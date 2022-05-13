10 актрис, которые так круто сыграли злодеек, что просто заткнули за пояс других героинь

Практически в каждой истории есть положительные и отрицательные герои. По задумке зрителю следует болеть за добрых персонажей, но так уж выходит, что многие злодеи получаются гораздо харизматичнее, ярче и круче.

Мы в ADME вспомнили кинозлодеек, которые просто затмили белых и пушистых героинь. А в конце статьи расскажем, какая актриса и вовсе переиграла главного героя — мужчину.

Кейт Бланшетт, «Аллея кошмаров»

У героини Кейт Бланшетт по имени Лилит нет суперсилы, как в «Торе», или особой власти над человеком, как в «Золушке», но актриса смогла создать поистине пугающий образ. Химия между ее персонажем и героем Брэдли Купера видна невооруженным глазом, да и все сцены с Кейт кажутся особенно мрачными и сильными. Персонаж Купера словно разрывается между тихой и милой Молли, которую сыграла Руни Мара, и роковой Лилит. Но последняя попросту затмевает всех своей красотой и коварностью.

Розамунд Пайк, «Аферистка»

Зрители считают, что Марла в исполнении Розамунд Пайк — достойная соперница другой злодейки, Эми Данн. Несмотря на ее беспринципность и расчетливость, она действительно яркая и харизматичная. Пожалуй, это единственный персонаж фильма, который запомнится надолго. Не зря за эту роль актрису номинировали на «Золотой глобус». О Дайан Уист, которая сыграла жертву аферистки, старушку Дженнифер Питерсон, все словно забыли и в один голос нахваливают именно Розамунд Пайк.

Мерил Стрип, «Чем дальше в лес»

Фильм, который должен был разрушить все стереотипы о сказках, получил довольно низкий рейтинг, но критики наперебой хвалили Мерил Стрип, которая сыграла в нем ведьму. Актрису даже номинировали на «Оскар». Эмили Блант, сыгравшая жену пекаря, получила номинацию на «Золотой глобус». Но вот сердцем картины стала именно Мерил Стрип. Даже на большинстве афиш в центре кадра мы видим именно ее героиню.

Джулия Робертс, «Белоснежка: Месть гномов»

Злодейка у Джулии Робертс получилась харизматичная. У королевы-мачехи отличное чувство юмора, да и с сарказмом все в порядке. В этой экранизации Клементина кажется не столько злой, сколько неуверенной в себе, а значит, более настоящей. За свою работу Робертс даже была номинирована на премию «Лучший злодей». К слову, на съемках присутствовали дети Джулии, которые часто залезали под ее объемную юбку. В какие-то моменты актриса просила их уйти с площадки, так как не хотела, чтобы они видели, как она играет злюку. Робертс так вжилась в роль, что в одной из сцен случайно выдрала клок волос у Белоснежки.

Мишель Пфайффер, «Звездная пыль»

Мишель Пфайффер сыграла ведьму Ламию, которая хочет украсть сердце девушки-звезды. Критики решили, что Ламия — самая восхитительная злодейка за всю историю кино, и сокрушались, что она не главный, а второстепенный персонаж. Ведь, по их словам, именно Ламия вдохнула в фильм жизнь. Клэр Дэйнс, сыгравшая девушку-звезду, в этом фильме понравилась не всем. Зрители отметили, что сыграла она посредственно, да и на протяжении всего фильма у нее было странное выражение лица.

Эмма Маки, «Смерть на Ниле»

В очередной экранизации романа Агаты Кристи зритель наблюдает за сражением 2 соперниц в исполнении Галь Гадот и Эммы Маки. Некоторые критики посчитали, что Гадот не показала ничего нового и играла «скучновато», тогда как у Маки образ получился очень чувственным и ярким. Кроме того, актриса отлично передала «безумие» своей героини.

Николь Кидман, «Золотой компас»

В одном из интервью актриса призналась, что она не большой фанат фэнтези: «Меня всегда привлекали психологические драмы. Думаю, в этом фильме у меня вызвали интерес тонкости в отношениях между персонажами». И хотя фильм позиционируется создателями как семейное кино, миссис Колтер, возможно, самый грозный персонаж, которого играла Кидман. Филип Пулман — автор книги, на которой основан фильм, — еще задолго до съемок видел в роли миссис Колтер именно Кидман. Изначально актриса отклонила предложение, но согласилась сыграть злодейку, когда Пулман написал ей письмо. Актриса, сыгравшая девочку Лиру, также удостоилась похвалы критиков, но настоящей звездой фильма стала Николь.

Кэтрин Хан, «Ванда/Вижн»

Агата Харкнесс — второстепенный персонаж «Ванда/Вижн» — получилась столь яркой и обаятельной, что о героине даже снимут отдельный сериал. Зрители полюбили Агату и часто пишут о ней в социальных сетях. Да и любить ее есть за что: это веселая, могущественная ведьма, а еще она умеет летать. Кстати, Кэтрин Хан, сыгравшая Агату, получила больше наград, чем исполнившая главную роль Элизабет Олсен.

Хадсон Лейк, «Зена — королева воинов»

Каллисто — один из главных врагов Зены. Девушка поклялась отомстить принцессе-воину и на протяжении всего сериала строит ей козни. После многочисленных схваток с Зеной Каллисто съедает амброзию и становится богиней. Это выводит поединки героинь на новый уровень. Зена раз за разом побеждает, но Каллисто постоянно возвращается. Злодейка получилась такой харизматичной, что не всегда понятно, за кого болеть. Да и некоторые зрители считают, что Зена на настоящего воина похожа мало, игра актрисы неубедительна, а персонаж получился картонным.

Джессика Лэнг, «Американская история ужасов»

«Шабаш» был 3-м сезоном сериала «Американская история ужасов» и получил самые высокие рейтинги и просмотры. Одну из главных ролей — ведьмы Фионы — сыграла Джессика Лэнг. За свою работу актриса была номинирована сразу на несколько наград. Игру Сары Полсон критики отметили в других сезонах шоу. Но вот в 3-м именно героиня Джессики захватила внимание зрителей. Ведь это действительно яркая, харизматичная и сильная женщина, хоть и злодейка.

Бонус: Кейт Бланшетт, «Тор: Рагнарек»

Хела — старшая сестра Тора и главный отрицательный персонаж в фильме. Эта злодейка получилась настолько яркой и харизматичной, что Тор на ее фоне просто меркнет и кажется простачком. Чего стоит только появление Хелы через портал-зеркало.