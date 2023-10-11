18 звезд, которые не стесняются особенностей своей внешности и не скрывают их под одеждой
Одни звезды слепо следуют стандартам красоты, а другие — плевать на них хотели. Они не скрывают особенностей тела даже на красных дорожках и не считают, что должны из-за них комплексовать. Мы собрали фотографии известных женщин, которые не стесняются нюансов своей внешности и тем самым подают пример своим поклонникам.
Николь Кидман не скрывает свои торчащие уши. Мы тоже не видим смысла комплексовать по этому поводу
Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News
Марго Робби смело надевает мини-юбки и короткие платья, демонстрируя свои ножки такими, какие они есть
Lee Jin-man / Associated Press / East News
Кейт Хадсон не прячет свою лопоухость и это даже придает ей особый шарм
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Певица Леле Понс смело выкладывает в соцсетях фото, на которых виден целлюлит
Кейли Куоко не избавляется от заметного рубца на ноге. И мы ее полностью поддерживаем
Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS, Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
Кейт Уинслет не стесняется морщин в уголках глаз и против «улучшений» внешности при помощи бьюти-процедур
STEFANO RELLANDINI / AFP / East News
Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон и не думает прятать заметное родимое пятно на руке
Cristiano Minichiello / AGF / SIPA / Sipa Press / East News
Модель плюс-сайз Эшли Грэм принимает свое тело любым. Растяжки или целлюлит ее вообще не смущают
Kristin Callahan/Everett Collection / East News
Голди Хоун не считает нужным маскировать пигментные пятна на шее и в зоне декольте
PATRICK T. FALLON / AFP / East News
Сара Джессика Паркер чувствует себя уверенно и без маникюра
Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS
Эмилия Кларк не маскирует мимические морщинки на лбу и в области глаз
Castel Franck / ABACA / Abaca / East News
Джулианна Мур не прячет под одеждой возрастные изменения и пигментные пятна на коже
TIZIANA FABI / AFP / East News
Ни кольца Венеры на шее, ни двойной подборок не делают Приянку Чопру менее очаровательной
Kristin Callahan/Everett Collection / East News
Леди Гага не комплексует по поводу складок в подмышках и не прячет их под длинными рукавами даже на выступлениях
27-летняя Флоренс Пью не переживает по поводу складок на пояснице и запросто носит платья с открытой спиной
Scott Garfitt / Invision / East News
Ева Лонгория абсолютно не стесняется пушка на лице. И вправду это не повод для беспокойства
Adriana M. Barraza / WENN.com / agefotostock / East News
65-летняя Шэрон Стоун чувствует себя комфортно на светских мероприятиях даже без бюстгальтера
Faye Sadou / Associated Press / East News
Адриана Лима не стремится быстро восстановить фигуру после рождения третьего ребенка. Она наслаждается вниманием прессы, не скрывая животик и складки
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
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Фото на превью Lee Jin-man / Associated Press / East News
AdMe/Дизайн/18 звезд, которые не стесняются особенностей своей внешности и не скрывают их под одеждой
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