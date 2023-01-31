Как сейчас выглядят и чем занимаются актеры из «Парка юрского периода», фильма, который вышел 30 лет назад

Ровно 30 лет назад на экраны вышел фильм «Парк юрского периода», который тогда стал событием своего времени. До 1997 года он был самой кассовой лентой, позднее его рекорд удалось побить лишь «Титанику». Режиссером этой картины стал Стивен Спилберг, сам фильм собрал более 20 наград, в том числе и 3 премии «Оскар». Некоторые актеры из «Парка юрского периода» продолжают свою кинематографическую деятельность, другие же ушли из мира кино.

Лора Дерн

Еще до того, как сняться в «Парке юрского периода», Лора появилась в таких картинах, как «Маска», «Синий бархат», «Дикое сердце», и даже успела номинироваться на «Оскар». Однако международное признание актриса получила после выхода фильма Стивена Спилберга. В 2019 году она снялась в «Истории о супружестве», «Маленьких женщинах», а в 2022 году снова стала доктором Элли Саллер в фильме «Мир юрского периода: Господство». С 2005 по 2013 годы Дерн была замужем за музыкантом Беном Харпером, от которого у нее двое детей. Сейчас Лора в разводе, ей 55 лет.

Сэм Нилл

На заре своей карьеры Сэм Нилл пробовал себя в новозеландском кино, позднее переключился на голливудское. Еще до съемок в «Парке юрского периода» его уже знали как высокопрофессионального актера, ведь тогда он сыграл в нескольких значимых фильмах, таких как «Айвенго», «Пианино» и в ряде других. В последнее время Нилл появлялся в лентах «Тор: Рагнарек», «Тор: Любовь и гром» и в фильме «Мир юрского периода: Господство», где он вновь перевоплотился в палеонтолога Гранта. Некоторое время актер встречался с актрисой Лизой Харроу, от этих отношений у них появился сын. С 1989 по 2017 годы был женат на визажистке Норико Ватанабэ, от которой у него есть дочь. Сейчас 75-летний Нилл не состоит в официальных отношениях.

Ариана Ричардс

Свою звездную роль Лекс Мерфи в «Парке юрского периода» Ариана Ричардс сыграла в возрасте 14 лет. До этого она появлялась в фильмах «Дрожь земли», «Происшествие», «Замечательная поездка» и в ряде сериалов. Однако для многих Ричардс так и осталась девочкой Лекс. В 1997 году она повторила свою роль в фильме «Парк юрского периода: Затерянный мир». Во взрослом возрасте Ариана решила сосредоточиться на карьере художницы, что продолжает развивать и сегодня. Последний фильм с ее участием «Боевые псы» вышел в 2013 году. С 2013 года Ричардс замужем за каскадером Марком Болтоном. Пара воспитывает дочь.

Джозеф Маццелло

До того, как Джозеф Маццелло сыграл в «Парке юрского периода», он не был известен широкой публике. Можно сказать, что роль Тима Мерфи принесла ему настоящую славу. После его стали приглашать в фильмы, где были задействованы актеры первой величины, это ленты «Страна теней», «Дикая река» и другие. В 1997 в фильме «Парк юрского периода: Затерянный мир» он вновь стал Тимом. Одними из последних работ актера стали «Социальная сеть», «G.I. Joe: Бросок кобры — 2», «Не попавший в команду». В 2023 году на экраны выйдет фильм «Unexpected», в котором Джозеф сыграл одну из главных ролей. О личной жизни 39-летнего актера ничего не известно.

Уэйн Найт

Кинематографическая карьера Уэйна Найта стартовала в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Тогда он сыграл в фильмах «Грязные танцы», «Умереть заново», «Основной инстинкт» и, конечно же, в «Парке юрского периода». За роль программиста Недри Найт получил премию «Сатурн» как лучший актер второго плана. Он и сейчас продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Так, в последнее время Уэйн появлялся в фильмах «Великолепный мистер Данди», «12 могучих сирот», «Дарби и мертвецы». В 1996 году он женился на визажистке Поле Сутор, однако спустя 7 лет совместной жизни они развелись. В 2006 Найт оформил отношения с Клэр де Чен. Пара до сих пор вместе, они воспитывают сына Лиама.

Сэмюэл Л. Джексон

Сегодня Сэмюэла Л. Джексона признают третьим самым кассовым актером всех времен. Начинал он свою карьеру на театральных подмостках, затем перебрался в кино. «Криминальное чтиво» (1994) для него стал по-настоящему прорывным фильмом, хотя он появился там во второстепенной роли. В «Парке юрского периода» актер сыграл серьезного инженера Рэя Арнольда. В 2012 году на экраны вышел «Джанго освобожденный», который, по мнению некоторых критиков, стал лучшей работой Джексона в карьере. Сегодня он так же активно снимается в кино и сериалах, появился в: «Последних днях Птолемея Грея», «Что, если...?» и во многих других. В 1980 году Джексон женился на актрисе Латане Ричардсон, с которой познакомился во время учебы в колледже. А спустя 2 года у них родилась дочь Зои.

Мартин Ферреро

Самые известные роли Мартина Ферреро — Иззи Морено в сериале «Полиция Майами» и адвоката Дональда Дженнаро в «Парке юрского периода». На его счету после «Парка» было не так много работ, как у коллег по фильму, но некоторые из них достойны внимания, такие как «Схватка», «Боги и монстры», «Портной из Панамы». В 2011 году Ферреро повторил роль Дженнаро в пародии на «Парк юрского периода». С 1972 по 1977 годы Мартин был в браке с Линтой Вонтерш, сейчас о его личной жизни ничего не известно.

Мигель Сандовал

Свой творческий путь Мигель Сандовал начинал преимущественно с телевизионных сериалов, затем его репертуар заметно расширился. В 1993 году он сыграл в «Парке юрского периода» эпизодическую роль геолога Хуанито Ростаньо. После появления в «Прямой и явной угрозе» ему начали давать более крупные роли, например, в фильмах «Достать коротышку», «Близко к сердцу» и других. Также он появлялся в таких популярных сериалах, как «Скорая помощь», «Секретные материалы», «Закон и порядок». Мигель счастливо женат. У него есть дочь Оливия, которая пошла по стопам отца.

Джералд Р. Молен

Вообще Джералд Р. Молен — продюсер фильма «Парк юрского периода», но он отметился там и в качестве актера, появившись в образе главного ветеринара парка. Преимущественно он и сейчас занимается продюсированием фильмов — так, в 2023 году планируется выход его фильмов «Ветер и ивах» и «Самсон». Сейчас актеру 88 лет. О его личной жизни ничего не известно.

Еще до того, как сняться в «Парке юрского периода», Уайтби Хертфорд заявил о себе в ряде фильмов и сериалов, однако широкая публика заметила его именно в ленте Стивена Спилберга. Там у него была не такая большая, но довольно заметная роль мальчика-волонтера. Сейчас он в основном снимается в короткометражках, но в 2023 году планируется выход полного метра «Holbrook Boys» с участием Хертфорда. Сейчас Уайтби преимущественно занимается театральной режиссурой, также является художником-абстракционистом. С 2002 по 2011 годы был женат. Сейчас о личной жизни 44-летнего актера ничего не известно.

Джефф Голдблюм

© Jurassic Park / Universal Pictures and co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Еще до того, как предстать в образе математика Яна Малкольма, Джефф Голдблюм отметился в главных ролях в таких картинах, как «Муха» и «Земные девушки легко доступны». В 1996 году был номинирован на «Оскар» за лучший короткометражный игровой фильм, однако награда прошла мимо него. Позднее в карьере Джеффа начался спад, новую киножизнь он обрел с выходом фильмов «Водная жизнь» (2004), «Отель „Гранд Будапешт“» (2014), режиссером которых стал Уэс Андерсон. Голдблюм был дважды женат, сейчас находится в третьем браке с воздушной гимнасткой Эмили Ливингстон, которая на 30 лет моложе него. Пара воспитывает двоих сыновей.