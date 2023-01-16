Как на самом деле закончились 10 книг, по мотивам которых были сняты знаменитые фильмы

Нередко, посмотрев известную экранизацию, мы обращаемся к книге и читаем ее взахлеб. Ведь обычно персонажи там прописаны более подробно, а действия выходят за рамки киносюжета. Но бывает, что, заглядывая в последнюю главу, мы оказываемся в шоке: мало того что там нет привычного нам хеппи-энда, так порой даже нет логического завершения истории.

Форрест Гамп

История о добродушном, но не слишком умном парне по имени Форрест покорила миллионы зрителей. Но добился бы фильм такого успеха, если бы не трогательный финал картины, в котором овдовевший главный герой провожает своего маленького сына в школу? Дело в том, что в одноименном романе Уинстона Грума, по которому был поставлен фильм, Форрест отказался от сына, поскольку мать мальчика, Дженни, уже была замужем за другим.

Граф Монте-Кристо

Хотя роман Александра Дюма трудно уместить в небольшой хронометраж, существуют десятки экранизаций этого литературного произведения. Авторы мини-сериала 1998 года умело объединили нескольких персонажей и связали сюжетные линии воедино, но концовка претерпела кардинальные изменения. В романе отношения Эдмона Дантеса и Мерседес обречены на провал: она вышла замуж за другого, он выбрал в жены более молодую. Фильм же заканчивается тем, что влюбленные Эдмон (Жерар Депардье) и Мерседес (Орнелла Мути) веселятся на берегу моря в предвкушении счастливого будущего.

Бойцовский клуб



Культовый фильм режиссера Дэвида Финчера вышел на экраны спустя 3 года после публикации одноименного романа. Речь в кино идет о сотруднике страховой компании и его новом друге Тайлере. Мужчины основывают бойцовский клуб, который со временем превращается в проект «Разгром». Заканчивается картина тем, что раненый герой и его девушка Марла, взявшись за руки, смотрят на город из окна небоскреба. В книге же главный герой просыпается в психбольнице, но считает, что попал на небеса. А в самом конце к нему подходят служащие лечебницы. Они оказываются членами проекта «Разгром» и говорят, что ждут возвращения Тайлера.

Планета обезьян

Первая экранизация романа Пьера Буля вышла на экраны в 1968 году и была достаточно близка к первоисточнику, если не считать концовки. Космический корабль землян терпит крушение на неизвестной планете, населенной разумными обезьянами и малоразвитыми людьми. В конце фильма главный герой, астронавт по имени Тейлор, потеряв надежду вернуться домой, находит остатки статуи Свободы и понимает, что попал в будущее планеты Земля. Если же мы обратимся к роману, то узнаем, что Тейлору удается покинуть планету обезьян и вернуться на космолете на Землю. И только там он понимает, что это одна и та же планета, просто в разное время, потому что вместо людей его встречают разумные обезьяны.

Кто подставил кролика Роджера

В знаменитом фильме мультяшка-кролик по имени Роджер просит частного детектива Валианта узнать, изменяет ли ему красавица-жена. В это время кролику предъявляют обвинение в преступлении, которого он не совершал. В конце картины выясняется, что настоящим преступником был злой судья Рок. Фильм является адаптацией детективного романа «Кто подверг цензуре кролика Роджера?», сюжет которого сильно отличается от любимого всеми фильма. А финал и вовсе может шокировать зрителя: кролик Роджер сам оказывается отрицательным героем.



Разрисованная вуаль

В адаптации романа Сомерсета Моэма, которая вышла в 2006 году, идет речь о Китти — неверной жене биолога, работающего в Китае. Фильм заканчивается тем, что овдовевшая Китти вместе с маленьким сыном встречает своего бывшего любовника Чарльза. На его предложение встретиться еще раз она отвечает отказом. А на вопрос сына: «Кто это?» — отвечает: «Никто, милый, никто». Роман же заканчивается тем, что Китти, уже будучи матерью, снова падает в объятия Чарльза, хотя быстро понимает, что совершила ошибку. Только после этого женщина решает посвятить свою жизнь заботе об отце и сыне.

Ведьмы

Автор детского романа «Ведьмы» Роальд Даль участвовал в работе над экранизацией 1990 года. Вместе с продюсером фильма они решили снять 2 концовки: грустную, в которой главный герой мальчик Люк навсегда остается мышью, и счастливую — с обратным превращением Люка в ребенка. В итоге выбрали вторую версию. Автор книги возненавидел такую концовку и даже требовал убрать его имя из титров в знак несогласия. Кстати, вторая экранизация романа с Энн Хэтэуэй в главной роли заканчивается именно так, как хотел Роальд Даль: Люк навсегда остается мышью. И поскольку мышиный век недолог, мальчик становится ровесником собственной бабушки.

Побег из Шоушенка

Один из лучших фильмов всех времен и народов, занимающий первые места во всевозможных рейтингах, является адаптацией повести «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» Стивена Кинга. В финале картины 2 главных героя, Энди и Ред, оба свободные, встречаются на берегу океана. В книге же хеппи-энда не было — там открытый конец. Спустя несколько месяцев после освобождения Ред находит письмо от Энди и лишь надеется присоединиться к нему в Мексике.

Звездная пыль

По сюжету фильма юноша Тристан, проживающий на границе со сказочным королевством, отправляется на поиски упавшей звезды. Звездой оказывается девушка по имени Ивейн. Заканчивается история тем, что Тристан и Ивейн становятся королем и королевой, а спустя 80 лет возносятся на небо и превращаются в звезды, чтобы быть вместе навсегда. В романе, по мотивам которого поставлен фильм, после того как Тристан состарится и уйдет в мир иной, бессмертная Ивейн продолжит править королевством в одиночестве.

Простая просьба

В 2018 году состоялась премьера комедийного триллера с участием Блейк Лайвли и Анны Кендрик. Фильм основан на одноименном романе Дарси Белл, опубликованном годом ранее. Он повествует о маме-блогере Стефани, которая соглашается посидеть с сыном своей подруги Эмили. С этого момента жизнь Стефани совершенно меняется. Финал фильма значительно отличается от литературного первоисточника. В конце кинокартины Эмили отбывает 20-летний срок за преступление, в то время как Стефани ведет активную жизнь блогера. В книжной версии Эмили остается на свободе. Она сбегает вместе с ребенком за границу, сделав фальшивые паспорта.