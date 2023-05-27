20+ фактов о Джулии Робертс, которая вот уже более 35 лет блистает в кино, а могла бы стать ветеринаром

Задолго до своего звездного успеха Джулии Робертс пришлось преодолеть годы трудностей и препятствий. Но она не сдалась, и теперь на ее счету десятки блестящих киноролей. Не только обычные зрители любят Джулию и восхищаются ею, но и журнал People, который признал актрису самой красивой женщиной мира уже пять раз.