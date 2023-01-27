15+ звезд, чьи аксессуары сложно разглядеть сразу. Но как только вы их заметите, вау-эффект гарантирован
Знаменитости тщательно готовятся к каждому публичного выходу, уделяя внимание даже незначительным, казалось бы, деталям. Но увы, порой самые интересные элементы образов мы не замечаем. Давайте исправим это недоразумение.
Адриана Лима
Кейт Бланшетт
Сирша Ронан
Шарлиз Терон
Сальма Хайек
Кира Найтли
Энн Хэтэуэй
Марион Котийяр
Дженнифер Энистон
Джессика Честейн
Джейн Фонда
Эшли Олсен
Пэрис Хилтон
Джиллиан Андерсон
Рианна
Белла Хадид
Наоми Уоттс
Керри Вашингтон
Вы уделяете внимание деталям? Какие аксессуары вы любите?
Фото на превью Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
AdMe/Дизайн/15+ звезд, чьи аксессуары сложно разглядеть сразу. Но как только вы их заметите, вау-эффект гарантирован
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