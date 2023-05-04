20+ человек, которые так ярко покрасили волосы, что солнце меркнет рядом с ними
Для многих покрасить волосы — это не только про смену имиджа, но и про выражение внутреннего состояния. Герои нашей подборки выбрали такие яркие краски, что глаз не нарадуется: от оттенков заката до цвета морской волны или даже теннисного мяча.
Всего лишь сменила цвет — и уже словно другой человек
- Боже, эти объемные кудри просто потрясающие! Еще и с таким цветом — вообще редкость. © Zelda_is_my_homegirl / Reddit
«Подрезала и покрасила волосы. Мне нравится!»
- Это же Круэлла Де Виль! Выглядишь превосходно! © Heatherteacher52 / Reddit
Она как будто сошла со страниц сказки
- Чудесно! Я сначала подумала, что это парик. © cdk1980 / Reddit
Девушка несколько часов провозилась, чтобы создать у парня на голове земной шар
«Взяла и покрасила волосы в серебристо-розовый. Просто захотелось»
«Цвет настроения — теннисный мяч»
- Кажется, как будто твои волосы и в темноте будут светиться. Выглядят шикарно! © retirednightshift / Reddit
«Впервые покрасил волосы. Что думаете?»
- Отличный цвет! Мне нравится этот вишневый оттенок. © Appropriate_Mouse333 / Reddit
«Пришлось смывать старые цвета 3 месяца, чтобы добиться такого результата»
А эта девушка дополнила эльфийский образ своим любимым цветом
«Наконец-то покрасилась в пурпурный! Целую вечность хотела этот цвет»
«Покрасила волосы в 2 цвета — это было отличной идеей»
Девушка сама покрасила волосы в нежный цвет фламинго
- Я уже 25 лет занимаюсь окрашиванием и могу сказать, что ты сделала мастерскую работу. Выбор цвета и нанесение просто топ. © CowboysOnKetamine / Reddit
«Рискнула покрасить волосы за пару дней до важной конференции»
«Моя эволюция от „побуду блондинкой“ до „ладно, подкрашусь чуток“»
- Ух ты! Возможно, это еще не конец. © ForeverTurnover31 / Reddit
Девушка как будто замаскировалась под цветок
Кто-то вообще не боится радикальной смены окраски волос, и это круто!
«Обожаю этот малиново-розовый цвет»
«Одно из моих любимых творений»
- Напоминает мне стены и пол лазертага, где я раньше работал. © Bluemidnight7 / Reddit
Весь ее образ излучает харизму
- Красота! Очки идеально дополняют образ. © snailshenk / Reddit
«Горжусь своей работой! 4 часа потратила»
«Просидела 6 часов в салоне в собственный юбилей. И знаете что? 30 лет — ну совсем не страшно»
«Провела 6 часов в салоне, чтобы добиться цвета волос моей мечты»
- Ничего себе разница! Выглядишь великолепно! © *****Pogy / Reddit
«Многие отговаривали меня, но я решила покрасить волосы прямо перед свадьбой. И в итоге на торжестве тут и там собирала комплименты»
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Фото на превью eclectic_galaxy / Reddit
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