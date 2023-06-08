6 секретов с киноплощадок, которые для непосвященных обычно остаются тайной за семью печатями

Классное кино подобно игре «Джуманджи»: оно буквально затягивает зрителя в свой мир. Однако сам процесс производства не менее интересен, чем результат, и по своей остросюжетности может заткнуть за пояс сам фильм. Чтобы это доказать, мы разузнали самые интригующие секреты киноиндустрии.

Актеры со «смартфонным лицом» портят исторические фильмы, но киношники часто закрывают глаза на это

Вы замечали, насколько неуместно некоторые люди смотрятся в исторических картинах? «Вписаться» в другие эпохи им мешает слишком современная внешность, которая порой является результатом косметических вмешательств (будь то филлеры, ботокс или просто модная форма бровей). Об актере говорят, что у него «смартфонное» лицо, когда он внешне на 100% человек XXI века. Часто такой эффект появляется из-за ослепительно белых зубов или виниров. Например, Блейк Лайвли, сыгравшая в фильме «Век Адалин», не особенно похожа на женщину, которая жила в 1930-х годах, хотя многие считают, что у нее типаж красавицы времен расцвета Голливуда. Зато идеально в костюмные драмы вписываются Кира Найтли, Сирша Ронан, Эль Фэннинг, Флоренс Пью.

Аня Тейлор-Джой тоже отметилась в нескольких исторических фильмах, взять хотя бы «Ведьму» или «Эмму». Однако, по мнению интернет-пользователей, у девушки внешность вообще не из нашего времени, она словно прибыла из будущего.

Бен Аффлек в фильме «Влюбленный Шекспир» меньше всего похож на человека, жившего в XVI веке. А Тимоти Шаламе уж никак внешне не тянет на короля Генриха V. С другой стороны, Джеймс Макэвой идеально «вписался» в XVIII век, когда снимался в картине «Джейн Остин».

На съемочной площадке жутко воняет

Чтобы предотвратить выцветание и деформацию тканей, одежду героев во время съемок, как правило, не стирают. Актер может носить одну и ту же рубашку столько времени, сколько потребуется. Чтобы костюмы ставались свежими, их просто опрыскивают спиртосодержащей смесью. А на время обеденного перерыва актерам дают накинуть что-то поверх одежды, чтобы они ее не испачкали.

Особо деликатного отношения требуют винтажные костюмы. Актриса из сериала «Аббатство Даунтон» призналась, что во время съемок от всех страшно воняло, потому что наряды не стирали, дабы сохранить их аутентичность. Всем раздавали специальные накладки в подмышки, которые впитывали пот. Благо хоть их периодически стирали.

Актеры работают в любую погоду

Когда режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон снимал сцену, в которой Джек спасает Розу, он обратил внимание, что от холода Кейт Уинслет покрылась мурашками, а волоски на ее коже встали дыбом. Освещение же выставили так, что это слишком бросалось в глаза на крупных планах. Тогда по требованию Кэмерона съемки остановили, чтобы побрить актрисе руку, которая попадала в кадр.

Все звуки записывают уже после съемок

Почти все звуки записывают и добавляю уже в студии, порой из-за этого возникают трудности. Например, во время съемок финальной сцены «Дневников принцессы» на съемочной площадке включили песню Мадонны «Like A Prayer». Трек должен был помочь актерам расслабиться и начать танцевать. В итоге сцену пришлось переснимать и тщательно редактировать. А все потому, что в конечном итоге выбрали другую песню («Miracles Happen»), но актеры-то изначально подпевали Мадонне.

Еда редко бывает настоящей

Всозьмите любую сцену, где герои сидят за обеденным столом, который ломится от блюд. Если присмотреться, то станет понятно, что актеры стараются не откусывать от еды. Потому что большая часть продуктов — это просто муляжи. Ведь неизвестно, сколько времени займут съемки, а за несколько часов любая пища станет холодной и несъедобной. Кроме того, останется куча отходов. Большинство кинематографистов отдают предпочтение фальшивой еде.

Статисты не разговаривают

Статисты, которых вы видите на заднем плане в фильмах и сериалах, часто произносят бессмысленные связки слов вроде «горох, кукуруза и морковь» или «розово-фиолетовый слон». Если от них требуют говорить, то они должны делать это шепотом. По большей же части режиссеры хотят, чтобы статисты активно использовали язык тела, чтобы показать, что они беседуют.