15 ошибок в сериале «Очень странные дела», которые заметили немногие

«Очень странные дела» — один из самых популярных сериалов Netflix за последние годы. Всего за 4 сезона он стал классикой. Многим поклонникам нравится сюжет, который переносит нас в разные измерения. Зрители также находят очаровательными харизматичных юных актеров, исполняющих основные роли. И хотя этот высокобюджетный проект впечатляет, в сериале все же присутствуют ляпы. Их обнаружили фанаты, пересматривая каждый эпизод по многу раз.

Мы в ADME хотим рассказать вам об этих ошибках, которые наглядно демонстрируют, что очень странные дела происходят в жизни каждый день.

1. Машина Барбары

Такие автомобили, как у Барбары, одной из первых жертв Демогоргона в 1-м сезоне, начали производить только в 1988 году. А действие сериала происходит в 1983-м, то есть именно этой модели тогда еще не существовало.

2. Рации

Рации, которые персонажи используют для общения, начали продаваться в 1985-м, то есть через 2 года после времени действия 1-го сезона сериала.

3. Сумка Нэнси

В сцене ссоры Нэнси с матерью, когда девушка запирается в своей комнате, вы можете заметить, как сумка за секунды меняет положение на ее руке.

4. Школьный автобус

Автобус, в котором персонажи укрываются в 1-м сезоне, — это Blue Bird TC 2000. Данная модель выпускалась с 1998 по 2003 год, то есть спустя много лет после времени действия сериала.

5. Трехочковая линия

Когда дети готовятся к встрече с монстром в 1-м сезоне, вы можете увидеть школьный спортзал с баскетбольной площадкой, а на ней трехочковую зону с линией. Однако она официально вошла в обиход в 1987 году, а не в 1983-м.

6. Завтрак на столе

Во 2-м сезоне, в сцене, где Одиннадцать и Хоппер завтракают, расположение героини и предметов на столе меняется от дубля к дублю.

7. Пятна от пота

В начале 5-й серии 2-го сезона Уилл видит во сне параллельный мир и, взволнованный, просыпается. В этой сцене можно заметить, как его рубашка несколько раз меняется: она то мокрая, то сухая.

8. Пропавшая рация

Когда Уилл находит существо в ванной, он выбегает и роняет рацию, но когда входят остальные, устройства уже нет.

9. Красный M&M’s

В сцене из 3-го сезона, действие которой происходит в 1985 году, Уилл предлагает в качестве примирения Одиннадцать несколько своих M&M’s. На мгновение видно, что некоторые из них красные. Это историческая ошибка. Компания-производитель Mars прекратила выпуск красных драже в 1976-м из-за разногласий по поводу используемого красителя, и только в 1987 году производство возобновилось.

10. Карман рубашки

В 3-м сезоне, когда Алексей убегает от Хоппера, вы можете заметить, что картинку отразили зеркально. Когда он бежит, карман его рубашки находится на правой стороне, но когда мы видим его спереди, карман оказывается слева.

11. Контейнер

В 3-м сезоне запертые на складе Робин и Эрика находят контейнер с загадочным веществом. Робин забирает его у Эрики, и между 2 кадрами мы видим, как положение ее руки относительно контейнера изменяется.

12. Банановая кожура

Когда Стив в 3-м сезоне ест банан, он бросает шкурку на стол, но через секунду банан снова оказывается у него в руке.

13. Волшебный гамбургер

В 3-м сезоне гамбургер Брюса, начальника Нэнси в редакции, меняется от кадра к кадру. Сначала мясо находится поверх других ингредиентов, а через мгновение оно оказывается снизу.

14. Одиннадцать игнорирует Майка

Когда в 3-м сезоне они ждут в больнице, Одиннадцать делает вид, что игнорирует Майка. Она перестает читать свой журнал и отворачивается влево. Однако в следующем кадре она снова читает и снова отворачивается от Майка.

15. Забытый день рождения Уилла

Субтитры на нижнем кадре: «Ты знаешь, что случилось 22 марта?»

В 4-м сезоне главные герои проводят день в смешанных эмоциях, но Уиллу достается больше всех. Это происходит 22 марта, а данный день, как мы знаем из 2-го сезона, — день рождения Уилла. И ведь никто не вспомнил! Даже продюсеры сериала признались, что совершенно об этом забыли.