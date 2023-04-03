10+ ситуаций в фильмах, которые мы раньше считали нормальными, а теперь на них без раздражения не взглянешь

Многие стереотипы переходят из фильма в фильм и надоедают нам хуже горькой редьки. Вместе с интернет-пользователями мы вспомнили ситуации в кино, которые встречаются направо и налево и уже начинают здорово бесить.

Коллеги начинают встречаться

В кино и сериалах, в которых зрителей знакомят с тонкостями какой-либо профессии, мы часто наблюдаем за развитием отношений двух коллег. Вспомните, с каким замиранием сердца мы следили за напарниками Малдером и Скалли. Другое дело, когда кино нам навязывает мысль, что два человека, работающие вместе, непременно влюбляются друг в друга. Причем в начале фильма романтикой в их отношениях даже не пахнет. Но уже ближе к финальным титрам коллег просто не оторвать друг от друга.

Героиня узнает о беременности по тошноте

В фильмах, когда нам хотят сообщить о том, что героиня беременна, в сценарий тут же вписывают внезапные приступы тошноты. Так внимательные зрители могут узнать о деликатном положении едва ли не раньше самой героини. Безусловно, беременность может стать неожиданностью. Но, как правило, в реальности узнать об этом можно гораздо раньше, чем появляется тошнота. Например, по нарушению цикла.

Выпрямление волос — обязательная часть преображения

До недавнего времени во всех голливудских фильмах, где присутствовала сцена преображения обычной девушки в сногсшибательную красотку, обязательным этапом этого превращения было выпрямление волос. По какой-то причине сценаристы пытались нас уверить, что женщина с кудряшками никак не может выглядеть как настоящая леди. А вот с прямыми, идеально уложенными волосами — другое дело!

Через такие изменения прошли героини фильмов «Дневники принцессы», «Красотка» и «Мисс Конгениальность». Вероятно, этот ход используется для того, чтобы еще больше подчеркнуть разницу между «было» и «стало». Мы же уверены, что наши любимые героини прекрасны с любой прической.

Героиня не вписывается во время, в котором живет

В костюмированном кино часто присутствует героиня, которая явно ведет себя не в соответствии с тем временем, в котором живет. В результате получаются фильмы скорее о современных женщинах, надевших на себя кринолины и корсеты, а не подлинные исторические драмы. В реальной жизни, конечно же, были женщины, которые бросали вызов обществу. Но, как отмечают интернет-пользователи, феминизм XIX века — это не то же самое, что феминизм XXI века.

Паранормальные явления происходят строго по нарастающей

Часто в завязке фильма ужасов семья переезжает в новый дом. Новоселы еще не знают, что они не единственные жильцы. Однако по какой-то неведомой причине злая сущность, обитающая в доме, поначалу таится и начинает пугать с мелочей вроде упавшей чашки, а также может показываться только детям. И только к концу фильма привидения принимаются вовсю хлопать дверями, двигать диваны и таскать героев за ноги. А все потому, что киношная нежить следует негласному закону: пугать людей строго по нарастающей.

Корсеты становятся символом угнетения

Сценаристы и художники по костюмам часто опираются на наши стереотипы о прошлом. Например, корсеты не всегда были таким «орудием пыток», как показывают в кино. Все мы помним сцену из «Унесенных ветром», которая с тех пор кочует из фильма в фильм: героинь затягивают в корсеты, чтобы они соответствовали какому-то варварскому стандарту красоты, и им приходится делать глубокий вдох и втягивать живот, чтобы корсет застегнулся. Чаще всего корсеты в фильмах выступают в качестве условного обозначения женского угнетения и несправедливых стандартов красоты. Правда, мы забываем, что понимание «идеального» тела менялось на протяжении многих веков. И корсеты в том числе служили для поддержки груди и спины, а не только для того, чтобы сделать талию очень узкой — часто такой эффект достигался за счет дополнительных пышных юбок.

Хакер-одиночка приходит на помощь

В фильмах, где речь идет о каких-то высоких технологиях или где все завязано на расследовании сложного дела, всегда есть гениальный компьютерщик. Работа составляет его главный интерес. Он обязательно носит очки, часто всех поправляет и взламывает серверы с быстротой молнии.

Отрезание волос как признак внутренних изменений

Часто в драмах героини переживают некий травматический опыт. И чтобы проиллюстрировать внутренние изменения, которые происходят с ними, нам показывают, как они сами себе отрезают волосы перед зеркалом. Конечно, такое возможно и в реальности, но сцены с ножницами настолько часто встречаются в кино, что иногда просто хочется закатить глаза.

Герои постоянно отхлебывают из кружки

Интернет-пользователи подметили раздражающую манеру киногероев везде ходить с кружкой в руках, иногда отхлебывая из нее напиток. Неважно, что делают персонажи — работают, встречают курьера, провожают кого-то, — они обязательно держат кружку. К такому избитому приему киношники часто прибегают, чтобы занять актеру руки во время определенной сцены.

Дети рисуют жуткие вещи

Если в фильме ужасов есть ребенок, велика вероятность, что рано или поздно он начнет рисовать странные или пугающие картинки. Рисунки, которые создают эти маленькие герои, часто включают в себя сцены преступлений, людей или монстров, которых другие люди не могут видеть, или точные изображения того, что еще не произошло, но определенно произойдет в следующие полчаса фильма.

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