12 стереотипов о женщинах, которые кочуют из фильма в фильм, хотя уже давно отжили свой век

Герои кино часто становятся для нас образцами для подражания. Но когда речь заходит о женских персонажах, очень редко дело обходится без штампов, не имеющих никакого отношения к реальной жизни. Согласитесь, сложно брать пример с киногероинь, если они все мечтают о принце на белом коне или, наоборот, помешаны на своей работе.

Мы в ADME решили изучить наиболее распространенные ошибочные киноштампы, которые применяются при создании женских образов.

Главная цель женщины — родить ребенка

Какой бы крутой карьеристкой ни была героиня, по мнению киношников, для счастья ей нужны вовсе не успешный бизнес и высокие посты. Ее главной целью являются дети. И чаще всего в финале она рожает ребенка. Так было, например, с Моникой из сериала «Друзья» — шеф-поваром, которой в конце проекта сценаристы подарили близнецов.

Влюбить в себя парня можно, лишь имея сильный характер

По мнению киношников, украсть сердце парня может только волевая девушка. Мужчины в фильмах буквально вьются вокруг таких особ. Приятным бонусом будет, если она ходит в брюках, не красится и вообще не любит девчачьи увлечения в привычном понимании: шопинг, косметику, сплетни с подружками и так далее. Так, главная героиня «Голодных игр» Китнисс Эвердин — дама с сильным характером. Она не боится трудностей и опасности, в первых рядах борется с несправедливостью. И увлечения у нее соответствующие: охота, стрельба из лука и прочее. И Китнисс покоряет сердца сразу двух парней.

Все феминистки злые и непривлекательные

© Misbehaviour / Pathé and co-producers , JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

Образ феминистки в кино часто выглядит комично. Такие героини обычно не следят за собой, негативно относятся к окружающим. Мужчин они откровенно недолюбливают, что не мешает им крутить несерьезные романы с кучей парней. На самом деле феминистки могут быть очень привлекательными и обаятельными. А их идеология предполагает не скептическое отношение к мужчинам, а стремление добиться равноправия во всех сферах жизни.

Все женщины обожают шопинг

Девушки в кино могут часами ходить по магазинам и примерять кучу нарядов, а потом скупать дорогие вещи и заваливать ими дом. Любовь к шопингу воспринимается чуть ли не как заветный билет в компанию крутых девчонок. Хотя на самом деле далеко не все женщины любят ходить по магазинам. Некоторые, например, предпочитают онлайн-шопинг, а кто-то просто равнодушен к покупке новых вещей.

Любая девушка чуть ли не с детства мечтает о свадьбе

Сценаристы многих голливудских фильмов уверены, что каждая девушка хочет выйти замуж. Представляя, какой будет ее свадьба, она продумывает все до мелочей: место торжества, наряды для себя и жениха, кольца, даже платья подружек невесты. В жизни далеко не всем замужество кажется таким уж грандиозным событием. Также, согласно опросам, многие женщины фантазируют о сказочной свадьбе только после просмотра романтических кинолент, внушающих, что этот день — самый важный в жизни девушки.

Без помощи своего возлюбленного девушка даже не сможет застегнуть платье

Киношники любят показывать женщин беспомощными в любых ситуациях, вплоть до мелких бытовых. Например, девушки в кино не могут даже дотянуться до молнии собственного платья, что порой доводит их до слез, и тотчас же зовут своего спасителя. Наверное, сценаристам такие сцены кажутся романтичными. На деле же застегнуть замочек можно и самостоятельно.

Пышные дамы только и думают о том, как постройнеть

Героини, не соответствующие стандартам красоты, почему-то все время одержимы диетами и фитнесом. Из-за лишнего веса они не могут устроить личную жизнь, иногда даже сталкиваются с насмешками. Как следствие, мечты о рельефном теле занимают все их свободное время. Так было, к примеру, с главным персонажем комедии «Красотка на всю голову». Что характерно, с полными мужчинами в кино такое почти не происходит. Например, Майлзу из ромкома «Отпуск по обмену» никто не говорит о том, что он неидеален. Сам он тоже не думает об этом и покоряет красивую девушку.

Новый имидж — все, что нужно женщине, чтобы полностью изменить свою жизнь

Если у девушки нет друзей, на работе не ладится или личная жизнь не клеится, голливудские сценаристы уверены — в этом виноваты отсутствие макияжа и прически и невзрачный гардероб. Единственный рецепт для их героинь — изменить свою внешность. Как будто, накрасившись и надев модные вещи, женщина решит все свои проблемы: вмиг станет популярной, поднимется по карьерной лестнице, а заветный парень наконец обратит на нее внимание.

Женщин киношники спасают чаще, чем мужчин

Чаще всего, если перед сценаристами стоит выбор, кто из персонажей должен уйти из жизни — мужчина или женщина, они выбирают первого. Считается, что девушка автоматически завоевывает симпатию зрителей, поэтому будет вызывать их жалость. Даже гибель злодеек якобы воспринимается с сочувствием. С этим штампом также связан стереотипный героизм мужчин в кино, почти всегда готовых жертвовать собой ради девушек. Например, в фильме «В метре друг от друга» герой спасает свою возлюбленную, которая провалилась под лед, и делает ей искусственное дыхание. При этом он рискует заразиться от контакта с больной девушкой и погибнуть.

Женщина, сосредоточенная на карьере, холодна и безжалостна

Во-первых, в Голливуде явно не слышали о таком понятии, как баланс между работой и личной жизнью. Все киногероини, преуспевшие в карьере, почему-то обязательно имеют проблемы в семье. Во-вторых, этих женщин показывают начисто лишенными эмпатии, сосредоточенными только на работе и требующими от других того же. По мнению киношников, это мешает карьеристкам заводить друзей и строить нормальные отношения со второй половинкой.

Девушки после расставания долго страдают и совершают безумные поступки

Киногероини зачастую с трудом переживают расставание с любимым мужчиной. Разрыв становится настолько болезненным для них, что они готовы на любые безумства. Например, на гонки на мотоциклах или прыжки со скалы, как это делала Белла в ленте «Сумерки. Сага. Новолуние». Однако многие исследования доказывают, что в жизни девушки спокойнее справляются с расставаниями. А вот мужчины в подобных ситуациях часто реагируют гораздо более эмоционально, чем женщины.

Даже самая сильная и независимая дама втайне ждет своего принца

Женщину, которая обеспечивает себя сама и не заводит долгосрочных отношений, киношники словно не воспринимают всерьез. Они почему-то уверены, что девушка по определению не может быть заядлой холостячкой и глубоко в душе жаждет наконец-то окунуться в счастливое замужество. Главное, чтобы нашелся тот идеальный мужчина, который способен покорить ее.