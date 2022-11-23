20+ фактов о легендарном сериале «Секс в большом городе», которому в следующем году стукнет четверть века

Сложно в это поверить, но 1-й эпизод сериала «Секс в большом городе» вышел 24 года назад. Эта многосерийка, которая рассказывает о веселых похождениях четырех подруг, не только завоевала множество престижных премий, но и снискала огромную любовь зрителей по всему миру.