Как за 20 лет поттеромании изменились лица юных звезд — волшебников и одного магла

Уже более 20 лет прошло с момента выхода первого фильма о школе чародейства Хогвартс, а мы все еще ждем и надеемся, что по мановению волшебной палочки наши любимые герои вновь вернутся на экраны, чтобы рассказать нам продолжение сказочной истории. Многие из киноартистов знаменитой франшизы уже давно стали взрослыми, обзавелись семьями и родили детей, но мы до сих пор помним их как озорных школьников из Гриффиндора, Слизерина и Пуффендуя.