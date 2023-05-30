30+ актеров, которые великолепно сыграли вместе. Только вот разница в возрасте между ними вызывает вопросики

Актеры — те еще мастера водить нас, зрителей, за нос. Чтобы перевоплотиться в своего персонажа, они с легкостью меняют внешность, походку, манеру речи и даже возраст. Да-да, они частенько играют героев на несколько лет моложе или старше себя, и никто не замечает подвоха. А иногда играют то маму с сыном, то возлюбленных.

1. Мэнди Мур — «Это мы»

39-летняя Мэнди Мур, сыгравшая в сериале «Это мы» роль многодетной мамы, оказалась на несколько лет младше актеров, которые исполнили роли ее детей. Ее «экранной» дочери 42 года, а сыновьям — 46 и 47 лет.

2. Пол Уэсли, Йен Сомерхолдер и Энни Вершинг — сериал «Дневники вампира»

В сериале «Дневники вампира» Энни Вершинг играет маму персонажей Пола Уэсли и Йена Сомерхолдера. Но в действительности актриса всего на пять лет старше Уэсли, а разница с Сомерхолдером составляет только один год. Хотя в случае с нестареющими вампирами такое недоразумение не кажется чем-то странным.

3. Майкл Джей Фокс и Лиа Томпсон — «Назад в будущее»

В реальной жизни Майкл Джей Фокс и Лиа Томпсон — ровесники, хотя в культовой ленте «Назад в будущее» они играют сына и маму. Благодаря возрастному макияжу и лицевым протезам, которые создали гримеры, этот факт практически не бросается в глаза. Правда, это возрастное несоответствие оправдано, потому что Томпсон приходится изображать как подростка, так и женщину в возрасте.

4. Джеффри Дин Морган и Дженсен Эклс — «Сверхъестественное»

Разница в возрасте между актерами, сыгравшими отца и сына неправдоподобно мала, хоть внешне это и не бросается в глаза. Джеффри Дина Моргана и Дженсена Эклса разделяют всего лишь 12 лет.

5. Шон Коннери и Харрисон Форд — «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Шон Коннери, сыгравший в картине «Индиана Джонс и последний крестовый поход» отца прославленного археолога, также только на 12 лет старше Харрисона Форда.

6. Дженнифер Лопес и Констанс Мари — «Селена»

Констанс Мари на четыре года старше Дженнифер Лопес, но она сыграла ее маму в фильме «Селена». Чтобы выглядеть старше, она гримировалась ежедневно по 4 часа.

7. Джонни Депп и Рэйчел Гриффитс — «Кокаин»

Джонни Депп на пять лет старше Рэйчел Гриффитс — своей «экранной» мамы из фильма «Кокаин».

8. Джейкоб Элорди и Алекса Деми — «Эйфория»

Джейкобу Элорди, играющему роль Нейта в сериале «Эйфория», — 25 лет. Возраст его напарницы Алексы Деми, известной по роли Мэдди, является загадкой. Ей может быть 31 год.

9. Дастин Хоффман и Энн Бэнкрофт — «Выпускник»

В фильме «Выпускник» 30-летний Дастин Хоффман играет вчерашнего студента лет на 10 младше реального себя. Энн Бэнкрофт исполняет роль жены делового партнера его отца, соблазняющей молодого человека. В действительности она была не сильно старше главного героя: ей было 36.

10. Эмма Томпсон и Кейт Уинслет — «Разум и чувства»

По сюжету одноименного романа разница между сестрами Элинор и Марианной Дэшвуд составляет около трех лет. Но актрис, которые исполнили эти роли, разделяли 15 лет. Кейт Уинслет было 20, а вот Эмме Томпсон, изображавшей 19-летнюю Элинор, в то время было уже 35 лет.

11. Ширли Хендерсон и Дэниел Рэдклифф — «Гарри Поттер и Тайная комната»

Реальный возраст Ширли Хендерсон, которая сыграла Плаксу Миртл в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната», в разы больше возраста ее героини. Предполагается, что ей примерно 14 лет. Однако в действительности актрисе с детским личиком на момент съемок было уже 37 лет. В то время как исполнителю главной роли Дэниелу Рэдклиффу, который по сценарию был ровесником Миртл, было только 13.

12. Кейт Уинслет и Лиам Хемсворт — «Месть от кутюр»

Пара Кейт Уинслет и Лиама Хемсворта в фильме «Месть от кутюр» выглядит очень гармонично. На момент выхода фильма актрисе было 40 лет, а ее коллеге — 25. И, кажется, никто не обращает внимание на 15-летнюю разницу в возрасте между актерами, в том числе они сами.

13. Салли Филд и Дэниел Дэй-Льюис — «Линкольн»

Салли Филд играет супругу президента Линкольна в одноименном фильме, будучи в возрасте 65 лет. Хотя по сценарию ей 45. А роль главного героя исполнил 55-летний Дэниел Дэй-Льюис.

Бонус

Актриса Салли Филд не в первый раз приходится вживаться в роли не по возрасту. Как мы уже рассказывали, она играла маму Форреста Гампа в одноименном фильме, хотя была всего на 10 лет старше Тома Хэнкса. А до выхода культового фильма актеры играли вместе в картине «Изюминка». Правда, тогда они были не мамой и сыном, а возлюбленными.