20+ фактов о Мэрайе Кэри, историю успеха которой можно назвать современной сказкой о Золушке

Сегодня мы все знаем Мэрайю Кэри благодаря ее непревзойденному вокалу и неповторимым песням. Однако мало кто слышал о том, как обладательнице многочисленных наград, в том числе 5 премий «Грэмми», удалось добиться такого успеха и через какие трудности ей пришлось пройти.