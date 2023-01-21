20+ фактов о Мэрайе Кэри, историю успеха которой можно назвать современной сказкой о Золушке
Сегодня мы все знаем Мэрайю Кэри благодаря ее непревзойденному вокалу и неповторимым песням. Однако мало кто слышал о том, как обладательнице многочисленных наград, в том числе 5 премий «Грэмми», удалось добиться такого успеха и через какие трудности ей пришлось пройти.
- Мэрайя Кэри родилась в семье бывшей оперной певицы Патрисии Хики и инженера афроамериканского и венесуэльского происхождения Альфреда Роя Кэри. Она стала их третьим, младшим ребенком. Имя дочери дали в честь песни «They Call the Wind Maria» из бродвейского мюзикла «Золото Калифорнии».
- Вскоре родители развелись. После этого Мэрайя практически не общалась с отцом, а ее мать работала в трех местах, чтобы прокормить детей. Еще когда Мэрайя училась в начальных классах, многие стали замечать, что девочка тяготеет к литературе и музыке, а в средней школе она уже начала писать стихи.
Слева — Мэрайя с мамой, справа — ее отец.
- Мать начала обучать дочь вокалу, но никогда не говорила ей, что та должна стать оперной певицей, так как, по утверждению Мэрайи, «она не была напористой мамой». Сама Кэри не раз говорила, что опера никак не повлияла на нее в становлении карьеры. Кстати, однажды мама сказала дочери следующее: «Тебе остается только надеяться на то, что ты станешь хотя бы наполовину такой певицей, коей являюсь я». Мэрайя нередко прогуливала школу из-за того, что частенько пропадала на звукозаписывающей студии, где делала демозаписи. Так что одноклассники прозвали ее Мираж.
- После школы Кэри переехала в 2-комнатную квартиру на Манхэттене, где жила еще с 4 соседками, прошла курсы в школе красоты и некоторое время работала официанткой — как она призналась потом, «худшей официанткой в мире».
- В 1988 году, когда девушке было 19 лет, она познакомилась на одном мероприятии с главой звукозаписывающей компании Columbia Records Томми Моттолой и передала ему кассету со своими демозаписями. По дороге домой он прослушал ее и тут же попросил водителя поехать обратно, однако певица у тому времени уже покинула мероприятие. Моттола провел 2 недели в поисках Кэри, затем они подписали контракт и начали готовиться к выпуску 1-го альбома. 5 июня 1990 года девушка впервые появилась на публике, исполнив песню.
Мэрайя Кэри с Томми Моттолой.
- В 1990 году вышел дебютный альбом Мэрайи Кэри, который возглавлял Billboard 200 в течение 11 недель подряд. В 1991 году состоялась премия «Грэмми», на которой певица получила 2 награды в номинациях «Лучший новый исполнитель» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». Тогда же Кэри выпустила 2-й альбом, который не имел такого же коммерческого успеха, как его предшественник, но оставил след на музыкальном небосклоне. В середине 1990-х певица решила отблагодарить свою мать и купила ей дом. Мэрайя призналась, чтоб это было самое невероятное из того, что она только могла сделать.
- В 1993 году Мэрайя вышла замуж за Томми Моттолу, с которым начала встречаться еще во время записи 1-го альбома. Однако постепенно их отношения стали ухудшаться. Певица признавалась: «Он контролировал всю мою жизнь. Он был намного старше меня и обладал властью, хотел, чтобы я держалась подальше от большинства людей. Я думала, мне никогда не удастся выбраться из этого плена». Спустя 3 года брака они приняли решение о разводе. Мэрайя говорила, что распад брака стал для нее вновь обретенной независимостью, которую она рассматривала как новую жизнь. С 1998 по 2001 год она встречалась с певцом Луисом Мигелем.
Мэрайя Кэри с Луисом Мигелем.
- Тем временем в творчестве Кэри стал наблюдаться если не полный отказ от поп-музыки, то хотя бы частичный, в своих песнях она стала использовать элементы хип-хопа и R&B. В 1999 году артистка выпустила свой 7-й диск («Rainbow»), который на тот момент стал самым продаваемым альбомом певицы по результатам первой недели продаж. Тогда же ее признали лучшей певицей десятилетия по версии Billboard, а в 2000 году на церемонии World Music Award ей вручили награду как «Самой продаваемой исполнительнице тысячелетия».
- В 2001 году у Кэри начали наблюдаться проблемы со здоровьем, ее госпитализировали по причине нервного срыва. Тогда же Мэрайе поставили диагноз «биполярное расстройство», но она призналась в этом лишь 17 лет спустя.
- Кэри находилась под наблюдением врачей в течение 2 недель, потом долго не появлялась на публике. В 2002 году она снялась в фильме «Женская логика», который критики разнесли в пух и прах, но игра певицы произвела на всех большое впечатление. Тогда же вышел ее 9-й альбом «Charmbracelet», продажи которого шли не очень-то бойко, — критики называли его худшим в карьере певицы.
- Следующий альбом «The Emancipation of Mimi» завоевал любовь и признание как публики, так и критиков. Многие говорили, что наконец-таки певица вернулась к своей былой форме. Впоследствии она продолжила записывать музыку и играть в кино, в частности в фильмах «Теннесси» и «Не шутите с Зоханом», а ее игру в «Сокровище» вовсе признали «идеальной».
- В 2008 году во время записи клипа на песню «Bye Bye» певица познакомилась с актером и музыкантом Ником Кэнноном, за которого впоследствии вышла замуж. Тогда у нее случился выкидыш, а в 2011 году она родила близнецов: дочь Монро и сына Мороккана Скотта. В одном из интервью у Кэри спросили, что она думает об 11-летней разнице в возрасте между ней и супругом. Она ответила: «Возраст — это просто цифра». Однако в 2014 году семья распалась, а окончательно процесс развода был завершен в 2016-м.
- В марте 2012 года Кэри впервые появилась на публике после рождения детей, продолжила сниматься в кино и записывать песни. А в 2015-м даже попробовала себя в роли режиссера, сняв фильм «Рождественская мелодия», там же она появилась в качестве исполнительницы главной роли. Тогда же артистка анонсировала свое новое шоу, которое для нее стало крупнейшим во всей континентальной Европе. В 2016 году был выпущен документальный фильм о певице. Она говорила так: «Я думаю, это хорошая возможность показать себя настоящую, ведь даже мои самые истинные поклонники не имеют истинного представления обо мне».
- В 2015-м Мэрайя начала встречаться с миллиардером Джеймсом Пакером. В январе следующего года они объявили о помолвке, но впоследствии отменили ее. В 2016-м у Кэри завязались отношения с хореографом Брайаном Танакой, c которым певица встречается и сегодня.
- В 2018 году Мэрайя выпустила свой 15-й альбом «Caution». Он получил широкое признание критиков и в конце года был включен во всевозможные музыкальные списки. В 2020 году певица в соавторстве с Микаэлой Анджелой Дэвис выпустила книгу мемуаров «Значение Мэрайи Кэри», которая стала бестселлером по версии New York Times. В 2022-м в соавторстве с Дэвис артистка выпустила детскую иллюстрированную книгу «Рождественская принцесса».
- Певица обладает уникальными голосовыми данными. По ее утверждению, еще в детстве у нее были узелки на голосовых связках, что позволило ей петь в более высоком регистре по сравнению с другими. Однако усталость и недостаточный сон могут привести к необратимым изменениям в ее голосе, так что Мэрайе пришлось пройти огромное количество часов практики, чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии.
- В первые годы карьеры Кэри страдала от страха сцены. Артистка известна тем, что во время исполнения песен предпочитает просто стоять на сцене. Некоторые критики объясняют это отсутствием уверенности в себе, другие же говорят, что таким образом она сосредотачивается на вокале.
- Как-то певица призналась, что большая часть ее композиций автобиографична. Однако не все соглашаются с этим, утверждая, что вокал для Кэри — это вовсе не эмоции, которые ее вдохновили, а профессионализм. Однажды Мэрайя заявила, что не умеет читать ноты и в процессе сочинения песен консультируется с пианистами.
- Многие называют Мэрайю поп-иконой, дивой. Она комментирует это так: «Да, на самом деле я произошла от дивы, ведь моя мать — оперная певица. И она самая настоящая дива». Однажды Times включил Кэри в список 100 самых влиятельных артистов мира, многие называли ее иконой моды и красоты. Кстати, для самой певицы королевой красоты является Мэрилин Монро. Она неоднократно апеллировала к ней в своих клипах, также купила за более чем $ 650 000 принадлежавший ей рояль и даже назвала дочь в честь актрисы. В своих мемуарах певица признавалась, что единственным другом ее детства был плакат с Мэрилин Монро, висевший в ее спальне.
- Кэри завоевала огромное количество наград, в числе которых 5 премий «Грэмми». В 2015 году Мэрайю удостоили звезды на голливудской «Аллее славы». Ее альбом «Merry Christmas» был продан тиражом более 15 млн, что сделало его самым продаваемым рождественским альбомом всех времен. А песня «All I Want for Christmas Is You» трижды вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Кэри — одна из самых продаваемых исполнительниц всех времен. На ее счету больше хитов, чем было в копилке Майкла Джексона и Элвиса Пресли.
- У Мэрайи Кэри есть несколько собак, которые ведут довольно роскошный образ жизни. Певица балует их спа-процедурами, путешествует с ними на своем частном самолете, чтобы избежать ограничений авиакомпаний, и частенько берет их с собой в отпуск.
- Кэри — большая любительница фастфуда. Она славится своими пышными формами, из-за чего нередко становится объектом насмешек хейтеров. Так, однажды артистка выставила фото, на котором была запечатлена в откровенном наряде. И некоторые комментаторы написали, что ей нужно похудеть, так как сейчас она выглядит как кит. Но Мэрайя не стесняется своего тела и убеждена в том, что оно очень красиво.
- Мэрайя четко помнит момент, когда сказала сама себе, что обязательно будет богатой и знаменитой: «Мне было лет 5–6. Я с сестрой сидела в старой машине матери на парковке у супермаркета и смотрела на обеспеченных людей через автомобильное стекло. Тогда я сказала себе, что обязательно стану звездой и куплю все самые лучшие вещи для нас». Также в одном из своих интервью певица говорила, что никогда не надо сдаваться и что если человек верит в себя и знает, чего хочет, то обязательно добьется желаемого.
Какая песня в исполнении Мэрайи Кэри или фильм с ее участием для вас самые любимые?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, Precious / Lionsgate and co-producers
AdMe/Музыка/20+ фактов о Мэрайе Кэри, историю успеха которой можно назвать современной сказкой о Золушке
Поделиться этой статьёй