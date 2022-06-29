15+ фактов об индийских актрисах, которые покажут их с неожиданной стороны

Имена одних индийских актрис мы помним с детства. Другие у нас на слуху, потому что не сходят с обложек журналов и покоряют уже не только индийскую фабрику звезд, а также Голливуд. Эти актрисы не только талантливы, но и обладают неповторимым стилем и шармом.

Мы в ADME окунулись в красочный мир болливудского кино, а еще разузнали занимательные факты из жизни любимых индийских актрис.

Айшвария Рай

Многие считают, что известная актриса Айшвария Рай начала актерскую карьеру благодаря победе на конкурсе «Мисс мира» в 1994 году. Но на самом деле у девушки к тому времени было уже по меньшей мере 4 предложения сняться в кино. Картина «Девдас» (2002) с ее участием признана одним из лучших фильмов тысячелетия. Айшвария признается, что она не любит диеты, хотя придерживается здорового питания и поддерживает себя в форме. А еще в честь нее был назван один из видов экзотических тюльпанов.

Фрида Пинто

Хотя Фрида и родилась в индийском городе Бомбее, ее родители на самом деле португальцы. Ее фамилия переводится с португальского как «маленькая птичка». Когда ей было 11 лет, она поняла, что хочет быть актрисой. Но прежде чем начать карьеру, девушка 2 года проработала профессиональной моделью. Мировая слава пришла к ней с ролью подруги главного героя в оскароносном фильме «Миллионер из трущоб». После талантливая девушка проявила себя как разноплановая актриса, снявшись в фантастической картине «Восстание планеты обезьян» и в комедийной драме Вуди Аллена. А вскоре на экраны выйдет историческая драма «Список мистера Малкольма», где Фрида сыграет главную роль.

Приянка Чопра

Приянка Чопра — популярная актриса не только Болливуда, но и Голливуда — после школы хотела стать программистом или психологом-криминалистом. Но, получив титул «Мисс мира» в 2000 году, прошла курсы актерского мастерства и начала карьеру в кинематографе. До того как получила главную роль в сериале «Куантико», Приянка была поп-звездой. Она выпустила несколько музыкальных синглов, имевших успех в Индии. Кстати, Чопра — родственница актрисы Софи Тернер. Ведь их мужья — братья-музыканты Ник и Джо Джонас.

Карина Капур

Карина — внучка популярного индийского режиссера Раджа Капура. Кстати, знаменитый дедушка хотел назвать ее Сиддхима. Девушка не горела желанием быть актрисой и даже изучала микрокомпьютеры и информационные технологии в Гарварде. Но спустя время Карина все-таки продолжила актерскую династию. Самые популярные фильмы с ее участием — «Три идиота», «Будешь со мной дружить?», «И в печали, и в радости». Актриса также написала 2 автобиографические книги.

Каджол

Каджол Девган — продолжательница актерской династии, актриса в 4-м поколении. Наравне с Айшварией Рай она является одной из самых известных актрис Болливуда. Наиболее популярные картины с ее участием — «Меня зовут Кхан», «Все в жизни бывает», «И в печали, и в радости» и «Непохищенная невеста». С 1999 года звезда замужем за актером и режиссером Аджаем Девганом, у пары 2 детей. Каджол посвящает свободное время благотворительности и пишет стихи.

Сушмита Сен

Сушмита — первая индианка, получившая титул «мисс Вселенная». Произошло это в 1994 году, когда девушке было 18 лет. Спустя пару лет она стала актрисой. Наибольший успех Сушмите принесло участие в боевике «Я рядом с тобой!», в котором ее возлюбленного сыграл популярный актер Шахрух Хан.

Алия Бхатт

Алия Бхатт родилась в семье режиссера Махеша Бхатта и актрисы Сони Раздан. Она начала работать в кино еще подростком и добилась успехов. За роль в криминальной драме «Летящий Пенджаб» Алия получила «индийский „Оскар“» — приз за лучшую женскую роль. В 2022 году она вышла замуж за внука Раджа Капура, Ранбира. Помимо работы в кино Алия Бхатт принимает участие в кампаниях по защите окружающей среды. Также девушка разработала собственный бренд женской одежды. Один из последних фильмов с ее участием — «Гангубай Катавади» — был показан на Берлинском кинофестивале.

Прити Зинта

Звезда фильмов «Наступит завтра или нет» и «Салам Намасте» имеет за плечами

диплом с отличием по английскому языку и криминальной психологии. Карьера актрисы началась с рекламы шоколада. На съемки Прити пригласил режиссер, который заметил ее на дне рождения друга. Персонажи актрисы меняют общепринятое представление о героинях индийских фильмов. Например, в картине «Легкомысленная девчонка» она сыграла роль девушки, которая забеременела до вступления в брак.

Димпл Кападия

Известный индийский режиссер Радж Капур пригласил Димпл сняться в его фильме «Бобби», когда ей было всего 14 лет. Картина стала кассовым хитом и популярной даже за пределами Индии. В очень молодом возрасте актриса вышла замуж, брак продлился менее 10 лет. И хотя Димпл даже называла свое замужество фарсом, у пары родились 2 дочери, которые позже пробовали себя в качестве актрис. В 2020 году Димпл снялась в научно-фантастическом триллере Кристофера Нолана «Довод». Свой опыт работы в Голливуде актриса называет прекрасным сном. «Честно говоря, я была так напряжена во время съемок, что не могла даже насладиться происходящим», — делится она.

Рани Мукерджи

Многие члены семьи Рани связали свою жизнь с кинематографом и стали режиссерами, актерами, продюсерами, а ее троюродная сестра — популярная актриса Болливуда Каджол. «В семье уже было слишком много актрис, поэтому первоначально я хотела стать кем-то другим», — вспоминала девушка. Тем не менее Рани стала сниматься в кино и даже возглавляла список лучших болливудских актрис. Сегодня помимо кино она занимается благотворительностью, уделяя особое внимание проблемам женщин и детей.

Дипика Падуконе

Популярная индийская актриса родилась в Дании, а спустя год ее семья переехала в Индию. В 2018-м Дипика была включена в список 100 самых влиятельных людей года. Девушка начинала свою карьеру с участия в романтических комедиях, таких как «Коктейль» и «Ченнайский экспресс». А вскоре актриса появится в боевике и в фантастическом фильме, а также в индийском ремейке комедии «Стажер». Дипика встречалась с внуком известного режиссера Раджа Капура, однако после того, как он несколько раз ей изменил, они расстались.

Хема Малини

Звезда популярного фильма о разлученных сестрах-близнецах «Зита и Гита» актриса Хема Малини владеет техникой одного из классических индийских танцев — бхаратнатьям. Сегодня она сожалеет, что эти танцы так мало популярны у публики.

В реальной жизни Хема Малини получила предложение руки и сердца сразу от 2 своих экранных женихов из фильма «Зита и Гита». Санджив Кумар, сыгравший роль доктора, просил благословления на женитьбу у ее родителей, сама девушка была не против. Однако во время съемок актриса влюбилась в другого коллегу, харизматичного Дхармендру, который был на тот момент женат и имел 4 детей. В браке у Хемы и Дхармендры родились 2 девочки, Эша и Ахана. Они пошли по стопам родителей и тоже стали сниматься в кино.