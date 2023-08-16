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История Микки Рурка, жизнь которого повернулась на 180 градусов после неудачной пластики

Кино
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Многие актеры, которые начали свою карьеру десятилетия назад, все еще снимаются, но некоторым из них наскучила популярность и они решили идти другим путем. Микки Рурк, когда-то считавшийся одним из самых привлекательных актеров своего времени, повернул в иную сторону и столкнулся с немалыми трудностями. К счастью, в настоящее время у Микки все намного лучше.

Самый красивый мужчина Голливуда

В начале 80-х годов Микки считался одним из самых привлекательных голливудских актеров. Он сыграл в таких фильмах, как «Забегаловка» (1982), «Бойцовая рыбка» (1983) и «Папа Гринвич-Виллидж» (1984), где блистал и привлекал всеобщее внимание. Благодаря шарму и обаянию, Микки влюблял в себя многих женщин. Однако его слава сердцееда была недолгой.

imago stock&people / EAST NEWS

Микки в 1987 году.

В течение последующего десятилетия актер часто делился своими трудностями, связанными с популярностью, и рассказывал о своем презрении к индустрии. В интервью 1992 года он признался: «Ты знаешь, что принадлежишь студии и обществу. Так что за восемь лет ты постепенно теряешь самого себя».

Микки хотел выбрать другое направление

В 1991 году Рурк принял решение повернуть карьеру на 180 градусов. Он вспомнил об одном из своих первых увлечений в жизни — боксе, и почувствовал необходимость вернуться к этому виду спорта. Бокс стал для него своего рода защитой, способом сбежать от давления Голливуда.

Через несколько лет после выхода на ринг Рурк столкнулся с огромными неудачами, которые стоили ему карьеры. В ходе выступлений он получил многочисленные травмы. Микки даже предупреждали о том, что его ждет необратимое повреждение мозга, если он продолжит заниматься боксом.

Фанаты не могли не заметить изменения во внешности Рурка. В некоторых сценах фильма «Дикая орхидея» опухшие щеки актера вызвали у зрителей подозрения, что ему вставили имплантаты. Микки опроверг эти утверждения и объяснил, что припухлость вызвана неожиданными побочными эффектами после операции на зубах, но у поклонников все равно остались вопросы к кумиру.

Пластические операции привели к плачевному результату

BIGPICTURESPHOTO.COM / EAST NEWS

В 1990-е годы репутация Микки кардинально изменилась. Вместо многообещающего молодого таланта он стал трагической фигурой и с трудом находил себе работу.

«Примерно 10 лет назад моя карьера развивалась в правильном направлении», — рассказал он. «Но потом перестал нравиться бизнес, я и сам себе уже больше не нравился. Я медленно разрушал себя изнутри. Мне казалось, что я уже не принадлежу себе и чувствовал какую-то вину за то, что преуспел в кино».

AP / East News

В 2009 году Микки поделился, что перенес неудачную операцию на лице. Он признался: «В основном я ее сделал, чтобы исправить последствия выходов на боксерский ринг, но мне попался плохой хирург».

Broadimage / EAST NEWS

Микки в 2017 году.

После успеха фильма «Рестлер» и номинации на премию «Оскар» Микки Рурк триумфально вернулся в кино. Но, к сожалению, трудности актера не закончились. Его постигло разочарование после роли в супергеройском фильме «Железный человек 2». Рурк заявил, что большая часть его работы осталась за кадром. За другие проекты Микки и вовсе брался исключительно по финансовым причинам.

Снова полюбил себя

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Предложения о работе стали приходить все реже и реже. Да и внешний вид Микки не облегчал задачу по поиску подходящей для него роли. В 2017 году он поделился фотографией в социальных сетях и подписал ее так: «Теперь я снова красив. Осталось еще одна». Вероятно, так Рурк намекал на свою последнюю хирургическую операцию.

Coleman-Rayner / Coleman Rayner / East News

Актер в 2023 году.

Судьба Микки Рурка, который прошел путь от популярного голливудского актера до человека, наполненного лишь сожалениями, является примером рисков, которые несет с собой известность, а также последствий выбора, основанного на неудовлетворенности собой. Вопреки всем трудностям, история Микки напоминает нам о том, что никогда не поздно вернуться на правильный путь.

Фото на превью 9½ Weeks / Producers Sales Organization (PSO) and co-producers, Broadimage / EAST NEWS, Coleman-Rayner / Coleman Rayner / East News
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AdMe/Кино/История Микки Рурка, жизнь которого повернулась на 180 градусов после неудачной пластики
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