20+ фактов о легендарном сериале «Секс в большом городе», которому в следующем году стукнет четверть века
Сложно в это поверить, но 1-й эпизод сериала «Секс в большом городе» вышел 24 года назад. Эта многосерийка, которая рассказывает о веселых похождениях четырех подруг, не только завоевала множество престижных премий, но и снискала огромную любовь зрителей по всему миру.
- 1-я серия «Секса в большом городе» увидела свет 6 июня 1998 года. До 2004 года вышло 6 сезонов, а спустя 17 лет зрители смогли насладиться сиквелом, который выпустили под названием «И просто так».
- Сериал основан на серии эссе, которые журналистка Кэндес Бушнелл создавала для газеты The New York Observer, а потом оформила в книгу. Сначала она писала от 1-го лица, однако потом стала рассказывать о Кэрри Брэдшоу, которую назвала своим альтер эго. Но об этом она сообщила намного позднее. Так что ее родители, читая произведение, не знали, что знакомятся с бурной жизнью своей дочери. Через год после выхода книги компания HBO купила права на нее, а позднее выпустила сериал. Кэндес Бушнелл признавалась, что в экранизации частенько приукрашивали сюжетную линию ее произведения.
- Сложно поверить в то, что Сара Джессика Паркер не сразу приняла предложение сыграть Кэрри Брэдшоу. Во-первых, она «не видела себя в роли Кэрри или кого-то из ее друзей», а во-вторых, думала, что участие в съемках сериала поставит под угрозу ее дальнейшую кино- и театральную карьеру. Однако продюсер Даррен Стар буквально уговорил актрису согласиться.
- Если бы Паркер отказалась сниматься, ее заменили бы Лизой Эдельштейн, которая была запасным вариантом. Рассматривалась на роль Кэрри и Кристин Дэвис, но все сошлись на том, что она больше подходит для роли Шарлотты. Да и сама Дэвис говорила: «Кэрри, конечно, фантастическая, но я — Шарлотта». Кстати, предполагалось, что ее персонаж появится лишь в нескольких эпизодах, однако потом стало понятно, что она нужна в качестве одной из главных героинь.
- Кристин Дэвис была обеспокоена тем, что этот сериал и даже одно его название шокируют ее семью. Поэтому своей бабушке актриса не сказала о том, что принимает участие в данном проекте, а родителям запретила его смотреть. Уже после кончины бабушки родители Дэвис ознакомились с сериалом, а отец, будучи профессором психологии, даже постоянно упоминал его в рамках своего курса.
- Кстати, Ким Кэттролл, которая воплотила на экране Саманту, дважды отказывалась от этой роли, но ее все же убедили участвовать в съемках. Будучи самой старшей из актрис, сыгравших четырех подруг, она была поражена тем фактом, что ее пригласили изображать именно этого персонажа.
- Кэттролл говорила: «Никогда не думала, что в таком возрасте буду играть подобную героиню. Я всегда пребывала в уверенности, что уже могу изобразить чью-то маму. Девушки, задействованные в сериале, лет на 10 лет моложе меня, поэтому мне нужно высыпаться, тренироваться и следить за тем, что я ем. Просто бегать по Нью-Йорку — это хороший способ поддерживать себя в форме».
- Изначально на роль Мистера Бига рассматривали лишь Алека Болдуина. Однако Даррен Стар случайно увидел Криса Нота и подумал, что он идеально подойдет для этого образа. Также продюсер отметил, что Нот привнес много личного в характер своего персонажа.
- Ну а Синтия Никсон была в шаге от того, чтобы не получить роль Миранды. Даррен Стар говорил: «Когда Синтия Никсон пришла на прослушивание, она была блондинкой. Я же видел Миранду рыжей. К счастью, я просто поверил в то, что она будет хорошо выглядеть с рыжими волосами». Кстати, Кэрри по задумке должна была быть брюнеткой, но в последний момент продюсеры решили сделать ее блондинкой, как ее прототип Кэндес Бушнелл.
- В одной из серий 6-го сезона Кэрри красовалась в шикарном наряде от Versace. По некоторым сведениям, это было самое дорогое платье из тех, что она носила в сериале: его стоимость составляла $ 80 000.
- Одним из самых дешевых предметов одежды главной героини стала балетная пачка, которую приобрели за $ 5. Ее в одной из корзин винтажного магазина обнаружила художница по костюмам Патриция Филд. Сначала она не понимала, как использовать эту вещь, но показала ее Паркер, и та сразу же нашла ей применение. В 2021 году культовую юбку выставили на аукционе.
- В одном из эпизодов 1-го сезона Кэрри на пороге собственной квартиры обнаруживает большую коробку с бантом, в которой лежит свадебное платье. Наряд разработала сама Вивьен Вествуд, она же собственноручно написала записку, которую героиня нашла в той же коробке: «С наилучшими пожеланиями! Вивьен».
- На протяжении всего сериала ни одна из главных героинь не надевала одну и ту же вещь дважды. За исключением шубы, в которой Кэрри щеголяла в первых двух сезонах. После съемок Сара Джессика Паркер забрала себе много сериальной одежды: от нижнего белья, которое было на ней во время злополучного показа мод, до синих туфель Manolo Blahnik.
- В финале сериала Кэрри бегает по улицам Парижа в туфлях на каблуках. Так вот, чтобы обувь не соскальзывала, ее в прямом смысле слова приклеили к ногам. Кстати, Сару Джессику Паркер можно назвать настоящей героиней, ведь она носила обувь на каблуках по 18 часов каждый съемочный день.
- В одной из серий Кэрри и Миранда поедали кексы, что впоследствии привело к росту популярности этих изделий среди обычных людей. Автор книги об этом культовом сериале Дженнифер Кейшин Армстронг как-то сказала: «Все, кто занимается изготовлением кексов, заметили, что в тот период резко возрос спрос на них. Хотя в сериале с кексами был связан всего лишь один эпизод». Была довольно популярной и дизайнерская обувь.
- Наверняка многие из вас помнят сцену из 3-го сезона, в которой Трей делает предложение Шарлотте перед витриной магазина Tiffany. Так вот та самая витрина была ненастоящей, так как магазин запретил проводить съемки из соображений безопасности.
- В одной из серий в качестве камео чуть было не появилась Виктория Бекхэм, но она не смогла сниматься из-за репетиций тура группы Spice Girls. В 3-м сезоне зрители насладились игрой Мэттью Макконахи, воплотившего на экране по сути самого себя — актера, который загорелся идеей превратить колонки Кэрри в фильм. Первоначально эту роль хотели отдать Алеку Болдуину, однако он отказался. Тогда ее предложили Джорджу Клуни. Он заинтересовался, но по каким-то причинам передумал. Затем сыграть этого персонажа предложили Уоррену Битти, однако и он ответил отказом. И только после этого роль досталась Мэттью Макконахи.
- По поводу участия в проекте Михаила Барышникова, несмотря на все его многочисленные регалии, возникло много споров. На том, чтобы он появился в сериале, настаивала Сара Джессика Паркер. Она говорила: «Михаил экстраординарен. Он не похож ни на кого, кто у нас когда-либо снимался».
- Ходили разговоры о том, что Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл испытывали неприязнь друг к другу. Однако позднее Паркер опровергла домыслы и добавила, что эти слухи расстраивали ее на протяжении длительного времени.
- Любимым эпизодом Криса Нота была сцена, в которой героиня Сары Джессики Паркер выпустила газы в постели. Нот рассказывал, что он настаивал на том, чтобы сделать звук правильным, так как он «эксперт в этой области».
- В 18-й серии 3-го сезона героиня Кэрри вместе с Мистером Бигом падает в пруд в Центральном парке. Этот эпизод был снят с первого раза, однако во время падения Сара Джессика Паркер поранила ногу. Ей пришлось сделать профилактическую прививку от столбняка.
- Во время съемок 5-го сезона Синтия Никсон была беременна, Сара Джессика Паркер также находилась в интересном положении. Однако если беременность героини Никсон прописали в сценарии, то в планы Кэрри рождение ребенка совсем не входило. Чтобы скрыть округлившийся животик Паркер, художники по костюмам шли на особые ухищрения. Они надевали на актрису мешковатые костюмы, а живот заставляли прикрывать сумочкой от Birkin. Так беременность удалось замаскировать во всех восьми эпизодах сезона.
- «Секс в большом городе» стал первым проектом кабельного телевидения, получившим премию «Эмми» как лучший комедийный сериал. Он победил в 7 из 54 номинаций «Эмми», в 8 из 24 номинаций «Золотого глобуса» и в 3 из 11 номинаций Гильдии киноактеров. Кстати, Кристин Дэвис — единственная из четверки, кому не дали награду за исполнение роли.
- В 2008 году по мотивам этой многосерийки вышел одноименный художественный фильм, в 2010-м — его 2-я часть, а в 2013–2014 годах был выпущен телесериал-приквел «Дневники Кэрри».
Кто из героинь или героев этого легендарного сериала нравится вам больше всех?
Фото на превью Sex and the City / HBO and co-producers, ANGELA WEISS / AFP / East News
AdMe/Кино/20+ фактов о легендарном сериале «Секс в большом городе», которому в следующем году стукнет четверть века
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