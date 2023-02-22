16 звезд, которые выглядели в своих нарядах словно королевы. Но есть один нюанс

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Над созданием образов знаменитостей трудятся команды стилистов. Но даже у них нет-нет да и случаются промахи. И хотя внешность звезд не испортить ничем, иногда у нас, простых обывателей, возникают вопросы по поводу выбора того или иного наряда или аксессуара.

Платье Приянки Чопры смотрелось просто потрясающе на красной дорожке «Грэмми»

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Но подвело актрису во время церемонии награждения, когда она уселась в зале

Замысловатый наряд Сальмы Хайек, в котором она появилась на церемонии вручения премии Brit Awards, создавал ощущение, будто актриса обернулась в огромную куртку косуху

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News , Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

А на SAG Awards — 2022 с актрисой сыграли злую шутку кружевные перчатки. Сальма задержалась в туалете, зацепившись за наряд Фрэн Дрешер, и чуть не опоздала на сцену

Invision / Invision / East News

Цветастое платье в пол было явно не по размеру неотразимой Клаудии Шиффер

На лондонской премьере фильма «Вавилон» Марго Робби выглядела просто божественно. И даже мокрый от дождя подол не смог омрачить вечер

ISABEL INFANTES / AFP / East News

На первый взгляд, в наряде Ким Кардашьян нет ничего необычного

Но на других фотографиях видно, что верхняя часть платья живет отдельной жизнью

На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2016 году Бейонсе появилась в ослепительном платье в стразах. Но эффектный воротник не давал артистке покоя в прямом смысле этого слова

Steven Ferdman / Everett Collection / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

А Кэти Перри на вечере пришлось отложить в сторону столовые приборы. Сложно представить, как можно есть с такими рукавами

0000292 / Reporter / East News

Очаровательная Эмма Стоун выглядит великолепно в любом наряде. Но, согласитесь, штаны, выглядывающие из-под платья, смотрятся немного странно

Платье Беллы Хадид было настолько обтягивающим, что у девушки возникли сложности с посадкой в машину

Laurent Salmon / KCS / East News , Laurent Salmon / KCS / East News

Пышная юбка Тейлор Расселл на премьере фильма «Целиком и полностью» оказалась не чем иным, как фартуком. Стоило актрисе повернуться, как все обомлели

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Главным украшением образа Джесси Джей на Brit Awards — 2023 был округлившийся живот



Готовясь к церемонии вручения премии CMT Music Awards в 2011 году, Николь Кидман учла все, кроме длины и цвета подкладки платья

На церемонии вручения «Золотого глобуса» в 2013 году Дженнифер Гарнер выглядела шикарно в красном платье без бретелек. Но наряд так и норовил сползти вниз

Тайра Бэнкс в этом бордовом платье была похожа на большой веер. Хотя смотрелась очень эффектно

Дженнифер Лопес показала, кукую обувь нужно выбирать, когда не можешь решить, что надеть: босоножки или ботфорты

Rob Latour / Invision / AP / East News