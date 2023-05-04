20+ человек, которые так ярко покрасили волосы, что солнце меркнет рядом с ними

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Для многих покрасить волосы — это не только про смену имиджа, но и про выражение внутреннего состояния. Герои нашей подборки выбрали такие яркие краски, что глаз не нарадуется: от оттенков заката до цвета морской волны или даже теннисного мяча.

Всего лишь сменила цвет — и уже словно другой человек

Боже, эти объемные кудри просто потрясающие! Еще и с таким цветом — вообще редкость. © Zelda_is_my_homegirl / Reddit

«Подрезала и покрасила волосы. Мне нравится!»

Это же Круэлла Де Виль! Выглядишь превосходно! © Heatherteacher52 / Reddit

Она как будто сошла со страниц сказки

Чудесно! Я сначала подумала, что это парик. © cdk1980 / Reddit

Девушка несколько часов провозилась, чтобы создать у парня на голове земной шар

«Взяла и покрасила волосы в серебристо-розовый. Просто захотелось»

«Цвет настроения — теннисный мяч»

Кажется, как будто твои волосы и в темноте будут светиться. Выглядят шикарно! © retirednightshift / Reddit

«Впервые покрасил волосы. Что думаете?»

Отличный цвет! Мне нравится этот вишневый оттенок. © Appropriate_Mouse333 / Reddit

«Пришлось смывать старые цвета 3 месяца, чтобы добиться такого результата»

А эта девушка дополнила эльфийский образ своим любимым цветом

«Наконец-то покрасилась в пурпурный! Целую вечность хотела этот цвет»

«Покрасила волосы в 2 цвета — это было отличной идеей»

Девушка сама покрасила волосы в нежный цвет фламинго

Я уже 25 лет занимаюсь окрашиванием и могу сказать, что ты сделала мастерскую работу. Выбор цвета и нанесение просто топ. © CowboysOnKetamine / Reddit

«Рискнула покрасить волосы за пару дней до важной конференции»

«Моя эволюция от „побуду блондинкой“ до „ладно, подкрашусь чуток“»

Ух ты! Возможно, это еще не конец. © ForeverTurnover31 / Reddit

Девушка как будто замаскировалась под цветок

Кто-то вообще не боится радикальной смены окраски волос, и это круто!

«Обожаю этот малиново-розовый цвет»

«Одно из моих любимых творений»

Напоминает мне стены и пол лазертага, где я раньше работал. © Bluemidnight7 / Reddit

Весь ее образ излучает харизму

Красота! Очки идеально дополняют образ. © snailshenk / Reddit

«Горжусь своей работой! 4 часа потратила»

«Просидела 6 часов в салоне в собственный юбилей. И знаете что? 30 лет — ну совсем не страшно»

«Провела 6 часов в салоне, чтобы добиться цвета волос моей мечты»