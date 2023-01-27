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15+ звезд, чьи аксессуары сложно разглядеть сразу. Но как только вы их заметите, вау-эффект гарантирован

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Знаменитости тщательно готовятся к каждому публичного выходу, уделяя внимание даже незначительным, казалось бы, деталям. Но увы, порой самые интересные элементы образов мы не замечаем. Давайте исправим это недоразумение.

Адриана Лима

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Кейт Бланшетт

TIZIANA FABI / AFP / East News, TIZIANA FABI / AFP / East News

Сирша Ронан

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Шарлиз Терон

Сальма Хайек

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Кира Найтли

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, John Shearer / Invision / AP / East News

Энн Хэтэуэй

AFP / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Марион Котийяр

Clemens Niehaus via www.imago-images.de / Imago Stock and People / East News

Дженнифер Энистон

David Edwards / DailyCeleb / MediaPunch / EAST NEWS, David Edwards / DailyCeleb / MediaPunch / EAST NEWS

Джессика Честейн

AFP / EAST NEWS, East News

Джейн Фонда

0000292 / Reporter / East News

Эшли Олсен

ZAK BRIAN / SIPA / EAST NEWS, Stephen Trupp / starmaxinc.com / East News

Пэрис Хилтон

Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News

Джиллиан Андерсон

VALERIE MACON / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Рианна

Белла Хадид

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Наоми Уоттс

Matt Baron / BEImages / EAST NEWS, AP / East News

Керри Вашингтон

Invision / Invision / East News

Вы уделяете внимание деталям? Какие аксессуары вы любите?

Фото на превью Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Дизайн/15+ звезд, чьи аксессуары сложно разглядеть сразу. Но как только вы их заметите, вау-эффект гарантирован
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