18 звезд, которые не стесняются особенностей своей внешности и не скрывают их под одеждой

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Одни звезды слепо следуют стандартам красоты, а другие — плевать на них хотели. Они не скрывают особенностей тела даже на красных дорожках и не считают, что должны из-за них комплексовать. Мы собрали фотографии известных женщин, которые не стесняются нюансов своей внешности и тем самым подают пример своим поклонникам.



Николь Кидман не скрывает свои торчащие уши. Мы тоже не видим смысла комплексовать по этому поводу

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Марго Робби смело надевает мини-юбки и короткие платья, демонстрируя свои ножки такими, какие они есть

Lee Jin-man / Associated Press / East News

Кейт Хадсон не прячет свою лопоухость и это даже придает ей особый шарм

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Певица Леле Понс смело выкладывает в соцсетях фото, на которых виден целлюлит

Кейли Куоко не избавляется от заметного рубца на ноге. И мы ее полностью поддерживаем

Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Кейт Уинслет не стесняется морщин в уголках глаз и против «улучшений» внешности при помощи бьюти-процедур

STEFANO RELLANDINI / AFP / East News

Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон и не думает прятать заметное родимое пятно на руке

Cristiano Minichiello / AGF / SIPA / Sipa Press / East News

Модель плюс-сайз Эшли Грэм принимает свое тело любым. Растяжки или целлюлит ее вообще не смущают

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Голди Хоун не считает нужным маскировать пигментные пятна на шее и в зоне декольте

PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Сара Джессика Паркер чувствует себя уверенно и без маникюра

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Эмилия Кларк не маскирует мимические морщинки на лбу и в области глаз

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Джулианна Мур не прячет под одеждой возрастные изменения и пигментные пятна на коже

TIZIANA FABI / AFP / East News

Ни кольца Венеры на шее, ни двойной подборок не делают Приянку Чопру менее очаровательной

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Леди Гага не комплексует по поводу складок в подмышках и не прячет их под длинными рукавами даже на выступлениях

27-летняя Флоренс Пью не переживает по поводу складок на пояснице и запросто носит платья с открытой спиной

Scott Garfitt / Invision / East News

Ева Лонгория абсолютно не стесняется пушка на лице. И вправду это не повод для беспокойства

Adriana M. Barraza / WENN.com / agefotostock / East News

65-летняя Шэрон Стоун чувствует себя комфортно на светских мероприятиях даже без бюстгальтера

Faye Sadou / Associated Press / East News

Адриана Лима не стремится быстро восстановить фигуру после рождения третьего ребенка. Она наслаждается вниманием прессы, не скрывая животик и складки

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Фото на превью Lee Jin-man / Associated Press / East News