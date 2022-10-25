Как сделать коробку для подарков своими руками

Красивые яркие коробки с подарками, банты, ленты и поздравления — это атрибуты не одного только Нового года. Дни рождения, годовщины свадьбы, крестины, повышение на работе — любое из этих событий стоит красиво оформленного подарка. А уж если упаковка сделана собственноручно, то ценность презента вырастает в несколько раз. Показываем подробную инструкцию, как сделать подарочную коробочку из картона или бумаги своими руками. В статье вы найдете шаблоны коробок для подарков.

Квадратная коробка

Чтобы сделать простую квадратную коробку самостоятельно, вам понадобятся: плотная бумага

канцелярский нож или ножницы

линейка

простой карандаш

клей или двусторонний скотч Сначала сделаем крышку. Возьмите квадратный лист бумаги или картона размером примерно 13 на 13 см. Отступите от края бумаги вниз и в сторону примерно 1,2 см, затем еще 1,2 см вниз и 2,5 см в сторону. Отметьте эти точки карандашом и прочертите ровные линии от них вниз либо слегка надавите на бумагу, чтобы обозначить будущие линии сгиба. Поверните лист на 90 градусов и повторите это со всех сторон. У вас должна получиться схема, как на фото выше. Далее нужно вырезать ножницами или канцелярским ножом углы, чуть удлинив надрезы у квадрата с внутренней стороны (см. фото). По углам в итоге получится что-то вроде жирной буквы L. Согните все выступающие части внутрь. Нанесите клей или наклейте двусторонний скотч на обратную сторону каждой загнутой части и склейте их между собой. Последними приклейте самые большие выступающие части — именно они укрепят нашу крышку.

Основную часть коробки сделать проще. Возьмите квадратный лист такого же размера, как для крышки, и сделайте отметки на расстояние 3,8 см от края в сторону и вниз с каждой стороны. Карандашом или чем-то другим прочертите линии будущих сгибов вниз, сделайте надрезы, как на фото выше, согните получившиеся выступы внутрь, нанесите клей на задние части и склейте их. У вас получилась небольшая, но милая коробка для подарка. В нее можно положить небольшой презент: свечку, бижутерию, мыло ручной работы, косметику. И порадовать своих близких не только подарком, но и упаковкой.

Прямоугольная коробка из одного листа

Материалы для этой подарочной коробки такие же, как и для предыдущей: лист бумаги (в данном случае 33 на 32 см)

простой карандаш

линейка

канцелярский нож или ножницы

клей Итак, возьмите лист бумаги. Желательно, чтобы она была не совсем тонкой, так как края могут порваться в месте надрезов. Если есть возможность, замените бумагу картоном. Сделайте отступы примерно в 7,5 см вбок и 10 см вниз от верхнего края и 7,5 см вбок и вниз от нижнего края листа, затем вырежьте два квадрата сверху, как на фото. Снизу нужно просто сделать надрез. Получившуюся с одной стороны полоску бумаги согните вдоль — это будущая крышка нашей коробочки. На этой полоске сверху отступите пару сантиметров и согните бумагу вдоль, чтобы крышка держалась внутри коробки. Сверху снова отступите 7,5 см вбок и 7,5 см вниз и сделайте надрез сверху вниз, как на фото. Основа коробки готова — теперь пора собирать ее. Так же, как показано на фото, поднимите заднюю стенку, согните 7,5-сантиметровые выступы внутрь, нанесите клей на их внешнюю сторону и приклейте к стенке. Проделайте то же самое с передней стенкой. Накройте коробку крышкой. Еще один вариант упаковки подарка, сделанный самостоятельно, готов. В такой коробочке можно презентовать что угодно — начиная от набора косметики по уходу и заканчивая сладким угощением.

Коробка-подушка

Еще один вариант упаковки подарков — коробки в виде маленьких подушек. Делаются они очень просто — ни глаза, ни руки не успеют устать, гарантируем. Вам понадобится минимальный набор материалов и принадлежностей: бумага

ножницы

двусторонний скотч

компакт-диск (вместо него можно взять другой плоский предмет округлой формы) Возьмите лист размером примерно 15 на 18 см. Если не хотите работать с бумагой, замените ее картоном. На длинной стороне отметьте точки на уровне 7,5 см и 15 см. Из точки 7,5 см от края проведите вниз линию, отмечая будущий сгиб. Теперь сделайте сгиб вдоль этой линии. Оставшийся в конце 3-сантиметровый край тоже согните вдоль — на него будет крепиться скотч.

Дальше — самое интересное. Положите на край согнутого листа диск (тарелку, кружку, пластинку — что угодно) и прочертите карандашом полукруг, как на фото. Обрежьте бумагу, делая края закругленными. Теперь начертите полукруг в другую сторону, чем-нибудь твердым прочертив линию сгиба. Возьмите двусторонний скотч и приклейте тонкую полоску на 3-сантиметровый выступ, который оставили раньше. Прижмите этот выступ к противоположной части листа. Согните очерченные внутри полукругом части будущей коробки — они сформируют боковые стенки. Готово! Сделать такую коробку будет несложно даже тем, кто раньше никогда не пробовал мастерить подобное и сомневается в своих силах.

Теперь можно не тратиться на покупку порой неоправданно дорогих коробок и коробочек в специальных магазинах. Сделанные своими руками, они ничуть не уступят покупным в плане красоты и прочности. Тем более что вы можете экспериментировать с материалом и декором. Надеемся, ваши родные и близкие оценят по достоинству старания и душевное тепло, которые вы вложили в процесс изготовления подарочной упаковки, а вам самим это будет в радость. Кстати, такому несложному занятию можно научить своих детей — главное, осторожно обращаться с ножницами.