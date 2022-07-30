12 купальников из культовых фильмов XX века, которые даже сегодня сражают наповал

Лето — пора отпусков и шопинга в поисках идеального купальника. И мы тут придумали, как можно подобрать купальный наряд, — пересмотреть фильмы старого Голливуда. Кинодивы тех лет ассоциируются с изяществом и элегантностью. Поэтому даже такой простой предмет гардероба, как купальник, подобранный в их стиле, произведет на пляже фурор.

Мы в ADME посмотрели классические фильмы 1950–1970-х годов и вспомнили пляжные наряды, от которых сложно отвести взгляд.

Ashton Productions / Collection Christophel / East News , Image supplied by Capital Pictures / East News

Героиня Мэрилин Монро в комедии «В джазе только девушки» (1959) по имени Душечка была солисткой оркестра и отдавала предпочтение облегающим платьям с глубоким декольте. Однако на пляже девушка появилась в темном закрытом купальнике, который не сковывал ее движений во время игры в волейбол.

В комедийном мюзикле «Высшее общество» (1956) Грейс Келли играет светскую львицу, меняющую роскошные наряды как перчатки. Даже у бассейна в собственном доме девушка выглядит как аристократка — чего стоит ее элегантный белый купальник с завязками на шее и позолоченными пуговицами.

Universal Pictures / Collection Christophel / East News

В фильме, который режиссировал знаменитый Чарли Чаплин, Софи Лорен исполнила роль графини по имени Наташа. В одной из финальных сцен девушка прыгает за борт корабля в океан. В этот момент на ней был купальный костюм с цветным принтом, состоящий из топа и короткой юбки из легкого материала, который выгодно подчеркивал ее фигуру.

В 9-м по счету фильме про агента 007 девушку Джеймса Бонда играет Мод Адамс. Ее героиня Андреа зависима от богатого, но опасного мужчины. На протяжении всего фильма девушка одета с иголочки. И сцена на пляже не исключение — на ней элегантный черный купальник с завязками на шее.

Эстер Уильямс получила прозвище Русалка, ведь до того, как стать актрисой, девушка профессионально занималась плаванием. В 1952 году в фильме «Миллион долларов для русалки» она сыграла реальную пловчиху Аннет Келлерман. Аннет была одной из первых женщин, надевших слитный купальный костюм вместо принятых в то время панталонов. Эстер купальник в фильме сменила не один раз. Но, пожалуй, самым запоминающимся стал красный купальник с блестками.

Courtesy Everett Collection / East News

За роль в экранизации романа Владимира Набокова 1962 года Сью Лайон получила премию «Золотой глобус» как лучшая актриса. В сцене в саду юная героиня читает книгу, нежась в лучах солнца. На девушке в это время классический купальник-двойка с цветочным орнаментом, соломенная шляпка с широкими полями и солнцезащитные очки — идеальный пляжный образ.

Многие помнят Салли Филд по комедии «Миссис Даутфайр», в которой она сыграла жену главного героя. Но мало кто знает, что в совсем юном возрасте актриса сыграла озорную девушку по имени Гиджет в одноименном сериале 1965 года. Сюжет крутится вокруг отношений отца и дочери. Гиджет большую часть времени проводит на пляже с друзьями и занимается серфингом. Спортивный фасон и пестрая расцветка ее купальника полностью соответствуют характеру героини.

В драме «Отныне и во веки веков» (1953) Дебора Керр была одета в черный слитый купальник, ставший знаменитым благодаря культовой сцене поцелуя с Бертом Ланкастером на берегу океана. Актриса, которая к тому времени заслужила славу холодной и чопорной звезды, шутила: «Вряд ли кто-то догадывался, что я умею играть, пока я не надела купальный костюм».

Итальянская актриса сыграла в сумасбродной комедии 1968 года с Бобом Хоупом в главной роли. По сюжету героиня Джины влюбляется в чудаковатого парня, а позже необъяснимым образом оказывается на паруснике в Тихом океане. Роль была небольшой, но актриса все равно привлекла внимание зрителей, в том числе благодаря своему обаянию и стилю. В сцене на пляже на ней раздельный купальник с ярким рисунком, который удачно сочетается с длинным шарфом, повязанным на шее.

Голливудская икона стиля сыграла в драме «Босоногая графиня» (1954) вымышленную актрису Марию Варгес. Во время прогулки на яхте в компании горячего плейбоя на женщине был слитый купальный костюм, обрамленный снизу золотой бахромой. Образ дополняли солнцезащитные очки, серьги и ярко-красная помада.

Действие фантастического фильма происходит в вымышленную эпоху пещерных людей и динозавров. Наряд доисторической женщины выглядит точь-в-точь как современный купальник, который, кстати, даже получил шуточное название «меховое бикини». Исполнительница главной роли Ракель Уэлч рассказывала, что дизайнер Карл Томас доделывал купальник прямо на ней, подгоняя его по фигуре.

Элегантная Одри Хепберн блистала в красном купальнике задолго до Памелы Андерсон времен «Спасателей Малибу». Одри надела похожий, но более скромный наряд в комедийной драме «Двое на дороге» еще в 1967 году. Актриса на собственном примере доказала, что необязательно иметь пышные формы, чтобы роскошно смотреться в подобных нарядах.

А какой купальник у вас? Какую модель вы предпочитаете?