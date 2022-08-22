История Сузаны Виейры — звезды бразильских сериалов, которая сказала старости категоричное «нет»

Вспоминая звезд культовых бразильских сериалов, невозможно обойти вниманием Сузану Виейру. На протяжении нескольких десятилетий актриса воплощала на экране ярчайших героинь, будь то романтичные особы или коварные злодейки. И каждый раз она играла так, что у зрителей захватывало дух.

Мы в ADME беремся поведать историю Сузаны Виейры, в которой нашлось место и стремительным взлетам, и болезненным падениям.

Сузана Виейра в детстве.

Сония Мария Виейра Гонсалвиш родилась в семье дипломатов в Сан-Паулу. Актриса рассказывала, что ее мать была проездом в этом городе, когда начались схватки. Консульская чета проживала то в Лондоне, то в Буэнос-Айресе, то в Монтевидео, то в Рио-де-Жанейро.

У актрисы есть младшая сестра Сузана. Именно ее имя артистка и решила позаимствовать, когда думала над творческим псевдонимом. «Если меня вдруг называют Сонией, я не откликаюсь. Я — Сузана Виейра», — сказала звезда.

Свой путь к славе Виейра начала в качестве балерины. Она занималась хореографией в Буэнос-Айресе, там же выступала в оперном театре Colón. К 18 годам, уже перебравшись в Бразилию, артистка получила место в труппе телетеатра и участвовала в постановках, в том числе по романам Толстого и Достоевского.

Этот период в жизни Сузаны длился около 6 лет. Все это время она запоем читала классику. Актриса говорит без доли стеснения: «Я изучила все великие романы мира. Это и было моей школой. А потом бросила танцевать. И стала тем, кем мне было предначертано стать, — актрисой».

В сериале «Пигмалион 70».

В то время, когда Виейра еще была занята работой в телетеатре, она встретила своего первого мужа — режиссера Режиса Кардозу, от которого родила сына Родриго. Возможно, именно супруг открыл Сузане дверь, ведущую в студию Globo. Ведь он был директором первого сериала этой компании, в котором снялась Виейра. То был проект «Пигмалион 70».

После дебюта Сузаны в Globo ее брак начал трещать по швам. Режис был недоволен чрезмерной увлеченностью супруги актерской деятельностью. После череды скандалов Виейра ушла из дома, взяв с собой сына.

Находясь в отчаянии, актриса позвонила сценаристу сериала «Острие» и умоляла помочь ей получить работу. Однако тому нечего было предложить молодой женщине. «Может, я хотя бы служанку сыграю?» — не сдавалась Сузана, и собеседник пошел ей навстречу. Настойчивая Виейра получила поворотную в своей карьере роль. За нее она была удостоена премии Ассоциации критиков Сан-Паулу в номинации «Прорыв года».

Далее последовала роль в проекте «Восхождение», где партнером Сузаны был культовый бразильский актер-сердцеед Тарсизио Мейра. По словам актрисы, она буквально трепетала перед этим артистом. К тому же он был гораздо выше Виейры. Перед съемками сцены с поцелуем партнер клал перед актрисой телефонный справочник, чтобы та на него вставала. Таким образом нивелировалась разница в росте.

В сериале «Жестокий ангел».

Первую по-настоящему культовую роль Сузана сыграла в теленовелле «Жестокий ангел». Когда в последнем эпизоде ее героиня погибла, на улицах Бразилии воцарилась тишина. Актриса рассказала, что только в этот момент и осознала, какую работу проделала: «Такое ведь нечасто случается! На улице не было слышно ни звука». А также добавила: «Я снялась в первой мыльной опере, героиня которой носит рабочую униформу и встречается с боссом».

Неудивительно, что 2 десятилетия спустя студия Globo решила повторить успех «Жестокого ангела» и представила на суд зрителей ремейк с Глорией Пирес. Виейру пригласили на эпизодическую роль.

Параллельно с актерской карьерой развивались и отношения Сузаны с бизнесменом Гарсоном Гардеацабелом. Около 13 лет они прожили вместе, после чего заключили брак.

В сериале «Мошенничество».

Сузана жаловалась, что порой ей приходилось целовать актеров с неприятным запахом изо рта. «Я помню двух таких партнеров. Это было невыносимо! Я пыталась делать намеки, но без толку. Пришлось говорить с режиссером. Дыхание мужчины должно быть свежим, как у меня», — откровенничала актриса.

Очередную легендарную роль Виейра сыграла, когда появилась на экране в непривычном амплуа. 55-летняя артистка изобразила коварную интриганку в сериале «Во имя любви» и сорвала овации.

Сузана осталась в восторге от своей роли: «Это был очень непростой персонаж с высоким интеллектом». Ее героиня Бранка строила козни невестке и зятю и определенно стала одним из ярчайших злодеев бразильских сериалов.

В сериале «Во имя любви».

После 17 лет официального брака с Гарсоном Гардеацабелом последовал развод. Став свободными, бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Следующий союз Сузаны, с офицером Марселу Силвой, продлился всего 2 года. Актриса узнала, что у возлюбленного есть другая женщина, а помимо этого и проблемы с законом.

Затем Виейра связала свою судьбу с иллюзионистом Сандро Педрозо, но и этот брак долго не продержался — всего 3 года. Оглядываясь назад, артистка заявляет: «Я не буду называть имен, скажу лишь, что все мои мужчины были ужасными! Все!»

Сандро Педрозо и Сузана Виейра.

В 2015 году актриса узнала, что серьезно больна. Ей поставили диагноз «хронический лимфолейкоз». После курса химиотерапии стало ясно, что, хотя болезнь неизлечима, ее можно держать под контролем.

Сузана признавалась, что даже и не думала бросать работу из-за недуга или возраста: «Я никогда не хотела выходить на пенсию. Бразильцы после 60 лет предпочитают не работать. Но не я. Что я буду делать дома? Я люблю сниматься».

Ничто не помешало актрисе выступить на карнавале в Рио-де-Жанейро даже после оглашения диагноза и сразить всех наповал роскошной фигурой. 74-летняя Сузана тогда заявила: «Я муза. И у меня такой роман с трибунами, какого больше ни у кого нет!»

На карнавале в Бразилии в 2017 году.

Ее уверенности в себе можно только позавидовать. Пользователи интернета пришли в восторг, когда Сузана сравнила себя с Дженнифер Лопес. «Она прекрасна! Хотя бы потому, что похожа на меня!» — так сказала Виейра о коллеге по цеху, которая младше ее более чем на 25 лет.

Недавно актриса посетила пресс-конференцию, посвященную новому сериалу студии Globo. Ведущий представил артистку, задал ей всего один вопрос и переключился на других участников. Когда мероприятие подошло к концу, Сузана буквально взорвалась: «Вы меня позвали, чтобы я сидела и молчала? Я пришла вся такая красивая, с макияжем, чтобы ответить лишь на один вопрос? Мне это не нравится!» Ведущий тут же возобновил конференцию, чтобы Сузана могла пообщаться с журналистами. Публика рукоплескала выходке Виейры.

Также актриса заявляла: «Я настолько счастлива, что не смотрю на других. Меня не интересуют вещи, которые есть у них. Я не слежу за модой, мне плевать на бренды. Я никогда не выложу кучу денег за сумку, с которой ходят все модницы. Я скорее куплю что-то у уличного торговца».

Сузана Виейра сейчас. 79-летняя актриса на пороге юбилея.