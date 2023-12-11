12 актеров и актрис, чье возвращение на экраны мы ждали с нетерпением. И вот оно случилось

Иногда кажется, что артисты могут бесконечно работать и воплощать разных персонажей. Но им тоже нужен отдых, чтобы восстановиться от тяжелых ролей. Кроме того, они часто сталкиваются с трудностями или не добиваются той известности, на которую рассчитывали. Наконец, артисты хотят больше времени проводить с семьей. В этой статье мы рассказываем о талантливых актерах и актрисах, которые по разным причинам пропали с экранов, но затем триумфально вернулись.

Джулиан Макмэхон

Австралийский актер завоевал всеобщую любовь поклонников и стал популярным, сыграв роль полудемона-получеловека Коула в сериале «Зачарованные». Позже Макмэхон предстал в образе циничного красавца-хирурга в сериале «Части тела». Проект длился с 2003 по 2010 год и принес Джулиану номинацию на «Золотой глобус». Долгое время звезда «Зачарованных» играл второстепенных персонажей, пока в 2019 году не засветился в сериале «ФБР». Он мастерски воплотил на экране роль специального агента Лакруа, и продюсеры решили создать спин-офф сериала под названием «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» с Джулианом в главной роли. Сериал до сих пор снимают, и 13 февраля 2024 года выйдет уже 5-й сезон.

Дженсен Эклс

Главной работой Дженсена Эклса, безусловно, является роль в сериале «Сверхъестественное», в котором он на протяжении 15 лет играл харизматичного борца с нечистью Дина Винчестера. Этот персонаж принес Дженсену успех и мировую известность, но популярность шоу с каждым годом ослабевала, а Эклс был близок к тому, чтобы пополнить список актеров одной роли. Однако в 2021 году звезда «Сверхъестественного» предстал в совершенно ином амплуа: он сыграл Солдатика в 3-м сезоне сериала «Пацаны», который рассказывает о закулисной стороне жизни супергероев.

Джейн Фонда

Снявшись в фильме «Стэнли и Айрис», актриса пропала с экранов почти на 15 лет. Тогда она вышла замуж и была уверена, что семейные заботы поглотили ее навсегда. Но в 2001-м Фонда развелась с мужем и вернулась в кино. Ее первая большая роль после продолжительного перерыва была в ленте «Если свекровь — монстр». Актриса и сейчас продолжает появляться на экране. Так, в мае 2023 года вышло продолжение фильма «Книжный клуб» — «Книжный клуб: Новая глава» с участием Фонды.

Линдси Лохан

На счету Линдси несколько ролей в культовых комедиях нулевых: «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки» и другие. Затем в карьере Лохан было много взлетов и падений. Исполнив в 2013 году главную роль в фильме «Каньоны», актриса продолжила карьеру, играя второстепенных героинь. Но в 2022-м произошло триумфальное возвращение Линдси: она появилась в главной роли в ленте «Незабываемое Рождество».

Хью Грант

В прошлом Хью Грант часто снимался в романтических комедиях. Однако, сыграв в очередной такой ленте «Супруги Морган в бегах», актер заявил, что устал от подобных фильмов. На протяжении 7 лет красавчик Хью появлялся лишь в небольших ролях. А в 2016-м победоносно вернулся на ведущие позиции, сыграв в картине «Примадонна». Сейчас Грант продолжает активно сниматься. Так, в 2023-м вышло 2 фильма с его участием: «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» и «Подземелья и драконы». Кроме того, актер появится в ленте «Вилли Вонка».

Кэмерон Диас

9 лет назад актриса бросила кино, устав от постоянных разъездов по работе. Последний фильм с участием Диас под названием «Энни» вышел в 2014 году. После этого Кэмерон успела выйти замуж и обзавестись ребенком. А в 2023-м актриса вышла из декретного отпуска и решила вернуться в кино. В феврале ее заметили на съемочной площадке фильма «Снова в деле».

Тейлор Лотнер

Роль оборотня Джейкоба в саге «Сумерки» принесла Тейлору мировую славу. Но после окончания франшизы актер снимался все реже и реже. Время от времени он появлялся в кинопроектах, но лишь в небольших эпизодах. А после 2016 года и вовсе пропал. Наконец, в 2022-м Лотнер порадовал зрителей возвращением на экран, сыграв значимую роль в фильме «Домашняя игра» — тренера школьной команды по футболу.

Джек Глисон

Глисон прославился ролью Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов». Но в 2014 году актер объявил, что уходит из кино, потому что больше не заинтересован в этой работе. Тем не менее в 2020-м Джек сыграл в сериале «Не в своем уме», в 2021-м — в ленте «Бойфренд Ребекки», а в 2023-м — в фильме «На земле святых и грешников».

Блейк Лайвли

© The Rhythm Section / Paramount Pictures and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News Evan Agostini / Invision / East News

«Ритм-секция» — последний фильм с участием Лайвли — вышел на экраны в 2020 году. После этого Блейк не снималась в кино. За это время она успела родить 4-го ребенка и только теперь возвращается в кино. Поклонников Лайвли ждут сразу два проекта с актрисой в главной роли: продолжение ленты «Простая просьба» и фильм «Все кончается на нас». Кадры со съемок последнего уже появились в сети.

Маколей Калкин

В 1990-х Маколей Калкин был едва ли не самым популярным ребенком-актером. Но повзрослев, он не смог удержать звездный статус и надолго пропал с экранов. В 2012 году Маколей основал рок-группу The Pizza Underground, но она распалась в 2018-м. А сегодня Калкин вновь завоевывает внимание публики. Так, в 2019 году он снялся в сериале «Куколка» и приступил к съемкам в новом сезоне «Американской истории ужасов».

Майвенн

Любителям кино Майвенн знакома по образу Дивы Плавалагуны в фильме «Пятый элемент». Легендарную роль она воплотила аж 26 лет назад, а после этого снималась в основном во французских лентах, которые не стали известными для широкой публики. Но недавно Майвенн порадовала зрителей новой громкой ролью. В мае 2023 года состоялась мировая премьера фильма «Жанна Дюбарри», в котором актриса сыграла главную героиню, фаворитку короля Людовика XV, и срежиссировала картину.

Джонни Депп