30+ актеров, которые великолепно сыграли вместе. Только вот разница в возрасте между ними вызывает вопросики

1. Мэнди Мур — «Это мы»

2. Пол Уэсли, Йен Сомерхолдер и Энни Вершинг — сериал «Дневники вампира»

3. Майкл Джей Фокс и Лиа Томпсон — «Назад в будущее»

4. Джеффри Дин Морган и Дженсен Эклс — «Сверхъестественное»

5. Шон Коннери и Харрисон Форд — «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

6. Дженнифер Лопес и Констанс Мари — «Селена»

7. Джонни Депп и Рэйчел Гриффитс — «Кокаин»

8. Джейкоб Элорди и Алекса Деми — «Эйфория»

9. Дастин Хоффман и Энн Бэнкрофт — «Выпускник»

10. Эмма Томпсон и Кейт Уинслет — «Разум и чувства»

11. Ширли Хендерсон и Дэниел Рэдклифф — «Гарри Поттер и Тайная комната»

12. Кейт Уинслет и Лиам Хемсворт — «Месть от кутюр»

13. Салли Филд и Дэниел Дэй-Льюис — «Линкольн»

Бонус

Фото на превью This Is Us / 20th Century Fox Television and co-producers