку порой неоправданно дорогих коробок и коробочек в специальных магазинах. Сделанные своими руками, они ничуть не уступят покупным в плане красоты и прочности. Тем более что вы можете экспериментировать с материалом и декором.
Надеемся, ваши родные и близкие оценят по достоинству старания и душевное тепло, которые вы вложили в процесс изготовления подарочной упаковки, а вам самим это будет в радость. Кстати, такому несложному занятию можно научить своих детей — главное, осторожно обращаться с ножницами.
А вы любите сами упаковывать подарки? Знаете интересные шаблоны, по которым можно быстро делать красивые коробочки?