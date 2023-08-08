10 культовых фильмов и сериалов, у которых есть индийские версии, а мы и не знали

Индийская киностудия умело адаптирует зарубежные хиты и экранизирует легендарные книги, перестраивая сюжеты и вплетая в них свою культуру. Большинство лент, о которых мы расскажем, привлекли внимание зрителей по всему миру. Посмотреть эти фильмы стоит хотя бы для того, чтобы увидеть любимые киноистории под новым, весьма неожиданным углом.

Пиф-Паф (2014)

Этот захватывающий боевик — адаптация голливудского хита «Рыцарь дня». Начиная от экшн-сцен и заканчивая романтической линией, фильм пропитан индийской культурой. Не обошлось и без танцевальных номеров. Главные роли исполнили звезды Болливуда Ритик Рошан и Катрина Каиф. Лента получила высокие оценки зрителей и критиков и стала одним из самых кассовых фильмов Индии в 2014 году. Этот фильм — яркий пример того, как успешно можно адаптировать голливудский шедевр, добавив в него индийскую изюминку.

«Загадай желание» (2009)

Это ремейк голливудского хита «Большой» 1988 года с Томом Хэнксом в главной роли. Магия, юмор и любовь переплетаются в этой истории о мальчике, чье желание стать взрослым мужчином неожиданно сбылось.

«Невеста и предрассудки» (2004)

Это современная болливудская интерпретация классического романа «Гордость и предубеждение». Мюзикл повторяет сюжет и основные темы оригинала, но при этом использует типичные приемы индийской культуры, в частности танцевальные номера. Как сказано в слогане картины, «Болливуд встречается с Голливудом». Фильм рассказывает историю 4 незамужних дочерей из индийской семьи, которых очень старается выдать замуж их мать. Главная героиня — обаятельная и независимая девушка, которая встречает надменного и высокомерного, как ей кажется на первый взгляд, американца. Главные роли исполнили Айшвария Рай и Мартин Хендерсон.

«Лаал Сингх Чадда» (2022)

Ремейк оскароносного фильма «Форрест Гамп» индийские зрители ждали долго — его производство заняло целых 8 лет. А все потому, что продюсер и исполнитель главной роли Аамир Кхан долго добивался получения авторских прав у Роберта Земекиса, снявшего картину с Томом Хэнксом. «Лаал Сингх Чадда» не имел кассового успеха, но получил положительные отзывы критиков.

«О Боже, ты велик!» (2008)

Лента является адаптацией голливудской комедии «Брюс всемогущий» с Джимом Керри в главной роли. Обычный парень, за которым неудачи ходят по пятам, внезапно получает божественные способности. Он начинает использовать их для исполнения собственных желаний, не задумываясь о последствиях. От голливудского оригинала фильм отличается не только яркими танцевальными сценами и красочной музыкой, но и тонкими аллюзиями на индийскую культуру.

«Я люблю тебя, мамочка!» (2010)

Это индийский ремейк голливудского фильма «Мачеха» с Сьюзен Сарандон и Джулией Робертс в главных ролях. Одной семье пришлось столкнуться с трудностями после развода. Мать борется с тяжелым заболеванием, а дети не хотят принять новую возлюбленную отца. Но история, которая началась с холода и враджебности, закончится пониманием и принятием.

«Здравствуй, любовь» (2007)

Сюжет картины построен на основе британского хита «Реальная любовь». Это шесть переплетающихся историй о любви, страсти и судьбе людей из разных слоев населения. Каждая история передает уникальные культурные черты и социальные реалии Индии.

«Гаджини» (2008)

Лента является ремейком психологического триллера Кристофера Нолана «Помни». Она рассказывает о парне, который может запоминать только 15 минут своей жизни, после чего вновь все забывает. Чтобы отомстить за смерть возлюбленной и найти своих врагов, он оставляет себе подсказки в виде татуировок и фотографий.

«Красавчик Рокки» (2016)

Индийцы сняли ремейк южнокорейского триллера «Человек из ниоткуда» 2010 года. В новой версии бывшегму агенту спецслужб Рокки приходится бросить спокойную жизнь и вступить в борьбу с криминальным синдикатом, похитившим маленькую девочку. Яркие экшн-сцены переплетены здесь с элементами драмы, а через сюжет красной нитью проходит один мотив — судьбы совершенно разных людей могут быть связаны неожиданным образом.

«Грустная история любви» (2005)

Это адаптация романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и его экранизации 1975 года с Джеком Николсоном в главной роли. В отличие от книги и голливудского фильма, главного героя в индийской версии встретила не жестокая работница психиатрической клиники, а добрая и заботливая медсестра. В каком-то смысле она стала для мужчины лекарством от его болезни.