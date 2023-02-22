16 звезд, которые выглядели в своих нарядах словно королевы. Но есть один нюанс
Над созданием образов знаменитостей трудятся команды стилистов. Но даже у них нет-нет да и случаются промахи. И хотя внешность звезд не испортить ничем, иногда у нас, простых обывателей, возникают вопросы по поводу выбора того или иного наряда или аксессуара.
Платье Приянки Чопры смотрелось просто потрясающе на красной дорожке «Грэмми»
Но подвело актрису во время церемонии награждения, когда она уселась в зале
Замысловатый наряд Сальмы Хайек, в котором она появилась на церемонии вручения премии Brit Awards, создавал ощущение, будто актриса обернулась в огромную куртку косуху
А на SAG Awards — 2022 с актрисой сыграли злую шутку кружевные перчатки. Сальма задержалась в туалете, зацепившись за наряд Фрэн Дрешер, и чуть не опоздала на сцену
Цветастое платье в пол было явно не по размеру неотразимой Клаудии Шиффер
На лондонской премьере фильма «Вавилон» Марго Робби выглядела просто божественно. И даже мокрый от дождя подол не смог омрачить вечер
На первый взгляд, в наряде Ким Кардашьян нет ничего необычного
Но на других фотографиях видно, что верхняя часть платья живет отдельной жизнью
На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2016 году Бейонсе появилась в ослепительном платье в стразах. Но эффектный воротник не давал артистке покоя в прямом смысле этого слова
А Кэти Перри на вечере пришлось отложить в сторону столовые приборы. Сложно представить, как можно есть с такими рукавами
Очаровательная Эмма Стоун выглядит великолепно в любом наряде. Но, согласитесь, штаны, выглядывающие из-под платья, смотрятся немного странно
Платье Беллы Хадид было настолько обтягивающим, что у девушки возникли сложности с посадкой в машину
Пышная юбка Тейлор Расселл на премьере фильма «Целиком и полностью» оказалась не чем иным, как фартуком. Стоило актрисе повернуться, как все обомлели
Главным украшением образа Джесси Джей на Brit Awards — 2023 был округлившийся живот
Готовясь к церемонии вручения премии CMT Music Awards в 2011 году, Николь Кидман учла все, кроме длины и цвета подкладки платья
На церемонии вручения «Золотого глобуса» в 2013 году Дженнифер Гарнер выглядела шикарно в красном платье без бретелек. Но наряд так и норовил сползти вниз
Тайра Бэнкс в этом бордовом платье была похожа на большой веер. Хотя смотрелась очень эффектно
Дженнифер Лопес показала, кукую обувь нужно выбирать, когда не можешь решить, что надеть: босоножки или ботфорты
Фото на превью Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
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