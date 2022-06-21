9 фактов о сериале «Великолепный век», которые могли не знать даже те, кто засмотрел его до дыр

Турецкие сериалы давно покорили сердца зрителей своим размахом и интригующим сюжетом. Но один из них набрал такую популярность, что стал неугасающей звездой турецкой ТВ-индустрии. Конечно же, речь идет о многосерийной драме «Великолепный век».

Мы в ADME решили порадовать поклонников истории о Сулеймане и Хюррем фактами об этом сериале.

1. «Великолепный век» относится к особому жанру сериалов — дизи

Дизи (от тур. dizi — «сериал») — это масштабная эпопея, каждая серия которой длится около 2 часов. Каждый дизи имеет свои оригинальные саундтреки, а еще в нем может быть до 50 главных героев. Большинство таких сериалов отражают турецкую культуру. Как правило, эпизоды снимаются в самом сердце Стамбула 6 дней в неделю, чтобы выдержать напряженный график производства, и съемочные группы могут работать до 18 часов в день. Так что «мыльная опера» — слишком недостойное название для проектов такого масштаба.

2. Место, где разворачиваются главные интриги гарема, сегодня может посетить любой желающий

Все главные интриги «Великолепного века» происходят в гареме султана. А сам гарем располагался во дворце Топкапы, где султан жил, принимал послов и решал государственные дела. Сейчас в здании располагается музей и архив, сам дворец открыт для посещения всем желающим.

3. «Великолепный век» вызвал как восторги, так и критику в свой адрес

Несмотря на свою популярность, сериал подвергся критике в самой Турции за искажение образа Сулеймана Великолепного. Многие зрители негодовали и остались недовольны изображением личной жизни правителя, а костюмы раскритиковали как слишком откровенные. Осуждение вызвали также сцены купания и другие интимные моменты — например поцелуи.

4. Сериал является частью культурного тренда — оттомании

«Великолепный век», как и другие дизи, имеют отношение к оттомании (англ. ottomania) — тренду, суть которого заключается в популяризации турецкой культуры. С ним связано распространение кулинарных книг с рецептами османских блюд, мода на раковины для ванной комнаты в османском стиле, свадебные приглашения с турецкой каллиграфией, выпускные платья, вдохновленные историческими фасонами, и так далее.

5. Сериал стал спасением для Мерьем Узерли

Мерьем Узерли, сыгравшая роковую красавицу Хюррем, поделилась своей историей: «Я только вышла из 6-летних отношений. У меня не было работы, и я не знала, как мне платить за квартиру. Я надеялась, что мне удастся сыграть в сериале. Тогда я понятия не имела об успехе, который придет к „Великолепному веку“. В то время никто не знал, как все обернется. Я просто сосредоточилась на том, что от меня требовали, и получила роль Хюррем. Читая сценарий пилотного эпизода, я была переполнена эмоциями, через которые проходила моя героиня».

6. Ибрагим-паша никогда не был женат на сестре султана

Одна из самых трогательных и душераздирающих сюжетных линий сериала — любовная история великого визиря Ибрагима-паши и сестры султана Хатидже. Однако она вызвала возмущение у историков, ведь в реальной жизни султан Сулейман решил женить Ибрагима-пашу на девушке из очень богатой и известной семьи, принадлежавшей к правящему классу стамбульской элиты. Ибрагим не был женат на Хатидже-султан. В мае 1524 года Сулейман действительно устроил пышное двухнедельное свадебное торжество для Ибрагима и его невесты, только вот невеста была другая.

7. Костюмы в «Великолепном веке» роскошные, но не отражают историю

Костюмы в «Великолепном веке» очень хорошо продуманы и пошиты, однако они не имеют отношения к моде османского периода. В гареме не носили и не могли носить настолько открытые платья с корсетами. Женщины облачались в необлегающие кафтаны без выреза, а под них надевали шаровары. Наряды, которые показали нам в сериале , более близки к французской моде того времени. Более правдоподобно было бы сделать вырез на платье у женщин выше, чтобы закрыть глубокое декольте.

8. Новую актрису на роль Хюррем искали из-за форс-мажорных обстоятельств

Продюсеры «Великолепного века» столкнулись с серьезным кризисом во время съемок. Мерьем Узерли, полюбившаяся зрителям, шокировала съемочную группу тем, что внезапно покинула проект. На тот момент она сыграла в 100 сериях. Ходили слухи, что она ушла из-за слишком низкого гонорара. Но бойфренд актрисы сообщил, что Мерьем испытывала проблемы со здоровьем и профессиональное выгорание. По его словам, продюсеры не поверили в это, несмотря на наличие справки от врача. В связи с этим в нескольких следующих сериях героиня Мерьем не появлялась. Начиная со 103-го эпизода роль пожилой Хюррем исполняла актриса Вахиде Перчин, которая хоть и сыграла всего в 32 сериях, прекрасно справилась с ролью и подарила нам новый взгляд на образ Хюррем-султан.

9. О процессе создания легендарного сериала сняли отдельный фильм

После выхода «Великолепного века» был выпущен фильм о том, как создавался грандиозный сериал. В нем рассказываются и показываются подробности о процессе работы над проектом. Поклонники сериала могут проникнуться атмосферой съемок, а также услышать эксклюзивные интервью актеров, которые поделились своими впечатлениями. В фильме приводятся подсчеты, которые поражают воображение. «Великолепный век» — это 4 тыс. кв. м съемочного пространства, 130 человек в съемочной группе, 25 художников по костюмам, 50 тыс. м материи, 1 тыс. мечей, 4 тыс. корон и тюрбанов.