14 актеров и актрис, которые, впервые снявшись в кино, опровергли поговорку «Первый блин комом»

Некоторым актерам требуются целые десятилетия, чтобы добиться значимых ролей в кино. А есть счастливчики, которым шанс сняться в крутом проекте выпадает сразу.

Дев Патель — «Миллионер из трущоб»

Хотя до выхода «Миллионера из трущоб» за плечами Пателя уже была небольшая роль в британском подростковом сериале «Молокососы», фильм стал для него дебютом на большом экране. Актер прошел 5 прослушиваний и обошел сотни других кандидатов. А чтобы лучше вжиться в роль, Дев отправился в настоящие трущобы, работал в кол-центре и мыл посуду в гостинице. Своей игрой Патель покорил зрителей по всему миру и был отмечен множеством престижных наград.

Джейми Ли Кертис — «Хэллоуин»

Создатели ленты не могли себе позволить пригласить артистов с громкими именами, поэтому набрали начинающих актеров, которым заплатили весьма скромные гонорары. До этого снимавшаяся лишь в эпизодических ролях в сериалах Джейми Ли Кертис получила за работу всего $ 8 тыс. Кто бы мог подумать, что фильм станет поворотным в карьере начинающей актрисы и предопределит ее творческий путь.

Энн Хэтэуэй — «Дневники принцессы»

Сегодня комедию «Дневники принцессы» можно смело назвать культовой. Роль застенчивой школьницы Миа Термополис стала дебютной для Энн Хэтэуэй. Актриса так нервничала во время прослушивания, что упала со стула. Но это только сыграло ей на руку: неуклюжесть Энн произвела на режиссера такое сильное впечатление, что он предпочел ее именитым претенденткам. Так Хэтэуэй обошла Кэмерон Диас и Кейт Хадсон.

Винни Джонс и Джейсон Стейтем — «Карты, деньги, два ствола»

Криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола» подарила билет в мир кино сразу двум актерам: Джейсону Стейтему и Винни Джонсу. Кстати, они оба в прошлом были спортсменами. Первый — профессиональным пловцом, а второй — успешным футболистом.

Том Холланд — «Невозможное»

До того, как Том получил первую роль в кино, он играл лишь в театре, поэтому съемки в фильме дались 10-летнему актеру тяжело. Но усилия стоили того, ведь лента «Невозможное» принесла Холланду всемирное признание и закрепила за ним звание одного из самых многообещающих актеров молодого поколения.

Кейт Уинслет — «Небесные создания»

Кинодебют Кейт Уинслет состоялся в драме Питера Джексона «Небесные создания». Роль школьницы Джульет стала настоящим трамплином для ее карьеры. Актриса была одной из 175 претенденток на роль и получила за свою работу восторженные отзывы критиков.

Риз Уизерспун — «Человек на Луне»

В возрасте 15 лет Риз Уизерспун впервые снялась в кино — в драме «Человек на Луне». Юная актриса рассчитывала лишь на эпизод, но получила главную роль. Позже режиссер ленты Роберт Маллиган вспоминал, что было довольно рискованно брать в проект неопытного подростка. Но Риз справилась с поставленной задачей на все сто, очаровав как зрителей, так и критиков.

Аня Тейлор-Джой — «Ведьма»

После нескольких малозаметных появлений на телевидении в 17 лет Аня Тейлор-Джой сыграла главную роль в фильме «Ведьма». Несмотря на отсутствие опыта, Аня отлично проявила себя на съемках и получила множество похвал.

Пол Радд — «Бестолковые»

Фильмография Пола Радда насчитывает десятки самых разных проектов, но преданные поклонники до сих пор помнят первую роль актера в культовой комедии «Бестолковые». Пол составил компанию Алисии Сильверстоун, сыграв ее сводного брата. Но мало кто знает, что помимо Радда в числе претендентов на роль были Бен Аффлек и Зак Брафф.

Аманда Сейфрид — «Дрянные девчонки»

Первый кинопроект Аманды Сейфрид — подростковая комедия «Дрянные девчонки» — стал настоящим хитом. И хотя роль Сейфрид была второстепенной, девушка так обалденно сыграла глупышку Карен, что за ней закрепилась слава одаренной актрисы.

Дуэйн Джонсон — «Мумия возвращается»

Дуэйн Джонсон впервые появился на большом экране в образе Царя скорпионов во второй части культовой франшизы «Мумия». Персонаж настолько понравился зрителям, что ему посвятили отдельный фильм — спин-офф под названием «Царь скорпионов».

Купер Хоффман и Алана Хаим — «Лакричная пицца»

MGM / Courtesy Everett Collection / East News , MGM / Courtesy Everett Collection / East News