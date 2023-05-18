14 случаев, когда кастинг-менеджеры промахнулись с выбором актеров и довели зрителей до белого каления

Успех фильма во многом зависит от того, насколько актеры вписались в роль, верим мы им или нет. Однако кастинг-менеджеры, как и все люди, иногда допускают ошибки, и роли достаются звездам, которые не подходят для этого амплуа.

Черная Вдова — Скарлетт Йоханссон

Когда предварительно стало известно об актерском составе ленты «Железный человек — 2», в рядах фанатов прошла волна изумленного негодования. Многим не понравилось, что Йоханссон будет играть супершпионку. На тематических форумах пользователи предлагали более подходящие кандидатуры: например, Эмили Блант, которую изначально рассматривали на эту роль. После выхода фильма зрители отмечали, что появление актрисы на экране вызывало зевоту.

Джей Гэтсби — Леонардо Ди Каприо

По мнению некоторых критиков, несмотря на то, что Ди Каприо — разноплановый и талантливый актер, вжиться в роль Гэтсби у него не вышло. Джей Гэтсби должен быть лихим мужчиной с легким намеком на опасность. А Ди Каприо «не так ужасающе красив», как в молодости. Еще одна претензия к Леонардо в том, что у него получился не герой, а карикатура и в его исполнении Гэтсби стал похож на клоуна.

Джинни Уизли — Бонни Райт

Все, кто читал книги о Гарри Поттере, помнят, что повзрослевшая Джинни была красивой и дерзкой. Бонни Райт, сыгравшая эту роль в киноадаптации, казалась совершенно незаметной. Ее образ не передавал силу и мощь настоящей волшебницы, энергичной спортсменки и мечты многих студентов. «Как фанат Джинни я буквально съеживаюсь, когда смотрю фильмы и вижу, что они сотворили с одним из моих любимых персонажей», — поделилась своим мнением пользовательница Quora.

Балиан II Ибелин — Орландо Блум

Поклонники наслаждаются выступлениями Орландо Блума в ролях Леголаса и Уилла Тернера, однако сожалеют о том, что он не справился с главной ролью в фильме «Царство небесное». Они отмечают, что ему не хватило серьезности и харизмы, которые были необходимы для успешного исполнения данной роли.

Белль — Эмма Уотсон

Киноадаптация диснеевской сказки про красавицу и чудовище получила разнообразные отзывы. Зрителям не понравился не только слегка осовремененный сценарий, но и игра Уотсон: «Вы видите на экране феминистку Эмму Уотсон, а не Белль. Некоторые в отзывах отмечают, что Эмма Уотсон была достаточно «деревянной» в кадре и актрисе не удалось передать важные черты Белль, такие как сострадание и терпеливость.

Эовин — Миранда Отто

В романе «Властелин колец» Толкин описывает красавицу Рохана, как суровую амазонку и доблестную воительницу. По мнению пользовательницы Quora, вместо серьезной героини нам показали «эмоциональную, улыбающуюся Барби Средиземья». Актриса сыграла слишком мягкую и женственную героиню, какой Эовин никогда не была.

Ахиллес — Брэд Питт

«Троя» не самая удачная экранизация поэмы Гомера. У создателей получился развлекательный фильм, в котором совсем нет сильных драматических сцен. Не осталась без внимания критиков и игра Брэда Питта. Он должен был вжиться в образ величайшего воина Греции, но у него не вышло: «Питт — хороший актер и красивый мужчина, но Ахиллес не тот персонаж, в образе которого ему комфортно существовать». Мифический воин в исполнении Брэда Питта получился слишком современным.

Олимпиада — Анджелина Джоли

За эту роль Джоли получила номинацию на «Золотую малину» в категории «Худшая актриса». Критикам не понравился странный, карикатурный акцент Анджелины. Да и зрители, несмотря на свою любовь к Джоли, признаются: она ужасно сыграла Олимпиаду.

Джейн Фостер — Натали Портман

После выхода второго фильма о Торе, Натали Портман пропала из киновселенной Marvel. Некоторые поклонники талантливой актрисы были разочарованы ее поверхностной и скучной игрой. Им показалось, что Портман не приложила должных усилий, чтобы оживить свою героиню: «Всякий раз, когда она пытается выразить эмоции, выходит очень неуклюже».

Робин Гуд — Кевин Костнер

Зрителям не понравился новый взгляд на Робин Гуда. Это неунывающий, энергичный герой, а у Костнера, по их мнению, получился усталый старик. В одной рецензии его даже сравнили с деревом: «Костнер каким-то образом сделал Робин Гуда бесстрастным, ванильным и чопорным, как одно из деревьев в Ноттингемском лесу». Критики тоже не остались в восторге от актерской игры исполнителя главной роли и назвали ее картонной.

Шторм — Хэлли Берри

По мнению фанатов оригинальных комиксов, у Хэлли Берри не вышло сыграть царственную и сильную героиню. Актриса не сумела передать характер африканской принцессы-мутанта. Берри в этой роли выглядела слишком кроткой и простой, хотя должна была производить впечатление уверенной и властной женщины.

Джонатан Харкер — Киану Ривз

В 1992 году вышла очередная экранизация романа Брэма Стокера «Дракула». Главным минусом фильма критики назвали игру Ривза, которая не дотягивала до уровня ветеранов кино Гэри Олдмена и Энтони Хопкинса. Было заметно, что Киану Ривз не в своей тарелке, а его британский акцент признали одним из самых ужасных в истории кинематографа. Зрители тоже не остались в восторге от попыток Ривза сыграть британца: «Слушать больно, а я даже не англичанин».

Мисс Коллин Ханниган — Кэмерон Диас

Кэмерон Диас сыграла воспитательницу в экранизации популярного бродвейского мюзикла. Но ничего, кроме «Золотой малины», фильм не заработал. Критики пришли к выводу, что актриса переигрывала до жути и ее персонаж буквально находился на грани истерики. С ними согласны и зрители, которые предпочли бы увидеть в роли мисс Ханниган кого-нибудь другого: «Кэмерон Диас была ужасна в этом фильме. С тех пор она не снималась в кино».

Флер Делакур — Клеманс Поэзи

У «Гарри Поттера» огромное число фанатов по всему миру, понятно, что всем сразу не угодишь. До сих пор ведутся споры вокруг того, правильным ли выбором была французская актриса Клеманс Поэзи на роль прекрасной ученицы Шармбатона. В итоге по мнению некоторых зрителей, получилась ни разу не фея. Флер, скорее, похожа на типичную француженку, чем на внучку вейлы (волшебные создания и обворожительные красавицы, способные свести с ума любого мужчину). «Вместо того, чтобы сделать ее неземным фееподобным существом, они предложили зрителям современную шикарную француженку. Да, она хороша, но совершенно не Флер».