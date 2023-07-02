12 актеров и актрис, которые готовы всего себя наизнанку вывернуть, лишь бы хорошо сыграть

Казалось бы, от актера только и требуется, чтобы он как следует выучил диалоги и вжился в образ своего героя. Но для некоторых фильмов этого недостаточно и порой артистам приходится как следует попотеть: набрать или скинуть вес, обучиться новым навыкам, интенсивно тренироваться и даже жертвовать внешностью и здоровьем.

Шарлиз Терон

Для роли многодетной матери в фильме «Талли» Шарлиз Терон набрала около 22 кг. После этого актриса столкнулась с неприятными последствиями. Она ела столько нездоровой пищи и сахара, что впервые впала в депрессию. К тому же Шарлиз осознала, что теперь ей похудеть куда сложнее. У нее были проблемы со сном, она чувствовала себя вялой и с трудом передвигалась по беговой дорожке. Чтобы вернуться к своей прежней форме, ей потребовалось 1,5 года работы над собой.

Однако это было не первое преображение, которое пришлось пережить актрисе: для съемок в драме «Монстр» она набрала около 13 кг и перестала заниматься спортом. Также ей пришлось пожертвовать своей внешностью: ей проредили и обесцветили брови, сделали зубной протез. Вдобавок Шарлиз испортила волосы: с помощью специальных процедур она намеренно практически сожгла их.

Джейми Фокс

Чтобы как можно достоверней сыграть в биографической ленте «Рэй», Джейми Фокс познакомился и провел много времени с известным певцом и пианистом Рэем Чарльзом. Благодаря своему образованию пианиста актер легко получил одобрение от музыканта. Кроме того, он сбросил около 14 кг, чтобы более точно воплотить Рэя. Однако настоящим испытанием для Джейми оказалось сыграть слепоту, от которой страдал Чарльз. Режиссер предложил Фоксу временно «ослепнуть». Каждый день съемок он по 14 часов проводил со склеенными веками, поверх которых были надеты специальные протезы, имитирующие глаза. Вначале Фокс страдал от приступов клаустрофобии и паники, но со временем приспособился. И справедливо получил за свою работу «Оскар».

Гвендолин Кристи

Гвендолин так стремилась получить роль Бриенны, что в течение 6 недель отдавала все свои силы подготовке к прослушиванию. Она занималась кикбоксингом, йогой и даже полностью пересмотрела свой рацион и похудела на 9,5 кг. Когда, наконец, роль досталась ей, тренировки стали еще более интенсивными. Однако куда более сильным испытанием для актрисы стало то, что ей пришлось расстаться со своими длинными волосами. Когда она впервые увидела себя с короткой стрижкой, то разрыдалась и не могла успокоиться в течение 2 часов.

Эдриен Броуди

Для съемок в фильме «Пианист» Эдриен Броуди решил временно отказаться от привычной жизни и ее радостей: он расстался с девушкой, оставил квартиру, избавился от автомобиля, сменил место жительства и отключил телефоны. Чтобы еще глубже погрузиться в образ композитора Владислава Шпильмана, Броуди каждый день проводил по 4 часа, играя на пианино, и голодал, сидя на скудной диете. Изначально худощавый актер похудел почти на 14 кг. Именно с голодом он почувствовал незнакомое ему ранее ощущение пустоты и отчаяния. Еще в течение года после съемок Адриен Броуди страдал от депрессии. В результате он стал самым молодым актером за последние годы, которому была присуждена престижная награда «Оскар».

Хэлли Берри

Чтобы глубже погрузиться в роль забросившей себя девушки в фильме «Лихорадка джунглей», Хэлли решила отказаться от гигиенических процедур. Актриса призналась, что не мылась примерно 2 недели. Партнеры по съемочной площадке вынуждены были терпеть запах немытого тела звезды. «Мои коллеги не выражали недовольства, но старались держаться на расстоянии», — с улыбкой рассказала Берри.

Зак Эфрон

Чтобы показать в ленте «Спасатели Малибу» впечатляющее накачанное тело, актеру пришлось пройти через довольно опасный опыт. Он часами занимался в тренажерном зале, иногда даже вставал в 4 утра, чтобы начать тренировку. Его рацион состоял исключительно из белков и зелени. В итоге Зак столкнулся со множеством проблем со здоровьем, включая депрессию и бессонницу. Он решил, что в следующий раз лучше оставит немного лишнего жира, чем будет так мучиться ради красивой картинки.

Энн Хэтэуэй

В сериале «Не сработало» Энн Хэтэуэй сыграла реального человека — бизнесвумен Ребекку Нойман. По сюжету она придерживается строгой вегетарианской диеты и употребляет только сырые или минимально обработанные продукты. И еще занимается йогой. Чтобы как следует вжиться в роль, актриса решила принять образ жизни своего персонажа. Она начала заниматься йогой ежедневно и придерживаться принципов сыроедения в питании. По словам Хэтэуэй, она настолько слилась со своей героиней, что начала себя идентифицировать как вегетарианку. Однако спустя 3 недели после окончания съемок она внезапно почувствовала острое желание съесть бургер.

Джейк Джилленхол

Сюжет фильма «Эверест» разворачивается на высоте 8,5 км над уровнем моря, где люди сталкиваются с серьезным дефицитом кислорода. Чтобы понять, каково это, Джейк Джилленхол решил погрузиться в подобные условия в симуляторе. К нему присоединился и его коллега по фильму Джош Бролин. Им так понравились эти ощущения, что они решили задержаться в симуляторе дольше, чем было необходимо. Однако через 3 дня после этого актеры столкнулись с тяжелой депрессией.

Джессика Честейн

До работы в фильме «Глаза Тэмми Фэй» Джессике Честейн никогда прежде не приходилось петь перед камерой. Из-за этого она сильно волновалась перед началом съемок. «Для застенчивого человека это настоящий кошмар. Но мне пришлось преодолеть себя», — рассказала актриса. Честейн изучила и научилась исполнять 31 песню Тэмми. Джессика еще и разрешила визажистам рисовать на своем лице маркером, ведь у Тэмми Фэй был татуаж. В качестве подводки для глаз, карандаша для бровей и помады визажисты актрисы использовали фломастеры.

Роберт Дауни — младший, «Чаплин»

В 1992 году актер воплотил Чарли Чаплина в одноименном фильме. Подготовка к этой роли требовала множество усилий и настойчивости. Роберт правша, в то время как Чаплин был левшой, поэтому Дауни-младшему пришлось переучиваться. Он научился играть в теннис и на скрипке, используя левую руку. Кроме того актер работал с тренером, который помог ему освоить манеры легендарного комика.

Николь Кидман

В 2012 году уже утвердившаяся актриса Николь Кидман решилась на смелую роль раскованной женщины, которая любит переписываться с преступниками. Режиссер настоял на том, чтобы актриса настолько погрузилась в своего персонажа, что смогла бы сама выбрать подходящий наряд и сделать макияж. И к его удивлению, Николь отправила ему фото в белье и с макияжем, который она выбрала для своей героини. Чтобы как следует подготовиться к роли, актриса встречалась с женщинами, которые поддерживали переписку с заключенными, чтобы понять их мотивы. А во время съемок сцены, где персонажа Зака Эфрона укусила медуза, Николь пришлось по-настоящему помочиться на рану, чтобы сделать сцену более реалистичной.