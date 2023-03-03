15 случаев, когда костюмеры хотели добавить в наряд перчинку, а просыпали всю перечницу

В некоторых сериалах отдельной фишкой являются наряды персонажей. Костюмеры прорабатывают их с особой тщательностью, чтобы сформировать у зрителя целостный образ героя и показать его настроение. Но бывает и так, что художники по костюмам перебарщивают с трендовой одеждой. И тогда получается модная ошибка, а не стильный образ.

Эмили Купер, «Эмили в Париже»

Сериал знаменит тем, что главная героиня бросает вызов повседневности и обыденности и выбирает яркие нетривиальные образы. Но некоторые ее наряды выглядят слишком экстравагантно. Так, например, Эмили в рубашке с изображением Парижа напоминает рекламный щит.

А сапоги-копытца смотрятся, пожалуй, слишком дерзко, особенно в сочетании с бахромой.

Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

Наряды Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» тоже нельзя назвать классическими, но они всегда отражают характер героини. Однако некоторые образы показались зрителям настолько из ряда вон выходящими, что вызвали у них вопросы и недоумение. Так, например, пользователи сети похвалили костюм героини, состоящий из белой рубашки и зеленой мини-юбки. Но когда она повернулась, повергла в шок своим «кроличьим хвостом». Некоторые считают, что он был лишним в столь сдержанном образе. У героини Кэрри Брэдшоу и костюмеров сериала были и другие модные провалы.

Кэрри Брэдшоу, «И просто так»

Спустя 20 лет в продолжении сериала «Секс в большом городе» героиня Кэрри не изменила своему оригинальному вкусу. Однако и в новых сериях не обошлось без модных провалов. Так, например, домашний халат Кэрри в сочетании с латексными перчатками назвали уродливым нарядом.

Порша, «Белый лотос»

Стиль Порши нередко критикуют в интернете. В каждом ее наряде можно найти полно модных ошибок, героиня будто постоянно экспериментирует с вещами, одевается бессистемно, дерзко и причудливо. Но ее пляжный образ стоит отдельного внимания. Именно он вызвал бурю эмоций у поклонников сериала, потому что бикини с принтом «зебра» и кардиган из множества цветных блоков продемонстрировали чрезмерное буйство цветов, текстур и принтов.

Кэсси Говард, «Эйфория»

В сериале мы видим яркий блестящий макияж, идеально уложенные волосы и клубную одежду. Однако один из образов во 2-м сезоне явно выбивался из общего стиля кинокартины, потому что выглядел немного по-деревенски: мини-платье Кэсси с цветочным узором, болеро с принтом в стиле «одеяло для пикника» и огромные кудри. Так костюмеры пытались показать отчаянные попытки героини понравиться парню.

Фиби Холливелл, «Зачарованные»

Наряды в сериале порой вызывали много вопросов у зрителей, поскольку им было непонятно, как можно бороться с демонами в мини-юбке и коротком топе. Но, во-первых, нужно было показать, что ведьмы — это не старухи с крючковатыми носами в балахонах, а вполне красивые молодые девушки. А во-вторых, все-таки сериал снимался в 90-х — это была эпоха гламура и странных нарядов. Однако один из костюмов Фиби некоторые до сих пор называют самым странным и некрасивым — с объемным белым свитером и широким расшитым цветами поясом. Хотя другие поклонники, напротив, считают образ культовым.

Джоуи, «Друзья»

Обычно Джоуи носил джинсы с футболкой. Но иногда костюмеры пытались разнообразить мужские образы сериала и внедряли в гардероб героев нетипичные для них вещи. Так, в одной из серий Джоуи появляется на экране в нелепых штанах со странным ярким принтом. Возможно, так костюмеры хотели показать необычный характер героя, но, если честно, штаны некрасивые и портят весь образ. Но бывают и положительные примеры, когда костюмерам удается показать характер героя через наряды.

Рэйчел Грин, «Друзья»

Наряды Рэйчел в свое время нередко становились трендовыми, ведь героиня очень умело сочетала одежду и аксессуары. Но были у нее и модные провалы. Одним из таких называют галстук под блузкой с открытыми плечами. Костюм выглядел странно, особенно если учесть, что предназначался для работы. Вряд ли галстук на голой шее подходит для офиса.

Моника Геллер, «Друзья»

Моника всегда отличалась более сдержанным стилем по сравнению с Рэйчел или Фиби. Но ее огромные подтяжки в самой первой серии сбивают с толку и выглядят так, будто она собралась работать на ферме.

Серена ван дер Вудсен, «Сплетница»

В большинстве своих костюмов Серена ван дер Вудсен выглядела сногсшибательно: ее наряды отличались женственностью и в то же время были модными и современными. Но выбор платья подружки невесты на свадьбу ее мамы определенно оказался не самым лучшим. Черные аксессуары плохо сочетаются с цветочным принтом на желтом фоне, и весь образ получился клоунским.

Блэр Уолдорф, «Сплетница»

Блэр Уолдорф, как и Серена, была законодательницей мод в сериале. Но костюмеры и тут не обошлись без ошибок. Этот наряд назвали худшим в гардеробе Блэр. Особенно удивляет то, что героиня надела его на свой день рождения. Белая блузка с огромными рюшами выглядит неудобной, а черная мини-юбка сделала образ совсем несбалансированным.

Чак Басс, «Сплетница»

В сериале «Сплетница» костюмеры перемудрили не только с женскими нарядами. Модные провалы были и в нарядах мужских персонажей. Так, например, Чака Басса, яркого и дерзкого парня со своим неповторимым стилем, однажды одели в рубашку с пуловером и шортами. Да еще и добавили высокие носки с узором. В этом образе так сильно намешаны разные стили и принты, что получился перебор с акцентами.

Бренда Уолш, «Беверли-Хиллз, 90210»

Еще одна культовая подростковая драма, которая была известна своими модными образами до «Сплетницы», — «Беверли-Хиллз, 90210». Многие фанатки тогда старались копировать наряды героинь сериала. Но порой костюмеры совершали ошибки. Образ Бренды в рубашке оверсайз с широким галстуком — один из таких промахов. Кажется, будто все вещи были найдены героиней в папином шкафу. Возможно, художники по костюмам хотели создать расслабленный аутфит, но вышел непроработанный образ.

Донна Мартин, «Беверли-Хиллз, 90210»

Еще один немного странный образ из «Беверли-Хиллз, 90210» — костюм Донны с огромным подсолнухом на шляпе. Цветок выглядит нелепо, да и леопардовый сарафан, надетый поверх черной водолазки, не смотрится стильно. Хотя раньше такие образы и были в тренде, здесь костюмеры явно переборщили.