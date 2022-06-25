Как за 20 лет поттеромании изменились лица юных звезд — волшебников и одного магла
Уже более 20 лет прошло с момента выхода первого фильма о школе чародейства Хогвартс, а мы все еще ждем и надеемся, что по мановению волшебной палочки наши любимые герои вновь вернутся на экраны, чтобы рассказать нам продолжение сказочной истории. Многие из киноартистов знаменитой франшизы уже давно стали взрослыми, обзавелись семьями и родили детей, но мы до сих пор помним их как озорных школьников из Гриффиндора, Слизерина и Пуффендуя.
Мы в ADME решили сравнить, как изменились лица молодых актеров. На 1-м фото показано, какими они были в начале съемок в волшебной саге, на 2-м — в конце, а на 3-м — как звезды поттерианы выглядят сегодня.
1. Гарри Меллинг
2. Дэниел Рэдклифф
3. Том Фелтон
4. Бонни Райт
5. Мэттью Льюис
6. Эванна Линч
7. Джеймс Фелпс
8. Оливер Фелпс
9. Джошуа Хердман
10. Кэти Льюнг
11. Крис Рэнкин
12. Альфред Энох
13. Девон Мюррей
14. Руперт Гринт
15. Эмма Уотсон
А вы хотели бы увидеть продолжение любимой саги с уже повзрослевшими героями?
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