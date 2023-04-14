Кейт Уинслет однажды призналась, что Леонардо Ди Каприо кажется ей ближе, чем ее собственный муж

История любви героев, которых сыграли Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, началась на палубе «Титаника», а теплые отношения актеров продолжились и после того, как на экране прошли финальные титры. И одно признание Кейт тронуло сердца фанатов по всему миру.

Дружба Кейт и Лео помогла им на съемках фильма «Дорога перемен»

Vianney Le Caer / Invision / East News

Спустя 11 лет с момента выхода «Титаника» Кейт и Лео вновь предстали перед зрителями как пара. Но на этот раз история их любви была далека от сказочной. В драме Сэма Мендеса «Дорога перемен» актеры сыграли мужа и жену, чей брак рушится из-за несбывшейся мечты.

Игра Уинслет и Ди Каприо потрясла зрителей, а «химия» между актерами была настолько очевидной, что нет ничего удивительного в том, что эта пара стала такой популярной. «Наша дружба и отношения в реальной жизни помогли нам достоверно сыграть наших персонажей», — сказал тогда Лео.

«Мы ничего не скрываем. Мы просто работаем с полной отдачей и подстегиваем друг друга»

Во время подготовки к съемкам в «Дороге перемен» Кейт поняла, что ей придется полностью погрузиться в эмоциональное состояние своей героини, отдать ей всю душу и сердце. А для этого нужно будет провести очень много времени с партнером по съемочной площадке.

По словам Кейт, она не сомневалась, что ей будет интересно работать над этим проектом не только потому, что у них с Лео равные по драматизму роли, но еще и потому, что ей доставляет удовольствие каждая минута, проведенная с ним на площадке. Также она отметила, что это был уникальный опыт, и она ставила перед собой самую высокую планку.

Они действительно выглядели как муж и жена

RL / REPORTER / East News

Уинслет так описала свои отношения с Ди Каприо: «Лео порой кажется мне ближе, чем мой собственный муж». Кейт не скрывает, что часто разговаривает с кем-нибудь о Лео, потому что он оказал огромное влияние на ее жизнь.

DreamWorks / Courtesy Everett Collection / East News

Уинслет также рассказала, как чувствовала себя во время съемок страстных сцен с Ди Каприо. Ведь играть приходилось на глазах у режиссера Сэма Мендеса, который тогда был мужем актрисы. Несмотря на определенную неловкость, Кейт предпочла не думать об этом и полностью отдаться роли. В конце концов, это ее работа.